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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку, - Генштаб

штаб,генштаб,генеральний

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 17 січня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У вечірньому зведенні зазначається: "Триває триста двадцять восьма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави.

Не маючи значних досягнень на полі бою, противник завдає ударів по мирним населеним пунктам. Російський агресор продовжує знищувати інфраструктуру та оселі цивільного населення, - порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільному об’єкту міста Краматорськ Донецької області. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів. Здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів російською федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 116 950 осіб (+870 за добу), 3121 танк, 2104 артсистеми, 6215 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на ведені наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію, триває ротація російських підрозділів, що проходять підготовку на території республіки білорусі.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Атинське Сумської області; Ветеринарне, Лук'янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Нестерне, Землянки, Бологівка, Кам’янка, Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Іванівка Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка Луганської області.

Також читайте: Минулої доби вражено пункт управління, 11 районів зосередження окупантів та ворожий склад боєприпасів, - Генштаб

На Лиманському напрямку ворог обстріляв з усього спектру артилерії райони населених пунктів Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області; Терни і Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів райони населених пунктів Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль на Доннечині та Темирівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залплового вогню зазнали Антонівка та Херсон, постраждали мирні мешканці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зупинили трансляцію всіх українських телеканалів у низці населених пунктів на захопленій Херсонщині, - Генштаб

Російські окупанти намагаються ізолювати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області від доступу до альтернативних джерел інформації. Поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів, загарбники зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів.

За наявною інформацію російські окупанти посилюють пошукові заходи своїх дезертирів на тимчасово захоплених територіях. Під приводом пошуку українських диверсантів, загарбники здійснюють рейди по населеним пунктам Херсонської області.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Протягом доби нашими захисниками знищено ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіо-електронної боротьби та радіо-локаційну станцію".

Також читайте: Відбито атаки ворога в районі понад 20 населених пунктів. Противник наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6562) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+4
"https://www.youtube.com/watch?v=702cb23jgYU БОЄЦЬ ЗСУ "МАДЯР": Вагнеровців знищує наша арта, армія касапів просто спостерігає за цим, попереду головна битва " - телеканал Прямий. Дивіться.
Це ж саме підтвердив https://www.youtube.com/watch?v=JpTL53Su4U8 Юрій Луценко в програмі Світлани Орловської, дивіться тут з 19:18 до 19:35
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17.01.2023 19:56
+3
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.01.2023 19:21
+1
Північніше він вже за Бахмутом нажаль((
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17.01.2023 18:55
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Північніше він вже за Бахмутом нажаль((
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17.01.2023 18:55 Відповісти
Де саме?
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17.01.2023 18:59 Відповісти
Зайдіть на https://deepstatemap.live/ , там і південніше теж за Бахмутом
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17.01.2023 19:04 Відповісти
Там написано, що ситуація не зрозуміла, МОЖЕ, Ця карта не є реальною, бо формується на даних тік ток орків
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17.01.2023 19:15 Відповісти
Хочуть проміжний етап зафіксувати : вийти на межі Донецької( Треба ж якось обгрунтовувати подальшу окупацію(
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17.01.2023 19:00 Відповісти
100% , з Херсону не просто так виходили маршем
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17.01.2023 19:05 Відповісти
Ты таким знатоком стал 3 дня назад только? А где раньше был?
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17.01.2023 19:13 Відповісти
слухай айтішник я на цензорі з 2011 року , а для лікбезу скажу, що якщо загоджу з не домашнього компа то там куди ти дивишся кожен день може мінятися дата
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17.01.2023 19:22 Відповісти
Я на цензорі з 1899 року
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17.01.2023 19:35 Відповісти
скажу Бутусову, нехай зареєструється в тебе))
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17.01.2023 19:38 Відповісти
Тут сгниє касапське вЯлічіє..
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17.01.2023 19:14 Відповісти
Том Купер: «Руїни Кліщіївки переходили з рук в руки щонайменше двічі в останні два-три дні»https://tyzhden.ua/tom-kuper-*****-klishchiivky-perekhodyly-z-ruk-v-ruky-shchonajmenshe-dvichi-v-ostanni-dva-try-dni/
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17.01.2023 19:19 Відповісти
Це Том Купер. "

Росіяни збираються відступити з Херсона?

Ні, вони не збираються нізвідки відступати в Україні" 02.11.2022 Це з gazeta ua Ось вам і АНАЛЫтик
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17.01.2023 19:30 Відповісти
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Білогорівка (Луганської) Верхньокам'янське, Спірне, Краснополівка, Сіль(?), Соледар, Білогорівка, Бахмута ГШ все ще тримає ... *** ну ***** *******???
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17.01.2023 19:34 Відповісти
Та не треба цього тома нам Він сидить у Австрії на софі.
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17.01.2023 19:39 Відповісти
По марафону 2-3 тижні, макс
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17.01.2023 19:41 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.01.2023 19:21 Відповісти
"Основні зусилля зосереджує на ведені наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. За логікою цього повідомлення випливає, що на Бахмутському напрямку наступ противника є успішним.
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17.01.2023 19:26 Відповісти
Потроху оточують. На півдні до основної траси біля двох км.
Буданов і Данилов морозів вже не чекають?
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17.01.2023 21:24 Відповісти
"https://www.youtube.com/watch?v=702cb23jgYU БОЄЦЬ ЗСУ "МАДЯР": Вагнеровців знищує наша арта, армія касапів просто спостерігає за цим, попереду головна битва " - телеканал Прямий. Дивіться.
Це ж саме підтвердив https://www.youtube.com/watch?v=JpTL53Su4U8 Юрій Луценко в програмі Світлани Орловської, дивіться тут з 19:18 до 19:35
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17.01.2023 19:56 Відповісти
коли вже нарешті перестануть під диктовку брехню ОП віщати ?? дістали майські шашлики....
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18.01.2023 01:16 Відповісти
 
 