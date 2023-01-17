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Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 45, - ОВА. ФОТОрепортаж

дніпро

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня зросла до 45 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6 дітей", - ідеться у повідомленні.

Резніченко також повідомив, що рятувальники, поліціянти, міська та обласна влада принесли квіти до потрощеного будинку в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни.

Також дивіться: Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару в Дніпрі завершено, - ДСНС. ФОТО

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 45, - ОВА 01
Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 45, - ОВА 02
Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 45, - ОВА 03
Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 45, - ОВА 04
Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 45, - ОВА 05

Автор: 

Дніпро (3273) ракети (4022) жертви (1792)


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Топ коментарі
+34
безмежна біль...
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17.01.2023 17:52
+21
......я далеко не сентиментальный, но слёзы навернулись...........
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17.01.2023 17:55
+19
Сесть за стол переговоров с ублюдками бункерного нациста - это предательство всех погибших за Украину, это предательство всех кто за Украину дерется и сейчас, это предательство Украины в целом. Никаких переговоров с русскими нацистами даже если они выкинут белый флаг, никаких переговоров с русскими нацистами пока последний ублюдок от рядового до высших чинов не будут сидеть на скамье подсудимых в Гааге.

Украина прошла большой путь и заплатила высокую цену не для того чтобы на нашу страну давили зарубежные миротворцы. Мы заплатили высокую цену чтобы весь мир увидел что Украина это одна из сильнейших наций мира сего. В отличии от кацапов - мы имеем свой этнос, В отличии от кацапов - мы имеем свою мову, В отличии от кацапов - мы имеем свою страну Украину и мы имеем полное право диктовать правила.
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17.01.2023 18:12
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безмежна біль...
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17.01.2023 17:52 Відповісти
......я далеко не сентиментальный, но слёзы навернулись...........
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17.01.2023 17:55 Відповісти
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17.01.2023 17:57 Відповісти
straw@trawberries

Сьогодні дістали тіло єдиного сина нашої патронтажної сестри .Вона стояла і годинами дивилась на свою вцілилу кухню на сьомому поверсі і казала :- Бачиш чашку на столі, це я не допила чай, а там коробка с харчами на випадок голоду, а там шухляда, ми купили вино для нашої перемоги, а на холодильнику зелений фартушок, це мій синок купив мені з першої стипендії на новий рік Благаю, достаньте мені той зелений фартушок! Проклінаю, проклінаю всіх кацапів..
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17.01.2023 17:59 Відповісти
Безмежний біль .... 😪😪😪
За що ?????
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17.01.2023 19:46 Відповісти
Сесть за стол переговоров с ублюдками бункерного нациста - это предательство всех погибших за Украину, это предательство всех кто за Украину дерется и сейчас, это предательство Украины в целом. Никаких переговоров с русскими нацистами даже если они выкинут белый флаг, никаких переговоров с русскими нацистами пока последний ублюдок от рядового до высших чинов не будут сидеть на скамье подсудимых в Гааге.

Украина прошла большой путь и заплатила высокую цену не для того чтобы на нашу страну давили зарубежные миротворцы. Мы заплатили высокую цену чтобы весь мир увидел что Украина это одна из сильнейших наций мира сего. В отличии от кацапов - мы имеем свой этнос, В отличии от кацапов - мы имеем свою мову, В отличии от кацапов - мы имеем свою страну Украину и мы имеем полное право диктовать правила.
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17.01.2023 18:12 Відповісти
"...мы имеем свою мову"

Перепрошую, якою мовою це написано?
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17.01.2023 18:21 Відповісти
Так. Мовою спілкуються, а не "імєют свою мову"!
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17.01.2023 18:37 Відповісти
Олександр Янцен, котрий набив у Миколаєві фізіономію Царьову, а другого дня ці хлопці розігнали, вщент розтрощили палаточний городок з руськім міром (одеське 2 мая було вже пізніше) говорив тільки по російськи. Родився в Казахстані. Зовсім не розмовляв українською. А повернув хід історії.
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17.01.2023 19:25 Відповісти
Ще бабу якусь там їхню ранили чи прибили трохи і після того мітінгов руского міра в Миколаєві більше не було. І флаги їхні поздирали: комуністічєскій, расєйскій, чєрноморського флота, що були начіплені на пам'ятник. І позамітали і все. Це зробив Янцен.
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17.01.2023 19:33 Відповісти
Отвечаю. В комментарии используются - болгарские, украинские, татарские, казахские, финские слова. Именно из этих слов состоит т.н русский язык что в очередной раз доказывает его искусственное происхождение.
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18.01.2023 00:13 Відповісти
Фінських у Вашому коментарі не помітив.

Puhutteko suomea?
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18.01.2023 11:31 Відповісти
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17.01.2023 18:16 Відповісти
тяжелое видео......
https://twitter.com/i/status/1615370302384373761
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17.01.2023 18:29 Відповісти
Телеканал "Прямий" @prm_ua https://twitter.com/prm_ua/status/1615039230098407439 23 ч
Народні депутати звернулися до Офісу президента з вимогою звільнити Олексія Арестовича, після заяв про обстріл у Дніпрі.
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17.01.2023 18:34 Відповісти
кто знает нашли ребенка и мужа глухонимой девочки ?
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17.01.2023 19:02 Відповісти
Да. Они погибли
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17.01.2023 19:10 Відповісти
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17.01.2023 19:10 Відповісти
Будь проклята росія ,будь проклятий народ цього терористичного утворення,горіть в пеклі рашиська нечисть.
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17.01.2023 20:31 Відповісти
Так виглядає переродження нації. Шкода,що такою ціною..
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17.01.2023 22:50 Відповісти
Вони все наше життя покалічили... нікого вже не повернути... а пекло - дуже комфортне місто для рашистів...
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17.01.2023 22:54 Відповісти
"Поховайте та вставайте!
Кайдани порвіте!
І вражою злою кров"ю волю окропіте!"
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18.01.2023 08:49 Відповісти
 
 