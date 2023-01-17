Якби Україна була в НАТО, то не було б війни, - прем’єр Фінляндії Марін
Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін вважає, що Росія не вторглася б в Україну, якби та була членом НАТО.
Про це вона сказала під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Ми можемо зазирнути в історію і поставити собі запитання, чи повинна Україна вже бути членом НАТО?" - сказала Марін, додавши, що "тоді не було б війни в Україні, і саме тому Фінляндія, Швеція зважилися на членство в НАТО".
Вона додала, що 2014 року, коли Росія напала на Крим, Європа та її союзники повинні були діяти більш рішуче. "Ми повинні винести уроки з цього дня", - сказала Марін.
"Ми хочемо стати членами НАТО, тому що ми не хочемо, щоб у Фінляндії знову розпочалася війна", - сказала прем'єр, додавши, що сподівається, що процес ратифікації для Швеції та Фінляндії пройде "якомога швидше".
Угорщині та Туреччині ще належить ратифікувати спільну заявку Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Тоді як Будапешт заявив, що підтримає розширення військового блоку і підпише його на початку цього року, Анкара ще не наслідувала цього прикладу.
"Жодних проблем бути не повинно, і я особисто розмовляла з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, і він сказав те саме, що й публічно, що немає великих проблем із Фінляндією, можливо, зі Швецією, але, на нашу думку, дуже важливо, що Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО разом, тому що у нас спільна безпека", - сказала Марін.
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Тому зберегти ядерну зброю Україна могла б ЛИШЕ вступивши до НАТО! Треба було домовлятися, що так, ми знищуємо левову часткуядерного потенціалу (сотні боєголовок і ракети в шахтах нам не потрібні), лишаємо собі трохи тактичної ядерної зброї і стаємо членами НАТО. Тоді бувби контроль і був би сталий розвиток України...
Поясніть зв'язок між референдумом, реальною можливістю стати членом НАТО та *****м, будьте ласкаві.
Та й з пам'ятю у вас проблема. Порошенко зпершого дня президенства доводив світові, що в Україні не громадянська війна.
Петр Порошенко: "Идет настоящая война с Россией"
19 мая 2015
Президент Украины Петр Порошенко в интервью корреспонденту Би-би-си Фергалу Кину заявил, что Украина находится в состоянии настоящей войны с Россией.
Давайте говорить напрямую - мы воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией. Сегодняhttps://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150518_ukraine_russian_soldiers_presser мы захватили двух российских военных , несколько недель и месяцев назад мы захватили сначала 20, потом 60 российских спецназовцев. Это очередное сильное тому доказательство.
Хай вам щастить.
Про це він повідомив https://espreso.tv/ Еспресо.TV , відповідаючи на питання щодо отримання ПДЧ та дій Юлії Тимошенко того часу.
"Ми ПДЧ не отримали тому, що одна політична партія, яка була членом коаліції, ставлячи підписи під зверненням до НАТО, з проханням про надання цього ПДЧ, насправді робила все, щоб ми його не отримали", - сказав він.
Також він пояснив, що це політична сила, яку щойно згадали в студії, тобто - БЮТ.
Анекдот на все времена...
Слава ЗСУ та Генералу Залужному👌👌👌 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊👍💯💯💯💯💯