З терором неможливо співіснувати. Ми маємо виграти війну, - Зеленський на зустрічі з німецькими студентами
Відновити мир в Україні без втрати її територій можна лише спільними зусиллями всіх вільних держав
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у вівторок, спілкуючись зі студентами німецьких ВНЗ.
Звертаючись до них, глава держави розповів про трагедію у Дніпрі, де в результаті російського обстрілу житлового будинку загинули вже 45 людей.
"Українські міста і села щодня зазнають таких ударів. Херсон, Донбас, прикордонні громади, яким не пощастило перебувати поряд із РФ. Ми хочемо перервати ці будні війни та відновити мир. Це можна зробити, лише вигравши війну. Іншого способу немає. З терором неможливо співіснувати", - заявив Зеленський.
Він зазначив, що Німеччина стає одним із лідерів у сприянні Україні протистояти російській агресії: "І ми це дуже цінуємо – як у захисті нашого неба від російських ракет, так і у захисті соціальної стабільності для наших людей".
"Ми також цінуємо, що німецька політика звільняється від російської оптики щодо України та інших країн-сусідів Росії. Але ще не перевернуто ту сторінку європейської історії, на якій базується російська віра в слабкість Європи. Ще є відчуття в Москві нібито можна погрозами чи підкупом схилити держави ЄС до тих рішень, на які чекає Росія", - заявив він, висловивши впевненість у тому, що "цю сторінку буде назавжди перегорнуто тоді, коли Україна зможе звільнити свої міста та села за допомогою німецьких Leopard, Marder, Gepard".
Зеленський наголосив: "Щоб зберігати лідерство, потрібно завжди визнавати реальність".
"Українська реальність зараз – те, що ми можемо виграти у цій війні. Ми можемо відновити мир по всій нашій території без того, щоб залишати якісь шматки землі Кремлю для чергових експериментів над людьми та історією. Але для цього ми всі маємо бути разом – Україна, Німеччина і весь вільний світ. Вірю, що будемо!", - сказав на завершення президент.
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От якби ж ти ще діяв так, як читаєш написане, то може і став би людиною...
ЗЄ міг би росказати, як ще рік тому збирався з цим терором не тілтки співіснувати, а й домовлятися, торгувати і загравати, дивлячись йому в очі.
ЗЄ міг би росказати, як 10 років тому перед тим же терором він ставав на коліна.
ЗЄ міг би росказати студентам про свої фільми, зняті в РФ на гроші ФСБ.
Міг би росказати про свій недвіж у Криму.
Той ще борець з Росією...
Таку владу треба відсторонити і судити. Саме час, поки вони не погубили Україну.