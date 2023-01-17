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Залужний у Польщі вперше очно зустрівся із головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі

залужний,міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 17 січня вперше очно зустрівся із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США ненералом Марком Міллі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні цитується пряма мова Залужного: "Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні.

Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу Перемогу"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міллі відвідав дві бази в Німеччині, де тренуються українські військові

Автор: 

Залужний Валерій (724) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+40
плять"зе лідор" мабуть з дєрмаком від зависті і від "незнання" про що саме йшлося на цій зустрічі -посиніли
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17.01.2023 18:34
+39
здається, Міллі зрозумів, що Йєрмак завжди "вуха гріє" при телефонних розмовах, тож вирішів віч-на-віч обсудити, щоб "ліва ЗЕлень" не зливала плани у кремль??
Гарна ідея! Сподіваємось, що тепер вони закритими засобами зв'язку більш ефективно будут планувати знищення москальні !
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17.01.2023 18:34
+35
Давно пора, личная химия иногда не мало решает
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17.01.2023 18:21
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Давно пора, личная химия иногда не мало решает
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17.01.2023 18:21 Відповісти
Причем, очень и очень немало
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17.01.2023 19:32 Відповісти
А, тим часом Президент записав черговий відосік з німецькими студентами. На біс!
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18.01.2023 06:32 Відповісти
Міллі сподіваюсь поклонився і "честь віддав"..
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17.01.2023 18:21 Відповісти
Обращение с передовой американского медика Дженнифер Малли
https://twitter.com/i/status/1615370937167405056
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17.01.2023 18:24 Відповісти
Як розпирає від гордості за військове керівництво, такої ж сили і сором за політичне.
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17.01.2023 18:24 Відповісти
1000000%
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17.01.2023 18:48 Відповісти
Не усе там так добре.
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17.01.2023 18:50 Відповісти
Та ясно що не все, але ж значно краще, ніж в ОПі та в Раді.
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17.01.2023 19:30 Відповісти
Серветку дати?
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17.01.2023 19:51 Відповісти
Він звик лопухом...
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18.01.2023 07:26 Відповісти
Надеюсь встреча будет с толком,главное что бы земразота не мешала.
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17.01.2023 18:27 Відповісти
Слава бойовому генералу та щира дяка союзникам! Боже, бережи Україну! Слава нашим захисникам! Помийку буде знищено
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17.01.2023 18:33 Відповісти
плять"зе лідор" мабуть з дєрмаком від зависті і від "незнання" про що саме йшлося на цій зустрічі -посиніли
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17.01.2023 18:34 Відповісти
це дає надію багатьом
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17.01.2023 18:46 Відповісти
Краще б вони посиніли із зашморгом на шиї від тієї жаби.
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17.01.2023 18:55 Відповісти
а можеш уявити як Ху"ло заздрить!?
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17.01.2023 22:41 Відповісти
здається, Міллі зрозумів, що Йєрмак завжди "вуха гріє" при телефонних розмовах, тож вирішів віч-на-віч обсудити, щоб "ліва ЗЕлень" не зливала плани у кремль??
Гарна ідея! Сподіваємось, що тепер вони закритими засобами зв'язку більш ефективно будут планувати знищення москальні !
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17.01.2023 18:34 Відповісти
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17.01.2023 20:28 Відповісти
Добрий знак!
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17.01.2023 18:35 Відповісти
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷👍👌
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17.01.2023 18:37 Відповісти
може Залужний і Рамштайн відвідає. Було б непогано.
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17.01.2023 18:42 Відповісти
Там и понимать было нечего , могли- бы ,как-то публично опубликовать компромат, что Ермак и Абдристович КРЕМЛЕВСКИЕ ВЫКОРМЫШИ , конченные выродки , пособники Дугина-***** ! Отставка гермофродита люськи - спасает остальных кротов -консерв ,копать очень ГЛУБОКО- Гордон ,Фейгин , Илларионов,……
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17.01.2023 18:42 Відповісти
Так американці вже давно і відкритим текстом сказали, що д'єрмак токсичний для України! Але боневтіку на це пофіг.Може тому і гальмують з потужнішою зброєю тому що ота "криса" може все кацапам злити.
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17.01.2023 18:50 Відповісти
Ну неужели на него управы нет?На каламоя тоже Как это возможно , или воевать или постоянно бояться , что нашим героям вонзят нож в спину ?из-за них сотни тысяч УЖЕ погибли ,сдан «коридор», Баканов в бегах ! Куча консерв и кротов сутками сидят в эфире и нагло плюют в лицо ,гадяти ещё смеют угрожать , после всего что сотворил
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17.01.2023 23:49 Відповісти
.....евролабовский спальчевский+ клиенты.
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17.01.2023 19:24 Відповісти
Новое интервью Мадяра - https://www.youtube.com/watch?v=702cb23jgYU
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17.01.2023 18:47 Відповісти
ты че нормально не можешь ссылку дать , Я должен делать лишние движения
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17.01.2023 18:54 Відповісти
Отличительная черта быдла - хамство.
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17.01.2023 19:09 Відповісти
Ты что, больной или тебя уронили ?
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17.01.2023 19:12 Відповісти
ну зовсім же не важко зробити зсилку активною
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17.01.2023 20:29 Відповісти
Томагавки проси
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17.01.2023 18:52 Відповісти
Военні скорше добалакуются чим вся ця цівцльна братія.
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17.01.2023 18:53 Відповісти
https://youtu.be/gCHMvHaz4ow ...

