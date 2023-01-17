Залужний у Польщі вперше очно зустрівся із головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 17 січня вперше очно зустрівся із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США ненералом Марком Міллі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні цитується пряма мова Залужного: "Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні.

Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу Перемогу"

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