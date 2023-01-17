Доручив максимально спростити і пришвидшити отримання допомоги постраждалим у Дніпрі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо зруйнованого російською ракетою будинку в Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

Станом на зараз розбір завалів і пошуково-рятувальну операцію завершено. Відомо про 45 загиблих, серед яких 6 дітей. Із травмами різних ступенів тяжкості – 79 осіб, серед них 16 дітей. Загалом у цій багатоповерхівці проживало близько 1700 осіб. У будинку пошкоджено 230 квартир, повністю зруйновано – 72.

"Доручив максимально спростити і пришвидшити отримання допомоги постраждалим, щоб люди якомога швидше почали відбудовувати життя після цієї трагедії", - написав президент.

Також, за його словами, наразі правоохоронні органи проводять слідчі дії для з'ясування всіх обставин та встановлення всіх причетних до злочину Росії проти мирних людей України.

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"Ми обов'язково знайдемо всіх, хто спричинив цей терор. Кожного, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, буде знайдено й притягнуто до відповідальності", - заявив Зеленський.