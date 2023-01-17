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Новини Боротьба з корупцією
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Двох тижнів цілком достатньо, щоб завершити конкурс на посаду директора НАБУ, - Шмигаль

набу

Конкурсна комісія має надати перелік із трьох кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро до 31 січня.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Одним із ключових кроків на цьому етапі є завершення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро. Вже пройдено п’ять етапів із дев’яти. Зараз уряд стурбований можливістю затягування цього процесу", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що кандидатам на посаду залишилося виконати практичне завдання, пройти оцінку особистісних компетенцій та відповідну співбесіду із Конкурсною комісією.

"Впевнений, що двох тижнів цілком достатньо, аби завершити ці процедури й до 31 січня подати перелік із трьох відібраних кандидатів на посаду директора НАБУ. Для України важливо вчасно та у повному обсязі виконати свою "домашню роботу", перша оцінка якої відбудеться вже у лютому цього року в ході Саміту Україна-ЄС. Зокрема, завершити конкурс на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро", - наголосив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За посаду директора НАБУ далі боротимуться 22 кандидати, - конкурсна комісія. ПЕРЕЛІК

Автор: 

НАБУ (5068) конкурс (1286) Шмигаль Денис (4572)


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Мабуть саме тому ******* роками не можуть його призначити.
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17.01.2023 18:42 Відповісти
Турборежим? Тривожно…
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17.01.2023 18:43 Відповісти
Кандидатуры от Дерьмака или напрямую от Куйла?
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17.01.2023 18:45 Відповісти
Саме головне, щоб новий директор НАБУ був незалежний від ОПЗе.
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17.01.2023 18:48 Відповісти
Тоді, в дві неділі не вкладуться. Хіба, що, роки півтора.
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17.01.2023 18:51 Відповісти
Хочу подивитись конкурс в купальниках
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17.01.2023 18:59 Відповісти
за 2 недели, или ишак сдохнет, или падишах сдохнет !!!
конкурс ***, у них!!! а ёлочка ***, вам нравiться, ***???
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17.01.2023 20:31 Відповісти
Мабуть захід гроші не дасть як результат за два тижні не побачить От і хвилюється уряд
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17.01.2023 21:35 Відповісти
 
 