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Німеччина обговорює із союзниками можливе постачання Україні танків Leopard 2, - Шольц

танк,leopard

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що веде переговори із союзниками про можливе постачання важких танків в Україну, але будь-які оголошення повинні бути узгоджені з іншими країнами.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", Шольц сказав в інтерв’ю Bloomberg.

"Я завжди думаю про ситуацію. Ми завжди діємо разом з нашими союзниками і друзями – ми ніколи не діємо поодинці", – зазначив він.

Канцлер Німеччини запевнив, що Берлін "буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, всіма засобами, які ми можемо використовувати", водночас мета такої допомоги полягає в тому, щоб "уникнути того, що це буде війна між Росією і НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц роздратований тиском через Leopard 2, у його партії зростає невдоволення, - Spiegel

Очікується, що уряд Німеччини ухвалить рішення щодо передання Україні танків напередодні зустрічі представників оборонних відомств країн-союзників у п'ятницю на американській авіабазі в Рамштайні.

Шольц перебуває під тиском союзників, які вимагають відправити до Києва важкі бойові танки Leopard німецького виробництва на випадок, якщо бойові дії активізуються навесні цього року.

Німецького канцлера критикували за його обережність, оскільки він утримувався від постачання важкого озброєння, стверджуючи, що це може спровокувати президента Росії Владіміра Путіна на ескалацію конфлікту в Україні.

Рішення щодо танків для України буде першим пунктом порядку денного для Бориса Пісторіуса, який, як стало відомо у вівторок, буде новим міністром оборони Німеччини.

Також читайте: Німеччина на тлі війни Росії проти України посилюватиме Бундесвер, - Пісторіус

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що вже п’ять країн, серед яких Польща, готові передати Україні танки Leopard 2, але чекають рішення Німеччини.

Автор: 

Німеччина (7349) танк (2064) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+37
Взагалі не має бути ніяких оголошень. Мовчки привезли, мовчки розвантажили, як можна тихіше вийшли на бойові позиції. А там вони (танки) вже самі про себе оголосять.
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17.01.2023 19:45
+17
як він за і бав ... Танки його Ні з ким погоджувати не потрібно! ****....
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17.01.2023 19:43
+11
Ліверка дуплиться 🤔
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17.01.2023 19:47
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як він за і бав ... Танки його Ні з ким погоджувати не потрібно! ****....
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17.01.2023 19:43 Відповісти
"Саґласаваніє" - найважливіший елемент бюрократичної діяльності. Займає до 90% самої діяльності.
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17.01.2023 19:47 Відповісти
Взагалі не має бути ніяких оголошень. Мовчки привезли, мовчки розвантажили, як можна тихіше вийшли на бойові позиції. А там вони (танки) вже самі про себе оголосять.
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17.01.2023 19:45 Відповісти
Ліверка дуплиться 🤔
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17.01.2023 19:47 Відповісти
Пан Міллі по Європі вояж здійснив?
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17.01.2023 19:52 Відповісти
так, по поводу. в оригіналі "лебервуршт"- печіночна ковбаса (скоріше паштет). лівер - імхо, походить від лебер - печінка. leBer - майже - левер, а там уже й до лівер кошкин скок. з магазіну лебервуршт, так собі. а от у бауерів - супер, й правда печінка в основі.
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17.01.2023 19:57 Відповісти
Щоб ЛІВЕРНІЙ КОВБАСІ так дружина і інші жінки давали, як він дає Леопарди Україні.
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18.01.2023 01:33 Відповісти
Клоун
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17.01.2023 19:48 Відповісти
За поребриком вже давно кричать, що вони з НАТО воюютт.
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17.01.2023 19:50 Відповісти
Так вони ж, як таваріщь сталін" у 41-му, першими напади, бо НАТа готувалася напасти "с шесті направлєній".
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17.01.2023 19:55 Відповісти
з шести не скрєпно. крєпосним напряму в черепок не вливається. 3-4 або 7-8. 3-4 юзонув бульбо***** для своїх колхозників. ***** піде грать на підвищення ставок й скаже 7-8. карти привезе й покаже направленія какашенков ))
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17.01.2023 20:04 Відповісти
Ні, четире напраулєнія, бульбофюрер на карті покаже, вона у нього ссабой...
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17.01.2023 22:01 Відповісти
как говаривала одна моя знакомая дама - "Да! Нет! Не знаю....."
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17.01.2023 19:50 Відповісти
как же они ссутся, гопник под боком творит что вздумается, а вы ответить не можете
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17.01.2023 19:51 Відповісти
"задовбали мене ці союзнічки" - виразився сам собі шольц на полях переговорів.
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17.01.2023 19:51 Відповісти
Тролль, ты ошибся дверью.
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17.01.2023 20:24 Відповісти
Заколєбалі, да!
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17.01.2023 19:53 Відповісти
"уникнути того, що це буде війна між Росією і НАТО" Джерело:

