США пообіцяли підготувати українських офіцерів для роботи з Patriot за 10 тижнів, - Резніков
Держави так званого клубу "Рамштайн" допомагатимуть Україні до її перемоги.
Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив під час заходів з відзначення фахівців, чий професійний внесок допомагає Україні перемагати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
"Сьогоднішня війна, яка є війною в русі, забезпечується ресурсами наших партнерів, але саме головне духом і волею України. І я вважаю, що треба завжди вміти казати: "дякую". Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка складає 10 місяців, - мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов’язання взяли на себе американські партнери", - розповів Олексій Резніков.
Він висловив свої сподівання стосовно того, що нинішній рік стане для нашої країни переможним.
Нагадаємо, 21 грудня 2022 року США оголосили про виділення військової допомоги Україні на суму $1,85 млрд, у т.ч. системи ППО Patriot.
Згодом стало відомо, що у межах 1 мільярда доларів, які своїм указом виділив президент США Джо Байден, окрім ЗРК Patriot будуть надаватися: боєприпаси для HIMARS; 500 високоточних артснарядів 155 мм; 10 мінометів 120 мм і 10 тисяч снарядів до них; по 10 мінометів 60 і 82 мм; 37 авто із захистом від мін Cougar; 120 броньовиків HMMWV; шість броньованих ваговозів; ракети HARM; високоточне авіаційне озброєння; понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore; підривні боєприпаси; засоби й приціли нічного бачення; тактичні захищені засоби зв’язку; броню.
А в межах додаткових 850 мільйонів доларів, які виділяє Пентагон у межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative, будуть надані: 45 тисяч артснарядів 152 мм; 20 тисяч артснарядів 122 мм; 50 тисяч снарядів 122 мм для систем "Град"; 100 тисяч танкових снарядів 125 мм; термінали супутникового зв’язку SATCOM; а також фінансування для навчання та підтримання в бойовому стані обладнання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль