За те, що знищено Росією, має платити сама РФ, - прем’єрка Естонії Каллас

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що ЄС має створити юридичні механізми, які дозволять направити конфісковані в ЄС активи РФ для компенсації збитків, які завдала російська агресія Україні.

Про це вона заявила в інтерв'ю ERR, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єрка нагадала, що просувала ідею передачі Україні російських активів із 9 березня 2022 року.

"Це несправедливо, коли Росія знищує інфраструктуру України, а допомагають Україні наші платники податків. За те, що знищено, повинна платити сама Росія" - пояснила Каллас.

Вона також зазначила, що заморожування активів не дає права власності на ці активи, лише обмежує їх використання на час заморозки.

"Щоб можна було відібрати активи має бути юридична підстава - злочин чи якась інша причина, яка уможливлює конфіскацію. Оскільки ми (країни Євросоююзу. - ред.) є правовими державами, природно, ці рішення повинні відповідати всім правилам, у тому числі міжнародним", - наголосила Каллас.

Прем'єрка зазначила, що наприкінці грудня вона доручила МЗС та Мін'юсту розробити юридично коректне рішення на рівні Естонії.

"Так само, як ми робили в різних інших ситуаціях, коли наш досвід служив прикладом для інших. Іншими словами, ми допоможемо Єврокомісії прийти до цих рішень, оскільки наші правові простори є досить схожими. І зараз пошук цього рішення йде", - додала Каллас.

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