А Шольц не читає заяв кремлядів? Вони вже понад 10 місяців з НАТО воюють і отримують від них "люлєй". Це вам навіть двірник з умовного мухосранську скаже! І перемовим вони жадають з країнами НАТО, а не з Україною.
А найбільша "ескалація конфлікту" - не надання Україні необхідної зброї: це призіодить до того, що бункерний щур відчуває слабкість "Заходу" і посилює шантаж та військовий тиск.
До речі! Покажіть цьому Шольцу танки рашистів, на яких є напис "На Берлін", автівки з тим же написом та улюбленим "1941-1945 Можем павтаріть". Ну і, щвісно, штурм фанерного Рейхстагу. Якщо він позбувся "меркелі головного мозку", то може й зрозуміє натяки, але це не точно...
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17.01.2023 19:54 Відповісти
А ви серйозно сприймаєте заяви кремлядей? ))
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17.01.2023 19:58 Відповісти
Я - ні.
Але чомусь на "Заході" серйозно сприйняли заяву люськи абдристович (і розтиражували її в ЗМІ), яка не має ніякого відношення до офіційних джерел, але зовсім не сприймають коняку з МЗС московії, прессекретутки ботоксного, генералів з ГШ московії, самого ботоксного, які і є офіційними джерелами.
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17.01.2023 20:04 Відповісти
Проплачена кацапами західна преса? Ви ж знаєте що така є. Заяв від офіційних осіб не чув, Та впевнений що вони прихуїли від люськиних заяв.
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17.01.2023 21:16 Відповісти
Німцю, американцю чи канадійцю не відомо про проплаченість ЗМІ, але вони купують та дивляться те, що дешевше.
А деякі ще й вірять у прибульців, заміну мізків, супереліксири та іншу ахінею, про яку пишуть в "жовтій" пресі. І ця аудиторія значно більша за читачив "Тайм", "Вол Стріт Джорнал", ВВС чи інших ЗМІ... Тому й шкоди від заяви люсі більше.
Але це моє ІМХО таке.
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17.01.2023 21:41 Відповісти
Там є різні видання. Bloomberg же таке не писав, наприкла. Та й не варто рахувати всіх дурними. Звичайно, що думку людей можна «змінити» через пресу в тому числі. Треба прикладати зусилля нам в першу чергу в цьому напрямі.
але цілком згоден - шкоди від Люсі прям дохріна.
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17.01.2023 22:05 Відповісти
Хочеш уникнути війни з россіею?
Не хочеться воювати?

Тоді роби Капітуляцію Германії вже зараз !

