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Новини Війна
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Учасникам Всесвітнього економічного форуму в Давосі представили українську формулу миру, - Зеленський

зеленська
Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

Перша леді Олена Зеленська презентувала українську формулу миру на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Правда про повномасштабну війну проти нашої країни продовжує звучати.

Російська формула війни всім відома: терористичні акти, геноцид, воєнні злочини та руйнування критично важливої інфраструктури.

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Українська формула миру натомість містить десять пунктів, які зможуть зробити життя України та всього світу безпечним і справедливим.

Дякую Олені, що презентувала українську формулу миру. Робимо все для перемоги України", - йдеться у повідомленні.

За даними Reuters, Зеленська під час виступу повідомила, що передасть делегації Китаю, а саме віцепрем'єру Китаю Лю Хе, листа з пропозиціями України щодо припинення війни. Цей лист вона попросила передати президенту Сі Цзіньпіну.

Перша леді повідомила, що також має листи для президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Швейцарії Алена Берсе.

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Нагадаємо, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на терміновій зустрічі "Групи семи" запропонував "формулу миру" - заходи, які, на його думку, позбавлять президента РФ Володимира Путіна шансів досягти цілей в Україні.

Згодом він закликав підтримати "українську формулу миру" Радбез ООН і багатьох політиків світу.

Автор: 

Давос (237) Зеленський Володимир (23803) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+23
Я знаю

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17.01.2023 21:01
+15
Формула миру? а як же скумбрія по 8?
=========================
"Щоб перемогти росіян, нам потрібно їх знищити" - Сергій, боєць морської піхоти Збройних сил України. Джерело:
=========
ось формула миру!
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17.01.2023 21:03
+12
Хто з громадян знає цю формулу миру від Зеленського?
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17.01.2023 20:58
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Дайош формулу перемоги!
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17.01.2023 20:57 Відповісти
Ударимо формулою по балістичних ракетах? Чи може по самому кремлю? 🤔
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17.01.2023 20:58 Відповісти
Ваши слова Да Богу в уши!!
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17.01.2023 21:21 Відповісти
Хто з громадян знає цю формулу миру від Зеленського?
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17.01.2023 20:58 Відповісти
Я знаю

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17.01.2023 21:01 Відповісти
Читал когда то) Но там такой бред, что проще сову на глобус натянуть) За все хорошее, против всего плохого) Вы видели хоть раз от него что то дельное?)
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17.01.2023 21:05 Відповісти
... Не только лишь все?
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17.01.2023 21:08 Відповісти
"Мир, труд, май, шашлыки.."
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17.01.2023 22:28 Відповісти
Труд у зеленій формулі зайвий. Це не їхнє.
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17.01.2023 22:36 Відповісти
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17.01.2023 23:33 Відповісти
Щоб воно не гундосило по всьому світу, український народ має свою формулу поразки агресора і звільнення усіх окупованих територій без жодного миру з терористами та вбивцями
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18.01.2023 03:36 Відповісти
Формула миру? а як же скумбрія по 8?
=========================
"Щоб перемогти росіян, нам потрібно їх знищити" - Сергій, боєць морської піхоти Збройних сил України. Джерело:
=========
ось формула миру!
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17.01.2023 21:03 Відповісти
Формула дуже проста - планета мінус касапи дорівнює - життя..
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17.01.2023 21:09 Відповісти
«Це був її зоряний час»(с) Winston Churchill. P.S. А скумбрiю по 8 грн. цариця з собою забрала - доїдайте шо осталось..
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17.01.2023 21:17 Відповісти
а своему народу они не хотят представить формулу, а то опять договорняки, которых обещали что не будет и все будет прозоро и с наридом советоваться будут...
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17.01.2023 21:18 Відповісти
У тій "формулі" така ж "каша" як і в голові "найвеличнішого" без суфлера.
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17.01.2023 21:28 Відповісти
Якому ще своєму? Вони хіба українці?
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18.01.2023 03:39 Відповісти
Нічого гарного для України от автору кварталу не буде.
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17.01.2023 21:19 Відповісти
🤣🤣🤣
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17.01.2023 21:19 Відповісти
👍👍👍
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17.01.2023 21:21 Відповісти
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17.01.2023 21:22 Відповісти
💩💩💩
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17.01.2023 21:24 Відповісти
🤨 Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив під час відеопереговор з Путіним, що країна готова бути глобальним партнером Росії (https://espreso.tv/kitay-zayaviv-pro-gotovnist-buti-globalnim-partnerom-z-rosieyu) на тлі "складної ситуації у світі.

Reuters зазначає, що попри санкції Заходу проти Росії, Китай утримується від засудження військової кампанії Москви, натомість наголошуючи на необхідності миру. Крім того, російський експорт енергоресурсів до Китаю значно зріс після початку конфлікту, і тепер Росія є єдиним найбільшим постачальником нафти в Китай.
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17.01.2023 21:24 Відповісти
Хай займається пустопоржніми формулами, аби тільки у справи військових не лізли з єрмаковцями...
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17.01.2023 21:26 Відповісти
Формула секретна і ніхто її не знає.
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17.01.2023 21:26 Відповісти
Ти ЗЕблазень коли українцям свою "формулу" представиш? Запам'ятай якщо в любих твоїх "формулах" першим пунктом не буде стояти повне і безумовне звільнення окупованих територій України включно з Кримом значить всі ці твої "формули" писані ****** в кремлі а ти зрадник який буде обов'язково покараний!!!
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17.01.2023 21:26 Відповісти
"Кукушка хвалит петуха за то, что звалит он кукушку" (с)

А по суті: я вже давно кажу, що колективу "спітч-райтерів" з ОПи просто респект і уважуха!

Але просто цікаво: в неї скумбрія ще по 8 чи вже здешевшала?
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17.01.2023 21:27 Відповісти
Там такий пробіг у тої скумбрії, що і безплатно не всякий захоче
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17.01.2023 21:30 Відповісти
Таке марення ! Така ганьба !
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17.01.2023 21:43 Відповісти
Цензор, а де ж ця формула?

чому не надрукували?
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17.01.2023 21:59 Відповісти
Це спецопєрация від зільоної ОПи. Мабуть від усіх кому показує цю свою хворобливу формулу за кордоном бере розписку про нерозголошення, т.з. NDA, щоб бува український народ не довідався чи щось не рознюхав раніше дня підписання з касапами.
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18.01.2023 03:50 Відповісти
Украинская формула мира-это химическая формула каустической соды, в которой должны утонуть ruzki kurwy!!!
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17.01.2023 22:22 Відповісти
Формула миру = формула Штанмайєра?
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17.01.2023 22:33 Відповісти
А где же Пинчук, что последние 25 лет в Давосе кормил украинскими завтраками всю шваль местную на шару икрой и варениками, зятем будучи и яхты покупая с аппартаментами в Лондоне за 160 лямов запросто? Видать по миру мотается, втихаря нам танки покупает сильные, и патроны дальнобойные! Патриоты!
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18.01.2023 10:54 Відповісти
 
 