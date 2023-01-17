УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15012 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка Війна
624 7
війна (56913) економіка (713) Железняк Ярослав (398)

Зареєстровано законопроєкт про передачу всіх коштів від націоналізованого майна лише на військові потреби, - нардеп Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

бюджет,зсу,армія

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, згідно з яким кошти від націоналізованого майна йтимуть лише на військові потреби.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"У цьому році виклики нашого Бюджету залишаються такі ж як і у минулому. Нагадаю, що всі військові видатки ми фінансуємо "на свої": податки, митні платежі, дивіденти, приватизація та націоналізація. Міжнародні гроші заборонено.

А ще, про те, що за новою програми МВФ предбачено "Прозоре використання грошей Фонду з ліквідації наслідків російської агресії". На 35,5 млрд грн. В минулому році ми не дали ці гроші відправити на "соц-економ". В цьому теж не дамо", - пояснив парламентар.

За словами Железняка, він вніс законопроєкт №8364, щоб "всі гроші від націоналізованого майна йшли лише на військові потреби".

Все інше, додав він, можна профінансувати за міжнародні гроші.

Також читайте: Рада створила слідчу комісію з перевірки діяльності Бюро економічної безпеки (оновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зарегистрирован, еще не значит проголосован. И еще одному Дермаку известно когда его в Раде голосить будут

Членов ОПЗЖ могут лишить мандатов - законопроект уже в Раде

25 АВГУСТА 2022 г 20:01
показати весь коментар
17.01.2023 12:36 Відповісти
За відкати єрмакам і зеленським, кацапи встигли вивести більш-менш цінні активи.
Тепер можна сміливо займатися улюбленою справою: дешевим популізмом.
показати весь коментар
17.01.2023 12:40 Відповісти
супер, але все буде залежити що саме буде описано в законі як військові потреби.
показати весь коментар
17.01.2023 12:43 Відповісти
Була справа, коли власники агропідприємств завозили позашляховики як сільгосптехніку.
Без сплати податків звісно.
Тут так само: поняття «військові потреби», досить широке!
показати весь коментар
17.01.2023 12:47 Відповісти
Яким чином перекладання коштів з «одного карману в інший» збільшить фінансування армії? Потрібен в такому випадку закон що б соціальні видатки фінансувались виключноза рахунок донорів.
показати весь коментар
17.01.2023 12:57 Відповісти
Тільки з нашими зрадникамив ОП приймати таки рішення !Це коли буде? А якщо ніколи не буде навіщо о цем говорити ?
показати весь коментар
17.01.2023 13:02 Відповісти
Не треба від популістів чекати реальних кроків по турботі за Україною - клоунам легше і дешевше розважати народ України відосіками.
показати весь коментар
17.01.2023 15:02 Відповісти
 
 