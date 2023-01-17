Делегація Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн прибуде до Києва 2 лютого, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що делегація Європейської комісії на чолі з керівником ЄК Урсулою фон дер Ляєн прибуде до України 2 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Наразі готуємося до зустрічі з делегацією Єврокомісії на чолі з пані Урсулою фон дер Ляйєн, яка 2 лютого прибуде до Києва. Відбудуться важливі міжурядові консультації. "Звіримо годинники" щодо виконання Україною рекомендацій Європейської комісії, оцінимо ступінь прогресу та зрозуміємо перспективи нашої спільної роботи", – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що на зустрічі сторони обговорюватимуть рух до "промислового безвізу", приєднання до Єдиного роумінгового простору ЄС, інтеграцію в єдиний простір платежів у євро.

"А також будемо домовлятися щодо продовження безмитного ввезення наших товарів до Європи. Обговоримо всі нагальні питання: співробітництво у військовій сфері, підтримку енергетики, фінансової сфери, гуманітарні напрями співпраці та інші важливі питання", - заявив Шмигаль.

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