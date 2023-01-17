Учасникам Всесвітнього економічного форуму в Давосі представили українську формулу миру, - Зеленський

Перша леді Олена Зеленська презентувала українську формулу миру на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Правда про повномасштабну війну проти нашої країни продовжує звучати.

Російська формула війни всім відома: терористичні акти, геноцид, воєнні злочини та руйнування критично важливої інфраструктури.

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Українська формула миру натомість містить десять пунктів, які зможуть зробити життя України та всього світу безпечним і справедливим.

Дякую Олені, що презентувала українську формулу миру. Робимо все для перемоги України", - йдеться у повідомленні.

За даними Reuters, Зеленська під час виступу повідомила, що передасть делегації Китаю, а саме віцепрем'єру Китаю Лю Хе, листа з пропозиціями України щодо припинення війни. Цей лист вона попросила передати президенту Сі Цзіньпіну.

Перша леді повідомила, що також має листи для президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Швейцарії Алена Берсе.

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Нагадаємо, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на терміновій зустрічі "Групи семи" запропонував "формулу миру" - заходи, які, на його думку, позбавлять президента РФ Володимира Путіна шансів досягти цілей в Україні.

Згодом він закликав підтримати "українську формулу миру" Радбез ООН і багатьох політиків світу.