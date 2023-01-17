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Залужний у Польщі вперше очно зустрівся із головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 17 січня вперше очно зустрівся із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США ненералом Марком Міллі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні цитується пряма мова Залужного: "Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні.
Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу Перемогу"
Топ коментарі
+40 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар17.01.2023 18:34
+39 Andrew Lee
показати весь коментар17.01.2023 18:34
+35 дмитрий #513526
показати весь коментар17.01.2023 18:21
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https://twitter.com/i/status/1615370937167405056
Гарна ідея! Сподіваємось, що тепер вони закритими засобами зв'язку більш ефективно будут планувати знищення москальні !
Спецназ ЗСУ под Бахмутом утилизацию провел с Могилизацией..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍👌✊💪🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Разом до Перемоги!
Смерть рашітским окупантам.
We'r never giving in!
https://www.youtube.com/watch?v=L-8rMp9Leb4
Героям слава!!!
Слава США!!!