Бо путін при першій нагоді зьесть тебе з усмішкою.
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17.01.2023 20:05 Відповісти
Танки Шольца це політичний еквівалент кота Шредінгера!
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17.01.2023 19:55 Відповісти
Він не хотів бути першим і цим весь час відмазувався. Лондон вже зробив перший крок. Що йому ще треба? Але думаю німці якщо й самі не стануть поставляти Україні танки, то хоч іншим країнам заважати перестануть.
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17.01.2023 19:56 Відповісти
Будет у этой Шольцотрахии положительный финал?
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17.01.2023 19:56 Відповісти
Бла-бла-бла…

Шо там обсуждать місяцями?!

Хочеш-даешь. Не хочешь- шукаєш причини не давати.
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17.01.2023 19:57 Відповісти
Та скільки ще часу можна "обговорювати/согласовувати"?!!! Реально або боягузи, або посібники террозасрашки!
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17.01.2023 19:58 Відповісти
Німеччина обговорює, обговорює, обговорює ..... не змогла обговорити.
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17.01.2023 20:00 Відповісти
Німеччина очікує на вірогідне наближення до початку обговорення можливості гіпотетичної передачі танків Україні
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18.01.2023 08:33 Відповісти
Мер Києва Віталій Кличко заявляє про "позитивні рішення", які були прийняті після зустрічі з віце-канцлером і міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком. Обговорювалася подальша допомога, в тому числі "передача зброї", написав Кличко в Telegram після зустрічі в Давосі. "Скоро будуть хороші новини". Подробиць він не повідомив. Зустріч відбулася під час участі у Всесвітньому економічному форумі у Швейцарії.

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, spricht nach einer Zusammenkunft mit Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von "positiven Entscheidungen", die getroffen worden seien. Es seien weitere Hilfen diskutiert worden, darunter "die Übergabe von Waffen", schrieb Klitschko auf Telegram nach dem Treffen in Davos. "Es gibt bald gute Nachrichten." Einzelheiten nannte er nicht. Das Treffen fand während der Teilnahme der beiden am Weltwirtschaftsforum in der Schweiz statt.

