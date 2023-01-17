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Новини Війна
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США пообіцяли підготувати українських офіцерів для роботи з Patriot за 10 тижнів, - Резніков

patriot

Держави так званого клубу "Рамштайн" допомагатимуть Україні до її перемоги.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив під час заходів з відзначення фахівців, чий професійний внесок допомагає Україні перемагати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Сьогоднішня війна, яка є війною в русі, забезпечується ресурсами наших партнерів, але саме головне духом і волею України. І я вважаю, що треба завжди вміти казати: "дякую". Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка складає 10 місяців, - мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов’язання взяли на себе американські партнери", - розповів Олексій Резніков.

Він висловив свої сподівання стосовно того, що нинішній рік стане для нашої країни переможним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Нідерландів Рютте на зустрічі з Байденом підтвердив наміри передати Україні ЗРК Patriot

Нагадаємо, 21 грудня 2022 року США оголосили про виділення військової допомоги Україні на суму $1,85 млрд, у т.ч. системи ППО Patriot.

Згодом стало відомо, що у межах 1 мільярда доларів, які своїм указом виділив президент США Джо Байден, окрім ЗРК Patriot будуть надаватися: боєприпаси для HIMARS; 500 високоточних артснарядів 155 мм; 10 мінометів 120 мм і 10 тисяч снарядів до них; по 10 мінометів 60 і 82 мм; 37 авто із захистом від мін Cougar; 120 броньовиків HMMWV; шість броньованих ваговозів; ракети HARM; високоточне авіаційне озброєння; понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore; підривні боєприпаси; засоби й приціли нічного бачення; тактичні захищені засоби зв’язку; броню.

А в межах додаткових 850 мільйонів доларів, які виділяє Пентагон у межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative, будуть надані: 45 тисяч артснарядів 152 мм; 20 тисяч артснарядів 122 мм; 50 тисяч снарядів 122 мм для систем "Град"; 100 тисяч танкових снарядів 125 мм; термінали супутникового зв’язку SATCOM; а також фінансування для навчання та підтримання в бойовому стані обладнання.

Автор: 

ППО (3183) США (22769) підготовка (184) Резніков Олексій (1446)


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Ого.. це можно заново навчитись читати і писати..
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17.01.2023 22:06 Відповісти
Надеюсь это с учетом дороги туда и обратно. Хлтя и в Евроре есть этот зрк. При Совке в мирное время, офицер ЗРВ, с Волхова М3 на Волхов М6 переучивался в Гатчине или Костерях за 3 месяца.
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17.01.2023 22:18 Відповісти
2,5 місяці і 3 Патріоти. Тримайтесь і бережіть себе
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17.01.2023 22:50 Відповісти
Вроде как Германия и Нидерланды тоже дают по батарее Петриотов, вообще к началу весны три батареи будут прикрывать Киев треугольником скорее всего... Уже неплохо...
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17.01.2023 23:10 Відповісти
До початку весни від нашої енергосистеми нічого не залишиться.
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18.01.2023 08:32 Відповісти
очевидно от безделия резников трындит ни о чем... больше не о чем сказать...
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18.01.2023 06:22 Відповісти
могли б вiдправити в украiнcьку вiдпустку НАТОвскьих солдат. Якщо оператори Patriot беруть вiдпустки, вони можуть працювати в iншiй армii? 😇
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18.01.2023 07:49 Відповісти
На учебу в США прибыло около 100 украинских офицеров на учебный полигон..будут тестировать этог комплекс
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18.01.2023 09:33 Відповісти
 
 