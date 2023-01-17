УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8008 відвідувачів онлайн
Новини
875 3

Делегація Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн прибуде до Києва 2 лютого, - Шмигаль

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що делегація Європейської комісії на чолі з керівником ЄК Урсулою фон дер Ляєн прибуде до України 2 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Наразі готуємося до зустрічі з делегацією Єврокомісії на чолі з пані Урсулою фон дер Ляйєн, яка 2 лютого прибуде до Києва. Відбудуться важливі міжурядові консультації. "Звіримо годинники" щодо виконання Україною рекомендацій Європейської комісії, оцінимо ступінь прогресу та зрозуміємо перспективи нашої спільної роботи", – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що на зустрічі сторони обговорюватимуть рух до "промислового безвізу", приєднання до Єдиного роумінгового простору ЄС, інтеграцію в єдиний простір платежів у євро.

"А також будемо домовлятися щодо продовження безмитного ввезення наших товарів до Європи. Обговоримо всі нагальні питання: співробітництво у військовій сфері, підтримку енергетики, фінансової сфери, гуманітарні напрями співпраці та інші важливі питання", - заявив Шмигаль.

Читайте також: Прогрес, якого Україна досягла як країна-кандидат у ЄС, буде оцінено восени, - фон дер Ляєн

Автор: 

Єврокомісія (2155) Київ (19457) фон дер Ляєн Урсула (765) Шмигаль Денис (4572)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По факту Шмыгаль должен управлять государством и экономикой круче ЗеКодломойских чуваков...,к сожалению он не Яценюк и не Гройсман...,и Лешека Бальцеровича рядом нет...кто бы дал дельный совете..так что жуйте Турборежим Кучмы...
показати весь коментар
17.01.2023 18:16 Відповісти
Тільки лаптям про це не кажіть..
показати весь коментар
17.01.2023 18:23 Відповісти
«Молодець»!

Сроки оприлюднив.
Далі буделокація?
показати весь коментар
17.01.2023 19:36 Відповісти
 
 