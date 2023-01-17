Прем’єр Нідерландів Рютте на зустрічі з Байденом підтвердив наміри передати Україні ЗРК Patriot

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 17 січня зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Рютте повідомив, що Нідерланди приєднаються до Сполучених Штатів і Німеччини у відправці системи протиракетної оборони Patriot в Україну. Водночас не уточнюється, кількість ЗРК та терміни їх надання.

"На мою думку, важливо, щоб ми приєдналися до надання Patriot, і я обговорив це також сьогодні вранці з Олафом Шольцем з Німеччини", - сказав прем’єр Нідерландів.

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На зустрічі з президентом США нідерландський прем'єр нагадав, що Нідерланди вирішили витратити додаткові 2,5 мільярда євро на підтримку України. Своєю чергою Байден подякував Рютте за "дуже тверду" підтримку України.

Очікується, що під час двосторонніх переговорів Байден і Рютте обговорять подальшу підтримку України, "а також подальшу співпрацю в галузі оборони і безпеки і зміцнення двосторонніх торговельних відносин".

Нагадаємо, агенція Bloomberg 17 січня повідомила із посиланням на власні джерела, що уряд Нідерландів незабаром може ухвалити рішення про відправлення в Україну системи протиповітряної оборони Patriot.

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