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Новини Війна
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Доручив максимально спростити і пришвидшити отримання допомоги постраждалим у Дніпрі, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо зруйнованого російською ракетою будинку в Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

Станом на зараз розбір завалів і пошуково-рятувальну операцію завершено. Відомо про 45 загиблих, серед яких 6 дітей. Із травмами різних ступенів тяжкості – 79 осіб, серед них 16 дітей. Загалом у цій багатоповерхівці проживало близько 1700 осіб. У будинку пошкоджено 230 квартир, повністю зруйновано – 72.

"Доручив максимально спростити і пришвидшити отримання допомоги постраждалим, щоб люди якомога швидше почали відбудовувати життя після цієї трагедії", - написав президент.

Також, за його словами, наразі правоохоронні органи проводять слідчі дії для з'ясування всіх обставин та встановлення всіх причетних до злочину Росії проти мирних людей України.

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"Ми обов'язково знайдемо всіх, хто спричинив цей терор. Кожного, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, буде знайдено й притягнуто до відповідальності", - заявив Зеленський.

Автор: 

Дніпро (3273) Зеленський Володимир (23803) жертви (1792)


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Топ коментарі
+18
Там сидить один, голову похилив, начни з нього. А то читати противно, що слугу-зрадника лишили статусу депутата по факту смерті, а не по факту зради.
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17.01.2023 19:08
+14
Опять Зеля примазался? "Міська влада Дніпра надасть по мільйону гривень допомоги готівкою громадянам, що втратили житло внаслідок ракетного удару по місту 14 січня. Джерело:
Это городской бюджет, хоть какие-то деньги выделил. А тот, который играет роль президента, от него сколько?.. "Поручил..." поручатель, итить...
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17.01.2023 19:20
+12
Надай допомогу зі свого фонду "Квартал скумбрії по 8"!
Ще можна перерозподілити кошти з тимошонківсвького "єдиного аналу", але ж тоді кирюша тебе вдавить, так? Можна ще зняти з фінансування ОПи, але тоді дєрьмак ні ширнутись, ні дунуть не дасть! Тож най лохи платять, а ЗЕ "нєлох42рочки"!
Цинічні брехуни!
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17.01.2023 19:27
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17.01.2023 19:07 Відповісти
Сказал -бы Каламою пусть купит всем, потерявшим жильё ,квартиры !
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17.01.2023 20:26 Відповісти
Там сидить один, голову похилив, начни з нього. А то читати противно, що слугу-зрадника лишили статусу депутата по факту смерті, а не по факту зради.
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17.01.2023 19:08 Відповісти
Це до Тимошенко, його анонс,як потрібно асфальт в Бахмуті....
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17.01.2023 19:17 Відповісти
Валя-офіцер, трошки нижче...
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17.01.2023 19:23 Відповісти
Куда ********* арестовича на новую должность назначите пане президент.
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17.01.2023 19:14 Відповісти
Опять Зеля примазался? "Міська влада Дніпра надасть по мільйону гривень допомоги готівкою громадянам, що втратили житло внаслідок ракетного удару по місту 14 січня. Джерело:
Это городской бюджет, хоть какие-то деньги выделил. А тот, который играет роль президента, от него сколько?.. "Поручил..." поручатель, итить...
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17.01.2023 19:20 Відповісти
Навіщо тобі запам'ятовувати ці беспонтові обличчя?? Це тимчасові непорозуміння, які скоро заврешаться.. Зеля зрозумів хто є хто, не хоче шатуном бути і діяти проти країни, проти Держави..
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17.01.2023 19:22 Відповісти
Не хоче? д'Ерьмака не увольняет и не сажает , а Баканова где прячет , долженсидеть под трибуналом!
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17.01.2023 20:29 Відповісти
Все, що ЗЄ з помпою брав під особистий контроль, було злито та просрано.

Першим згадується збитий боїнг МАУ...
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17.01.2023 19:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Dk0Qts2vWfk - чудова річ ))) Як і все у Процишина
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17.01.2023 19:39 Відповісти
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17.01.2023 20:21 Відповісти
Особливо "пасльоновим страшно" - це шедевр, рідко регочу в голос, але тут не стримався )))
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17.01.2023 19:41 Відповісти
Надай допомогу зі свого фонду "Квартал скумбрії по 8"!
Ще можна перерозподілити кошти з тимошонківсвького "єдиного аналу", але ж тоді кирюша тебе вдавить, так? Можна ще зняти з фінансування ОПи, але тоді дєрьмак ні ширнутись, ні дунуть не дасть! Тож най лохи платять, а ЗЕ "нєлох42рочки"!
Цинічні брехуни!
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17.01.2023 19:27 Відповісти
Нельзя со своего, еще внукам не хватает. Да и подельники Пикалов с Кошевым еще пока влазят в экран. Еще можно жрать дальше как не в себя.
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17.01.2023 19:37 Відповісти
То най у радуцького позичить або в бабці бєні! А потім відпрацює (тут моя фантазія аж зашкалює!)
А ще в "мами, яка любить скорость" або незїдену мівіну з бункеру ОПи продасть
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17.01.2023 20:13 Відповісти
Русня - нелюди, это не обсуждается. Но люди расплатились жизнью и судьбой за три просранных вами года. За ваше предательство интересов страны и вашу непомерную жадность.
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17.01.2023 19:32 Відповісти
блювота доручалка
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17.01.2023 19:44 Відповісти
Вова ты просто Совок, даже не так, а вот так, - Вова та Совкодрочер. Он поручил и т.д. И кому поручил? Вова, в стране не надо никому ничего поручать, в стране ЗАКОНЫ должни работать, а не поручения.
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17.01.2023 19:44 Відповісти
ответствєнним за спрощення та пришвидшення назначить брата дерьмака. звертатись до нього. прайси по спрощенню та прайси по пришвидшенню всі в його руках й доступні в еПрайси.
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17.01.2023 19:46 Відповісти
Це дуже правильно, треба пришвидшити допомогу людям. Взагалі треба виділяти житло тим хто його лишився. АЛЕ люди в Бахмуті, в Маріуолі, в Ірпені, Запоріжжі, Київі давно залишились без житла і так "бомжують" - снімають житло за власний рахунок вже по пів року і "кушають" тільки обіцянки. 2 тисячі в зуби і ні в чому собі невідмовляйте. (
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17.01.2023 20:05 Відповісти
а что, в Украине премьер-министра уже не существует?
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18.01.2023 06:28 Відповісти
Без бубочки і сонце не всходить !
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18.01.2023 08:28 Відповісти
 
 