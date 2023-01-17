Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 45, - ОВА. ФОТОрепортаж
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня зросла до 45 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6 дітей", - ідеться у повідомленні.
Резніченко також повідомив, що рятувальники, поліціянти, міська та обласна влада принесли квіти до потрощеного будинку в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни.
Топ коментарі
+34 MrStepanovM
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+21 Тиамитоксам
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Сьогодні дістали тіло єдиного сина нашої патронтажної сестри .Вона стояла і годинами дивилась на свою вцілилу кухню на сьомому поверсі і казала :- Бачиш чашку на столі, це я не допила чай, а там коробка с харчами на випадок голоду, а там шухляда, ми купили вино для нашої перемоги, а на холодильнику зелений фартушок, це мій синок купив мені з першої стипендії на новий рік Благаю, достаньте мені той зелений фартушок! Проклінаю, проклінаю всіх кацапів..
За що ?????
Украина прошла большой путь и заплатила высокую цену не для того чтобы на нашу страну давили зарубежные миротворцы. Мы заплатили высокую цену чтобы весь мир увидел что Украина это одна из сильнейших наций мира сего. В отличии от кацапов - мы имеем свой этнос, В отличии от кацапов - мы имеем свою мову, В отличии от кацапов - мы имеем свою страну Украину и мы имеем полное право диктовать правила.
Перепрошую, якою мовою це написано?
Puhutteko suomea?
https://twitter.com/i/status/1615370302384373761
Народні депутати звернулися до Офісу президента з вимогою звільнити Олексія Арестовича, після заяв про обстріл у Дніпрі.
Кайдани порвіте!
І вражою злою кров"ю волю окропіте!"