Спецназ ЗСУ под Бахмутом утилизацию провел с Могилизацией..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍👌✊💪🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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17.01.2023 18:55 Відповісти
в траншею закопали за раз 25 орков
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17.01.2023 19:21 Відповісти
ВСУ приземлили штурмовик Су-25, авиация 10 раз била по скоплению оккупантов - Генштаб
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17.01.2023 19:06 Відповісти
Слава Богу, Залужний на місці! З Нового Року про нього не було повідомлень.
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17.01.2023 19:07 Відповісти
видно, що ти, наприклад, в телеграмах не сидиш.
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17.01.2023 19:50 Відповісти
https://www.aviaport.ru/digest/2023/01/17/740431.html Первый самолет AWACS прибыл на авиабазу в Румынии
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17.01.2023 19:14 Відповісти
шо-та неамечается...
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17.01.2023 19:25 Відповісти
"РОССИЮ ОТТЕСНЯТ И ОТБЕРУТ КРЫМ": ПРЕМЬЕР ФИНЛЯНДИИ
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17.01.2023 19:17 Відповісти
United we stand.

Разом до Перемоги!
Смерть рашітским окупантам.
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17.01.2023 19:22 Відповісти
We'll face it with a grin!
We'r never giving in!
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17.01.2023 19:27 Відповісти
Кому в Україні не потрібен ленд-ліз.
https://www.youtube.com/watch?v=L-8rMp9Leb4
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17.01.2023 19:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=L-8rMp9Leb4
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17.01.2023 19:28 Відповісти
Ленд Лиз не Ограничен во времени , пока есть другие источники помощи
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17.01.2023 19:37 Відповісти
Ограничен, до октября этого года. К тому же другие источники помощи недостаточны, что бы не сказать неадекватны.
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17.01.2023 20:22 Відповісти
Найвеличніший лідор думав, що своєю обскубаною бородою та футболкою замаскував від усіх чмошне нутро. Мачо, блін, недоумкувате.
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17.01.2023 19:39 Відповісти
Ты что, больной или тебя уронили ?
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17.01.2023 19:45 Відповісти
Давно пора, бо вже задовбали ці мутні неголені посередники.
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17.01.2023 19:44 Відповісти
Міллі - не Остін. З ним потрібно "працювати", щоб не заривався в "миротворці-посередники".
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17.01.2023 19:48 Відповісти
Це професійне спілкування за військовим фахом, політика, якісь "посередники" чи "миротворці" тут взагалі ні до чого.
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17.01.2023 20:01 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава США!!!
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17.01.2023 19:57 Відповісти
Добре, що відбулася зустріч двох цивілізованих і розумних людей
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17.01.2023 20:37 Відповісти
Два генерали:
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17.01.2023 21:38 Відповісти
Даже интересно, не просто так они встречались очно, что то знАчимое готовится....
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17.01.2023 22:34 Відповісти
Без дерьмачины
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17.01.2023 23:52 Відповісти
Це добре! Трошки мізк від зеленої плесняви почистив !
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18.01.2023 08:30 Відповісти
 
 