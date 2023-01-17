Доручив максимально спростити і пришвидшити отримання допомоги постраждалим у Дніпрі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо зруйнованого російською ракетою будинку в Дніпрі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.
Станом на зараз розбір завалів і пошуково-рятувальну операцію завершено. Відомо про 45 загиблих, серед яких 6 дітей. Із травмами різних ступенів тяжкості – 79 осіб, серед них 16 дітей. Загалом у цій багатоповерхівці проживало близько 1700 осіб. У будинку пошкоджено 230 квартир, повністю зруйновано – 72.
"Доручив максимально спростити і пришвидшити отримання допомоги постраждалим, щоб люди якомога швидше почали відбудовувати життя після цієї трагедії", - написав президент.
Також, за його словами, наразі правоохоронні органи проводять слідчі дії для з'ясування всіх обставин та встановлення всіх причетних до злочину Росії проти мирних людей України.
"Ми обов'язково знайдемо всіх, хто спричинив цей терор. Кожного, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, буде знайдено й притягнуто до відповідальності", - заявив Зеленський.
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Это городской бюджет, хоть какие-то деньги выделил. А тот, который играет роль президента, от него сколько?.. "Поручил..." поручатель, итить...
Першим згадується збитий боїнг МАУ...
Ще можна перерозподілити кошти з тимошонківсвького "єдиного аналу", але ж тоді кирюша тебе вдавить, так? Можна ще зняти з фінансування ОПи, але тоді дєрьмак ні ширнутись, ні дунуть не дасть! Тож най лохи платять, а ЗЕ "нєлох42рочки"!
Цинічні брехуни!
А ще в "мами, яка любить скорость" або незїдену мівіну з бункеру ОПи продасть