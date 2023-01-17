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На саміті НАТО у Вільнюсі Україна має почути більше, ніж "відкриті двері", - Науседа

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

Президент Литви Гітанас Науседа сподівається, що на саміті НАТО в липні у Вільнюсі будуть знайдені нові формулювання щодо членства України в Альянсі.

Про це він заявив у вівторок під час присвяченої європейській обороні сесії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я очікую, що на саміті НАТО у Вільнюсі в липні будуть ухвалені рішення. І ми дуже сильно сподіваємося, що цей саміт буде присвячений не лише нашій власній безпеці, але й безпеці України - у сенсі, що також буде знайдено якісь формулювання щодо очікувань України більш тісніше інтегруватися в НАТО", - сказав він.

За словами президента Литви, наразі він не може сказати, що на саміті у Вільнюсі союзники обговорюватимуть повноцінне членство України в НАТО, "але ми маємо знайти якісь нові формулювання та речення, щоб дати надію нашим друзям в Україні".

"Тому що кожного разу повторювати те, що ми сказали на саміті у Бухаресті у 2008 році - "Ми тримаємо двері відкритими" - цього вже недостатньо", - заявив Науседа.

Він додав, що під час нещодавнього візиту до Львова спільно з президентом Польщі вони також отримали чітке повідомлення від української сторони з цього приводу, яке звучало наступним чином: "Будь ласка, не говоріть, що двері відкриті, бо ми не можемо знайти ці двері. Де вони?".

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Коментуючи питання щодо можливих часових рамок набуття Україною членства в НАТО, президент Литви висловив переконання, що це може відбутися вже "через кілька років". Однак важливим тут буде відданість союзників прагненню надати Україні членство, але також і успіх Україні у розв’язаній росією війні.

Автор: Ірина Дашківська
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Ні, у нас поки ЄС, НАТО нам не потрібно, Стефанчук вже Конституцію хоче змінити під забаганки Єрмака.
Ну чекаємо, яка буде реакція охфісу.
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17.01.2023 12:26 Відповісти
- Ми не гАтоаиє есЧє.
Це вже було і не раз.
Чи, як останні три роки, проігнорують. Чи відправлять, якесь чмо, для видимості.
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17.01.2023 12:33 Відповісти
У кремлі зараз міркують, як нам бути гатовимі.
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17.01.2023 12:39 Відповісти
Для того, щоб Україна щось почула від ЄС та НАТО, вона спочатку має здихатись довбойоба незламності і його дружків-дебілів, а потім провести всі потрібні реформи, які вимагають ЄС і НАТО
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17.01.2023 12:37 Відповісти
А зараз це неможливо і де гарантія, що нового кіношного героя дурника мудрий наріт не вибере на наступних виборах.
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17.01.2023 12:41 Відповісти
Ех, Науседа, Науседа...На столі у Столтенберга вже давно лежить папірець, з якого на брифінгу після засідання Ради НАТО у Вільнюсі, на запитання журналістів - "коли ж, нарешті, Україно?" - у відповіді ми почуємо довгоочікувану зміну позиції держав-членів - "ми тримаємо двері НАТО для України ШИРОКО відкритими"!!!
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17.01.2023 12:43 Відповісти
Спочатку треба закони нормальні прийняти , а не ігнорувати зауваження ЄС, а потім голослівно верещати чого нас нікуди не приймають,ми ж уже побороли корупцію, який ЕС , коли закриваються опозиційні канали і повністю ігнорується опозиція, а один марафон чого стоїть
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17.01.2023 13:57 Відповісти
 
 