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З терором неможливо співіснувати. Ми маємо виграти війну, - Зеленський на зустрічі з німецькими студентами

зеленський

Відновити мир в Україні без втрати її територій можна лише спільними зусиллями всіх вільних держав

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  заявив президент Володимир Зеленський у вівторок, спілкуючись зі студентами німецьких ВНЗ.

Звертаючись до них, глава держави розповів про трагедію у Дніпрі, де в результаті російського обстрілу житлового будинку загинули вже 45 людей.

"Українські міста і села щодня зазнають таких ударів. Херсон, Донбас, прикордонні громади, яким не пощастило перебувати поряд із РФ. Ми хочемо перервати ці будні війни та відновити мир. Це можна зробити, лише вигравши війну. Іншого способу немає. З терором неможливо співіснувати", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Штайнмаєр обговорили ситуацію на фронті, оборонну підтримку та "формулу миру". ФОТО

Він зазначив, що Німеччина стає одним із лідерів у сприянні Україні протистояти російській агресії: "І ми це дуже цінуємо – як у захисті нашого неба від російських ракет, так і у захисті соціальної стабільності для наших людей".

"Ми також цінуємо, що німецька політика звільняється від російської оптики щодо України та інших країн-сусідів Росії. Але ще не перевернуто ту сторінку європейської історії, на якій базується російська віра в слабкість Європи. Ще є відчуття в Москві нібито можна погрозами чи підкупом схилити держави ЄС до тих рішень, на які чекає Росія", - заявив він, висловивши впевненість у тому, що "цю сторінку буде назавжди перегорнуто тоді, коли Україна зможе звільнити свої міста та села за допомогою німецьких Leopard, Marder, Gepard".

Зеленський наголосив: "Щоб зберігати лідерство, потрібно завжди визнавати реальність".

"Українська реальність зараз – те, що ми можемо виграти у цій війні. Ми можемо відновити мир по всій нашій території без того, щоб залишати якісь шматки землі Кремлю для чергових експериментів над людьми та історією. Але для цього ми всі маємо бути разом – Україна, Німеччина і весь вільний світ. Вірю, що будемо!", - сказав на завершення президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасникам Всесвітнього економічного форуму в Давосі представили українську формулу миру, - Зеленський

Автор: 

Німеччина (7349) Зеленський Володимир (23803) студенти (433)


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Топ коментарі
+11
І знову: спічрайтери! Вам респект і уважуха! Найвеличнішому диктору - дякую, що не було "хохм" і "експромтів"..

От якби ж ти ще діяв так, як читаєш написане, то може і став би людиною...
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17.01.2023 21:52
+8
В його голові війна вже закінчилася!
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17.01.2023 21:50
+8
Відосіками пустопоржніми і мантрами ще ніхто війни не вигравав! Країні треба переходити на воєнні рейки, а в нас навіть комендантську годину всі просто хєрять!
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17.01.2023 22:06
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В його голові війна вже закінчилася!
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17.01.2023 21:50 Відповісти
І знову: спічрайтери! Вам респект і уважуха! Найвеличнішому диктору - дякую, що не було "хохм" і "експромтів"..

От якби ж ти ще діяв так, як читаєш написане, то може і став би людиною...
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17.01.2023 21:52 Відповісти
Now trolls are all in Office. Many ordinary people consider them as leaders. But are they really what people think?
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18.01.2023 03:48 Відповісти
Кожен має робити на що вчився.
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18.01.2023 03:49 Відповісти
Найвеличнешой-а позвіздіти по приколу.
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17.01.2023 21:58 Відповісти
а с тобой, дружочек, мы поговорим позже......
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17.01.2023 22:06 Відповісти
Відосіками пустопоржніми і мантрами ще ніхто війни не вигравав! Країні треба переходити на воєнні рейки, а в нас навіть комендантську годину всі просто хєрять!
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17.01.2023 22:06 Відповісти
Для Вови не стоїть завдання виграти війну, зараз для нього важливіше виграти майбутні вибори. Ось для цього і "видосики"
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17.01.2023 22:21 Відповісти
Про вибори зараз лише повний ідіот може думати, тим більше, що під час воєнного стану вони не проводяться...
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18.01.2023 00:06 Відповісти
а те що воно ідіот ви не знали????
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18.01.2023 03:20 Відповісти
Невже вам за злість "доплачують"... все добре.. всі нам аплодують, за те що Ми всі разом, чмирім касапів і множимо їх на нуль... всі рахують кожну копійку і кожен патрон який нам дають, не дуже вони й накрадуться... нас вони можуть надурити а з американськими євреями такий фокус не пройде.. всім важко.. але не робіть важче один одному..
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17.01.2023 22:42 Відповісти
Тю!!!

ЗЄ міг би росказати, як ще рік тому збирався з цим терором не тілтки співіснувати, а й домовлятися, торгувати і загравати, дивлячись йому в очі.

ЗЄ міг би росказати, як 10 років тому перед тим же терором він ставав на коліна.

ЗЄ міг би росказати студентам про свої фільми, зняті в РФ на гроші ФСБ.

Міг би росказати про свій недвіж у Криму.

Той ще борець з Росією...
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17.01.2023 23:44 Відповісти
Це "керівництво" країни і МО нездале забезпечити оборону країни і безпеку громадян. А, замість того відволікає народ пустопорожніми патяканнями, відосіками, самозакоханими монологами та обіцянками. Сподіваєтесь на бурхливі оплески, Зеленський, як у кварталі чи цирку?
Таку владу треба відсторонити і судити. Саме час, поки вони не погубили Україну.
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18.01.2023 06:26 Відповісти
а с украинскими студентами зельц не хочет встретиться?
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18.01.2023 06:27 Відповісти
Зешобла сидячи на сотнях вагонів з гумонітаркою, просто сміється із західних ідіотів які вирішили допомагати людям яким так важко.
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18.01.2023 06:32 Відповісти
 
 