https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-dienstag-207.html#Treffen-von-Klitschko-und-Habeck-Bald-gute-Nachrichten
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17.01.2023 20:05 Відповісти
Все, кто имеет мало-мальски приличные количества Леопардов согласны дать какое-то количество, с кем еще советоваться, осталось только с *******.
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17.01.2023 20:07 Відповісти
вони угомоняться коли труба трiсне
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17.01.2023 20:22 Відповісти
Про яку "трубу" ти ведеш мову? Німеччина не закуповує російський газ із кінця весни. Діюча труба іде через Україну, вона потрібна Україні.
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17.01.2023 20:29 Відповісти
та не Нимеччина а Угорщина, ти що, не знайеш що ******* то наши персональнi шкодники в Европi? А то що немци обрубили газ - то справдi мало хто згадуйе. Я казав, що треба вiдiбрати трубу у *******в, бо вони чим бильше нюхають росгаз, тим бiльше блокують нам поставки зброi
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18.01.2023 07:17 Відповісти
Угорщина нам нічого не поставляє. І ніхто на Угорщину, у якій залишилася радянські озброєння у незадовільному стані не розраховує. Ще раз, труба що експлуатуатується із російським газом-потрібна Україні.
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18.01.2023 11:51 Відповісти
иди к кабздону свинорылая...!
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17.01.2023 20:37 Відповісти
Ну не знаю - Гончаренко сказав , що в Рамштайні оголосять про 100 (сто) танків Леопард-2
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17.01.2023 20:15 Відповісти
стільки ***** обговорень ніби ми десятком танків москву візьмемо......
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17.01.2023 20:19 Відповісти
Britain has already sent 14 tanks to create a precedent. Jump in, the water is warm! 🇬🇧
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17.01.2023 20:20 Відповісти
Леопард леопардом леопардами .Вийшов в поле немає ніякого Леопарда
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17.01.2023 20:23 Відповісти
Щоб вам там язики повідвалювалися! Скільки вже можна трандіти?
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17.01.2023 20:25 Відповісти
вибір має бути однозначний - кацапські танки в берліні або німецькі танки в ЗСУ
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17.01.2023 20:25 Відповісти
Таке враження, ніби окрім ********* мадяра в цього вікса взагалі союзників нема
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17.01.2023 20:30 Відповісти
а можно до появления танков в УКРАИНЕ , временно не писать осоплежуйстве немецев . ВЕДЬ ЭТА ТЯГОМОТИНА НЕВЫНОСИМА ...
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17.01.2023 20:51 Відповісти
У мене одного таке відчуття, що під Шольцем стілець димить...?
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17.01.2023 20:59 Відповісти
Ні, в мене теж...Коли він двинув особисто до Катару і замазав із королем про газ - все було нормас, гепарди - нормас, а потім почались зашквари і зашкварчики, бо було декларовано і обіцяно - і на цьому заморозилось....приїхали
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17.01.2023 21:04 Відповісти
Пане шольц, а скільки років ти будеш обговорювати цю проблему з союзниками?
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17.01.2023 21:23 Відповісти
Короче танки будут, для того и Ламбрехт сняли, т.к. она была главной противницей каких-либо поставок военной техники Украине, а теперь Шольц поставил своего человека и все будет так, как он скажет. Шольца ***** сильно прессовал в начале 2022 и пугал ЯО, а Шольц из пугливых, и тепеь он мстит за свой страх.
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17.01.2023 21:48 Відповісти
Та вже зрозуміло, що дадуть танки Україні. З кожної країни потроху, німці беруть на себе матеріально-технічне забезпечення.
Залишається проста бухгалтерія: хто скільки може дати, скільки потрібно запчастин, озброєння, порядок ремонту.
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17.01.2023 22:04 Відповісти
Коли Сєвєрні потоки будували, не зважали на попередження союзників, що погано закінчиться, партнерів старались за яйця на газовий гачок підвісити не питаючи чи це їм подобається, а тут без партнепів ніяк не можна. ніби вони Леопарди виробляють і можуть заблокувати поставки.
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17.01.2023 22:19 Відповісти
Та ****************,херр шольц,якщо ти не даси нам нормальних танків, то кацапський чобіт може дуже скоро знову топтати німецьку землю. Невже ти цьото не розумієш?
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17.01.2023 22:42 Відповісти
Німеччина обговорює із союзниками можливе постачання Україні танків Leopard 2, - Шольц Джерело:
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17.01.2023 23:53 Відповісти
Хитрозаде сцикло, як той Шольц!
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18.01.2023 01:36 Відповісти
Просто бізнес нічого особистого, нагадаю що Шольц є федеральним канцлером Германії як і Герхард Шредер який потім став головою роснафти, пропустимо що це якись нонсенс тому що політики такого рівня зазвичай не йдуть працювати кудись там, також просто уявіть собі щоб найжирніша рашистька корпорація, чомусь провела позачергові збори та єдиноголосно обрала якогось німця головою правління.
А є і інший цінний кадр - колишній співробітник міндержбезпеки ГДР («Штазі») там же обіймає круту посаду, та був керманичем Nord Stream AG (доречі Швейцарська компанія) більш за те «Dresdner Bank» де він колись працював чомусь сплачував лікування колишньої дружини ***** після якоїсь аварії.
А третій кадр - Буркхард Бергманн був председателем правління найбільшої германської енеретичної компанії E.ON AG і бац теж в правлінні роснафти та Nord Stream AG
і все це ********* лише на поверхні лежить уявіть що там під ковдрою ховається
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18.01.2023 03:23 Відповісти
то все херня-свідоме затягування. це війна а вони тягнуть резину до китайської паски. ( в Китаю нема Великдння-паски)
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18.01.2023 07:50 Відповісти
Ви, головне, не поспішайте.
Можете передавати танки по частинах, щоб розтягнути процес передачі 3 танків на роки.
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18.01.2023 08:28 Відповісти
 
 