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Протягом 17 січня росіяни завдали 4 ракетні та 13 авіаційних ударів, здійснили 23 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

росія,ракети

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про артилерійські та авіаудари росіян по Україні протягом 17 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу.

"Не маючи значних досягнень на полі бою, противник завдає ударів по мирним населеним пунктам. Російський агресор продовжує знищувати інфраструктуру та оселі цивільного населення, - порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільному об’єкту міста Краматорськ Донецької області. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів. Здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів російською федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України", - зазначається у повідомленні. 

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Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) обстріл (28428) РСЗВ (208)


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17.01.2023 20:46 Відповісти
 
 