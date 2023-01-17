Зареєстровано законопроєкт про передачу всіх коштів від націоналізованого майна лише на військові потреби, - нардеп Железняк
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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, згідно з яким кошти від націоналізованого майна йтимуть лише на військові потреби.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"У цьому році виклики нашого Бюджету залишаються такі ж як і у минулому. Нагадаю, що всі військові видатки ми фінансуємо "на свої": податки, митні платежі, дивіденти, приватизація та націоналізація. Міжнародні гроші заборонено.
А ще, про те, що за новою програми МВФ предбачено "Прозоре використання грошей Фонду з ліквідації наслідків російської агресії". На 35,5 млрд грн. В минулому році ми не дали ці гроші відправити на "соц-економ". В цьому теж не дамо", - пояснив парламентар.
За словами Железняка, він вніс законопроєкт №8364, щоб "всі гроші від націоналізованого майна йшли лише на військові потреби".
Все інше, додав він, можна профінансувати за міжнародні гроші.
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Членов ОПЗЖ могут лишить мандатов - законопроект уже в Раде
25 АВГУСТА 2022 г 20:01
Тепер можна сміливо займатися улюбленою справою: дешевим популізмом.
Без сплати податків звісно.
Тут так само: поняття «військові потреби», досить широке!