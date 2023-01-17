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За те, що знищено Росією, має платити сама РФ, - прем’єрка Естонії Каллас

каллас,кая

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що ЄС має створити юридичні механізми, які дозволять направити конфісковані в ЄС активи РФ для компенсації збитків, які завдала російська агресія Україні.

Про це вона заявила в інтерв'ю ERR, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єрка нагадала, що просувала ідею передачі Україні російських активів із 9 березня 2022 року. 

"Це несправедливо, коли Росія знищує інфраструктуру України, а допомагають Україні наші платники податків. За те, що знищено, повинна платити сама Росія" - пояснила Каллас.

Вона також зазначила, що заморожування активів не дає права власності на ці активи, лише обмежує їх використання на час заморозки.

"Щоб можна було відібрати активи має бути юридична підстава - злочин чи якась інша причина, яка уможливлює конфіскацію. Оскільки ми (країни Євросоююзу. - ред.) є правовими державами, природно, ці рішення повинні відповідати всім правилам, у тому числі міжнародним", - наголосила Каллас.

Прем'єрка зазначила, що наприкінці грудня вона доручила МЗС та Мін'юсту розробити юридично коректне рішення на рівні Естонії.

"Так само, як ми робили в різних інших ситуаціях, коли наш досвід служив прикладом для інших. Іншими словами, ми допоможемо Єврокомісії прийти до цих рішень, оскільки наші правові простори є досить схожими. І зараз пошук цього рішення йде", - додала Каллас.

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Автор: 

Естонія (1609) Каллас Кая (262)


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а за вбитих українців - смертна кара
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17.01.2023 17:05 Відповісти
Шоб до них це діишло іх треба поставити в позу зю .
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17.01.2023 17:13 Відповісти
Будемо касапів у рабство продавати.. і на запчастини розбирати..
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17.01.2023 17:27 Відповісти
РЕ-ПА-РА-ЦІЯ !!!
ЗА ВСЕ:

За все зруйноване-за кожну цеглу.

За втрачене майно.

За витрати на євакуацію кожної родини.

За моральні збитки кожного громадянина України.

За неотриманий прибуток та дохід кожного бізнесу.

За лікування кожного пораненого.

Як « компенсувати» життя загиблих???

Та купа інших втрат…

Оце все повинен порахувати Шмигаль, та вже мати цю цифру у руці.

Вона повинна обчислюватися у трильйонах доларів.
Та кожен день обговорюватись…
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17.01.2023 17:37 Відповісти
Pustoi bazar. Nado kakto - vsjo, znatshit net realnoi idei, kotorogo predlagat shtob PROSTO otnjat dengi ot prestupnika i peredat postradavshemu. . I tak vsja eto demokratia, osnovannaja na rastushim birokratii. Zanykalsja tshitat 9 let kak my tut kaknibud, koe-gde soberjomsja mysljami i pomozhem Ukraine. Kakto natshal sravnivat to shto segodnja tvoritsja v Ukraine s tem shto tvorilas v Finjlandii 1939- 1944. Kormjat obeshanijami i dadut shtoto, no ne to i ne stolko. Segodnja Zaluzhny v roli Mannerheimà. Finljandija otdala kutshu zemel i plotil moskaljam do 1991 (ili 1994) reparatsii. Zhertva plotil ubiitsu.
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17.01.2023 18:29 Відповісти
Какая красивая и умная женщина
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17.01.2023 18:40 Відповісти
Повністю згідний.

Тепер треба реалізувати механізми за допомогою яких це відбуватиметься.
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17.01.2023 20:35 Відповісти
Я би на це не розраховував. Максимум частина заморожених активів може буде передана, і то, дуже сумніваюся. Там кожну копійку лобіюють, щоб ніде не втікла.
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17.01.2023 21:00 Відповісти
"Чтобы можно было отобрать активы должно быть юридическое основание - преступление или какая-то другая причина..."
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А они мало совершили преступлений?
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17.01.2023 21:02 Відповісти
 
 