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"Енергоатом" розраховує вивести з ремонту та підключити до енергосистеми 9-й блок АЕС на початку лютого

аес,хмельницька

НАЕК "Енергоатом" розраховує запустити один із дев’яти доступних Україні енергоблоків АЕС, що перебуває в ремонті, на початку лютого.

Про це повідомив президент компанії Петро Котін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми прискореними темпами перевантажуємо паливо на одному з 9-ти енергоблоків, що знаходяться на підконтрольній Україні, щоб якнайшвидше підключити його до енергосистеми. І це буде фактично на початок лютого", – сказав Котін на брифінгу на Південноукраїнській АЕС.

За його словами, решта 8 блоків працюють на максимально можливій потужності.

Також читайте: Запасів ядерного палива Україні вистачить на два роки, - "Енергоатом"

Нагадуємо, у зв'язку з окупацією РФ і зупинкою виробництва е/е Запорізькою атомною станцією з шістьма енергоблоками, Україна має в своєму розпорядженні дев'ять блоків на трьох АЕС - Південноукраїнській, Хмельницькій, Рівненській. Один із енергоблоків було виведено у плановий ремонт на початку січня.

Автор: 

АЕС (1147) енергетика (2594) Енергоатом (1635) атомна енергетика (509)


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Афуеть, в начале февраля.. а чом не березня чи квітня?
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17.01.2023 18:09 Відповісти
не пора ли Украине иметь ядерное оружие?
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17.01.2023 18:11 Відповісти
 
 