УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8176 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 694 14

Прем’єр Нідерландів Рютте на зустрічі з Байденом підтвердив наміри передати Україні ЗРК Patriot

патріот

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 17 січня зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Рютте повідомив, що Нідерланди приєднаються до Сполучених Штатів і Німеччини у відправці системи протиракетної оборони Patriot в Україну. Водночас не уточнюється, кількість ЗРК та терміни їх надання.

"На мою думку, важливо, щоб ми приєдналися до надання Patriot, і я обговорив це також сьогодні вранці з Олафом Шольцем з Німеччини", - сказав прем’єр Нідерландів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте перед поїздкою до США провів розмову із Зеленським: "Росія не має перемогти у цій війні"

На зустрічі з президентом США нідерландський прем'єр нагадав, що Нідерланди вирішили витратити додаткові 2,5 мільярда євро на підтримку України. Своєю чергою Байден подякував Рютте за "дуже тверду" підтримку України.

Очікується, що під час двосторонніх переговорів Байден і Рютте обговорять подальшу підтримку України, "а також подальшу співпрацю в галузі оборони і безпеки і зміцнення двосторонніх торговельних відносин".

Нагадаємо, агенція Bloomberg 17 січня повідомила із посиланням на власні джерела, що уряд Нідерландів незабаром може ухвалити рішення про відправлення в Україну системи протиповітряної оборони Patriot.

Також читайте: Посилення ППО України, санкції, формула миру: Кулеба розповів про розмову із главою МЗС Нідерландів

Автор: 

Байден Джо (2887) Нідерланди (1565) ППО (3183) Рютте Марк (394)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
дякуєм і чекаємо з нетерпінням...
показати весь коментар
17.01.2023 21:37
+4
Дожмуть. Думаю, Англія для того і заявила про поставку своїх танків, щоб Німеччина вже не могла казати, що "не хоче бути першою".
показати весь коментар
17.01.2023 21:46
+1
"Лед тронулся, господа-присяжные".
показати весь коментар
17.01.2023 21:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дякуєм і чекаємо з нетерпінням...
показати весь коментар
17.01.2023 21:37 Відповісти
Приймаються ставки: чи "дожмуть" Шольца на танки до Рамштайна у п'ятницю.
показати весь коментар
17.01.2023 21:42 Відповісти
Дожмуть. Думаю, Англія для того і заявила про поставку своїх танків, щоб Німеччина вже не могла казати, що "не хоче бути першою".
показати весь коментар
17.01.2023 21:46 Відповісти
дожать може і дожмуть ))) а от коли вижмуть? )))
показати весь коментар
17.01.2023 21:48 Відповісти
"Лед тронулся, господа-присяжные".
показати весь коментар
17.01.2023 21:40 Відповісти
Шольца на танки дожмуть. З авіацією зараз проблеми. А про передачу нам тактичноі ЯЗ вони навіть не представляють в думках.
показати весь коментар
17.01.2023 21:47 Відповісти
Я не думаю, що Україні нададуть щось більш далеке, ніж ATACMS
показати весь коментар
17.01.2023 21:57 Відповісти
это уже 4я или 5я батарея ? США, Италия, Германия, Дания и Нидерланды
показати весь коментар
17.01.2023 21:52 Відповісти
Ну Італії SAMP/T поки під питанням, Швейцарії там є якийсь компонент і вона проти передачі.
показати весь коментар
17.01.2023 22:00 Відповісти
США (1),ФРГ(1),Нидерланды(1), на сегодня) пока так.
показати весь коментар
18.01.2023 05:48 Відповісти
А Дания ?
показати весь коментар
18.01.2023 19:53 Відповісти
Vot i otlycno,ecio u golancev jest ocen mnogo tankov leopard2A5 etix toze mogli bi dat takze.
показати весь коментар
17.01.2023 22:29 Відповісти
за признание Тайвань бы легко передал бы нам даже пять батарей )
показати весь коментар
18.01.2023 02:01 Відповісти
Другой Китай,"народный", в ответ передаст московии в десятки раз больше,чем Китайская республика смогла бы.
показати весь коментар
18.01.2023 05:51 Відповісти
 
 