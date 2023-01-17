Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 45, - ОВА. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня зросла до 45 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6 дітей", - ідеться у повідомленні.

Резніченко також повідомив, що рятувальники, поліціянти, міська та обласна влада принесли квіти до потрощеного будинку в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни.

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