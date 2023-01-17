Німеччина обговорює із союзниками можливе постачання Україні танків Leopard 2, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що веде переговори із союзниками про можливе постачання важких танків в Україну, але будь-які оголошення повинні бути узгоджені з іншими країнами.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", Шольц сказав в інтерв’ю Bloomberg.

"Я завжди думаю про ситуацію. Ми завжди діємо разом з нашими союзниками і друзями – ми ніколи не діємо поодинці", – зазначив він.

Канцлер Німеччини запевнив, що Берлін "буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, всіма засобами, які ми можемо використовувати", водночас мета такої допомоги полягає в тому, щоб "уникнути того, що це буде війна між Росією і НАТО".

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Очікується, що уряд Німеччини ухвалить рішення щодо передання Україні танків напередодні зустрічі представників оборонних відомств країн-союзників у п'ятницю на американській авіабазі в Рамштайні.

Шольц перебуває під тиском союзників, які вимагають відправити до Києва важкі бойові танки Leopard німецького виробництва на випадок, якщо бойові дії активізуються навесні цього року.

Німецького канцлера критикували за його обережність, оскільки він утримувався від постачання важкого озброєння, стверджуючи, що це може спровокувати президента Росії Владіміра Путіна на ескалацію конфлікту в Україні.

Рішення щодо танків для України буде першим пунктом порядку денного для Бориса Пісторіуса, який, як стало відомо у вівторок, буде новим міністром оборони Німеччини.

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Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що вже п’ять країн, серед яких Польща, готові передати Україні танки Leopard 2, але чекають рішення Німеччини.