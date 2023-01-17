США пообіцяли підготувати українських офіцерів для роботи з Patriot за 10 тижнів, - Резніков

Держави так званого клубу "Рамштайн" допомагатимуть Україні до її перемоги.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив під час заходів з відзначення фахівців, чий професійний внесок допомагає Україні перемагати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Сьогоднішня війна, яка є війною в русі, забезпечується ресурсами наших партнерів, але саме головне духом і волею України. І я вважаю, що треба завжди вміти казати: "дякую". Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка складає 10 місяців, - мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов’язання взяли на себе американські партнери", - розповів Олексій Резніков.

Він висловив свої сподівання стосовно того, що нинішній рік стане для нашої країни переможним.

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Нагадаємо, 21 грудня 2022 року США оголосили про виділення військової допомоги Україні на суму $1,85 млрд, у т.ч. системи ППО Patriot.

Згодом стало відомо, що у межах 1 мільярда доларів, які своїм указом виділив президент США Джо Байден, окрім ЗРК Patriot будуть надаватися: боєприпаси для HIMARS; 500 високоточних артснарядів 155 мм; 10 мінометів 120 мм і 10 тисяч снарядів до них; по 10 мінометів 60 і 82 мм; 37 авто із захистом від мін Cougar; 120 броньовиків HMMWV; шість броньованих ваговозів; ракети HARM; високоточне авіаційне озброєння; понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore; підривні боєприпаси; засоби й приціли нічного бачення; тактичні захищені засоби зв’язку; броню.

А в межах додаткових 850 мільйонів доларів, які виділяє Пентагон у межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative, будуть надані: 45 тисяч артснарядів 152 мм; 20 тисяч артснарядів 122 мм; 50 тисяч снарядів 122 мм для систем "Град"; 100 тисяч танкових снарядів 125 мм; термінали супутникового зв’язку SATCOM; а також фінансування для навчання та підтримання в бойовому стані обладнання.