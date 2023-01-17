Німеччина обговорює із союзниками можливе постачання Україні танків Leopard 2, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що веде переговори із союзниками про можливе постачання важких танків в Україну, але будь-які оголошення повинні бути узгоджені з іншими країнами.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", Шольц сказав в інтерв’ю Bloomberg.
"Я завжди думаю про ситуацію. Ми завжди діємо разом з нашими союзниками і друзями – ми ніколи не діємо поодинці", – зазначив він.
Канцлер Німеччини запевнив, що Берлін "буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, всіма засобами, які ми можемо використовувати", водночас мета такої допомоги полягає в тому, щоб "уникнути того, що це буде війна між Росією і НАТО".
Очікується, що уряд Німеччини ухвалить рішення щодо передання Україні танків напередодні зустрічі представників оборонних відомств країн-союзників у п'ятницю на американській авіабазі в Рамштайні.
Шольц перебуває під тиском союзників, які вимагають відправити до Києва важкі бойові танки Leopard німецького виробництва на випадок, якщо бойові дії активізуються навесні цього року.
Німецького канцлера критикували за його обережність, оскільки він утримувався від постачання важкого озброєння, стверджуючи, що це може спровокувати президента Росії Владіміра Путіна на ескалацію конфлікту в Україні.
Рішення щодо танків для України буде першим пунктом порядку денного для Бориса Пісторіуса, який, як стало відомо у вівторок, буде новим міністром оборони Німеччини.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що вже п’ять країн, серед яких Польща, готові передати Україні танки Leopard 2, але чекають рішення Німеччини.
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А Шольц не читає заяв кремлядів? Вони вже понад 10 місяців з НАТО воюють і отримують від них "люлєй". Це вам навіть двірник з умовного мухосранську скаже! І перемовим вони жадають з країнами НАТО, а не з Україною.
А найбільша "ескалація конфлікту" - не надання Україні необхідної зброї: це призіодить до того, що бункерний щур відчуває слабкість "Заходу" і посилює шантаж та військовий тиск.
До речі! Покажіть цьому Шольцу танки рашистів, на яких є напис "На Берлін", автівки з тим же написом та улюбленим "1941-1945 Можем павтаріть". Ну і, щвісно, штурм фанерного Рейхстагу. Якщо він позбувся "меркелі головного мозку", то може й зрозуміє натяки, але це не точно...
Але чомусь на "Заході" серйозно сприйняли заяву люськи абдристович (і розтиражували її в ЗМІ), яка не має ніякого відношення до офіційних джерел, але зовсім не сприймають коняку з МЗС московії, прессекретутки ботоксного, генералів з ГШ московії, самого ботоксного, які і є офіційними джерелами.
А деякі ще й вірять у прибульців, заміну мізків, супереліксири та іншу ахінею, про яку пишуть в "жовтій" пресі. І ця аудиторія значно більша за читачив "Тайм", "Вол Стріт Джорнал", ВВС чи інших ЗМІ... Тому й шкоди від заяви люсі більше.
Але це моє ІМХО таке.
але цілком згоден - шкоди від Люсі прям дохріна.
Не хочеться воювати?
Тоді роби Капітуляцію Германії вже зараз !
Бо путін при першій нагоді зьесть тебе з усмішкою.
Шо там обсуждать місяцями?!
Хочеш-даешь. Не хочешь- шукаєш причини не давати.
Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, spricht nach einer Zusammenkunft mit Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von "positiven Entscheidungen", die getroffen worden seien. Es seien weitere Hilfen diskutiert worden, darunter "die Übergabe von Waffen", schrieb Klitschko auf Telegram nach dem Treffen in Davos. "Es gibt bald gute Nachrichten." Einzelheiten nannte er nicht. Das Treffen fand während der Teilnahme der beiden am Weltwirtschaftsforum in der Schweiz statt.
https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-dienstag-207.html#Treffen-von-Klitschko-und-Habeck-Bald-gute-Nachrichten
Залишається проста бухгалтерія: хто скільки може дати, скільки потрібно запчастин, озброєння, порядок ремонту.
А є і інший цінний кадр - колишній співробітник міндержбезпеки ГДР («Штазі») там же обіймає круту посаду, та був керманичем Nord Stream AG (доречі Швейцарська компанія) більш за те «Dresdner Bank» де він колись працював чомусь сплачував лікування колишньої дружини ***** після якоїсь аварії.
А третій кадр - Буркхард Бергманн був председателем правління найбільшої германської енеретичної компанії E.ON AG і бац теж в правлінні роснафти та Nord Stream AG
і все це ********* лише на поверхні лежить уявіть що там під ковдрою ховається
Можете передавати танки по частинах, щоб розтягнути процес передачі 3 танків на роки.