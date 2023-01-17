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Новини Війна
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Якби Україна була в НАТО, то не було б війни, - прем’єр Фінляндії Марін

санна,марін

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін вважає, що Росія не вторглася б в Україну, якби та була членом НАТО.

Про це вона сказала під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми можемо зазирнути в історію і поставити собі запитання, чи повинна Україна вже бути членом НАТО?" - сказала Марін, додавши, що "тоді не було б війни в Україні, і саме тому Фінляндія, Швеція зважилися на членство в НАТО".

Вона додала, що 2014 року, коли Росія напала на Крим, Європа та її союзники повинні були діяти більш рішуче. "Ми повинні винести уроки з цього дня", - сказала Марін.

"Ми хочемо стати членами НАТО, тому що ми не хочемо, щоб у Фінляндії знову розпочалася війна", - сказала прем'єр, додавши, що сподівається, що процес ратифікації для Швеції та Фінляндії пройде "якомога швидше".

Також читайте: На саміті НАТО у Вільнюсі Україна має почути більше, ніж "відкриті двері", - Науседа

Угорщині та Туреччині ще належить ратифікувати спільну заявку Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Тоді як Будапешт заявив, що підтримає розширення військового блоку і підпише його на початку цього року, Анкара ще не наслідувала цього прикладу.

"Жодних проблем бути не повинно, і я особисто розмовляла з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, і він сказав те саме, що й публічно, що немає великих проблем із Фінляндією, можливо, зі Швецією, але, на нашу думку, дуже важливо, що Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО разом, тому що у нас спільна безпека", - сказала Марін.

Читайте також: Ердоган хоче, щоб Швеція та Фінляндія видали 130 "терористів". Тоді погодить вступ до НАТО

Автор: 

Фінляндія (1304) членство в НАТО (1719) Марін Санна (31)


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Топ коментарі
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17.01.2023 22:16
+12
Якби не було би кацапії то війни теж не було б,
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17.01.2023 22:16
+10
А Ермак и Арахламидия сказали, что то Порошенко спровоцировал войну стремлением Украины в НАТО. Выходит по логике окружения зеленского, что НАТО - зло
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17.01.2023 22:26
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17.01.2023 22:16 Відповісти
к50% этого не понимают , потому,что МЕГАВОРЬЕ И СОВКОДРОЧЕРЫ ,выбиравшие слуг, шария ,ОПЗЖопу ,за майбутне каламоя , и прочих запроданцев *****
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17.01.2023 22:47 Відповісти
Якби не було би кацапії то війни теж не було б,
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17.01.2023 22:16 Відповісти
Якби не було войн, то війни теж не було б.
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18.01.2023 09:58 Відповісти
Золоті слова
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17.01.2023 22:18 Відповісти
Якби в України не видурили ядерну зброю як цукерку у дитини - то точно не було б війни.
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17.01.2023 22:25 Відповісти
Тут палка з двома кінцями. Проблема в тому, що якби не видурили, то наші ділки типу мертвечуків, лазаренків, пустовойтенків, кузьмуків і інших, хто тоді був при владі, розпродали б ту ядерну зброю...
Тому зберегти ядерну зброю Україна могла б ЛИШЕ вступивши до НАТО! Треба було домовлятися, що так, ми знищуємо левову часткуядерного потенціалу (сотні боєголовок і ракети в шахтах нам не потрібні), лишаємо собі трохи тактичної ядерної зброї і стаємо членами НАТО. Тоді бувби контроль і був би сталий розвиток України...
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17.01.2023 22:31 Відповісти
Зараз легко говорити. Але тоді коли здавали ядерну зброю про НАТО не могло бути і мови. Більшість у Раді були комуністи і вчорашні комуністи, а народ про НАТО взагалі мало що знав і прихильників вступу до НАТО набралося б пару відсотків.
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17.01.2023 22:55 Відповісти
Ну якби президентом став Чорновіл, то за умови правильної агітації серед мудрого наріду могли і б вступити...
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19.01.2023 09:06 Відповісти
А які шанси були у Чорновола стати президентом? Ніяких. Потрібно розуміти, що ми здобули незалежність (яка була по суті тільки на папері) не в результаті якоїсь народної боротьби і усвідомлення своєї національної приналежності, а в результаті того що два кацапи розвалили СРСР. А справжня боротьба за незалежність і становлення нації тільки починалась, потім була Україна без Кучми, Майдан, другий Майдан, гібридна війна, активна війна. Це довгий шлях, який потребує зміни поколінь, а не просто сказати, що було би якби...
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19.01.2023 13:32 Відповісти
Ви взагалі не володієте інформацією по ЯЗ України. Тактичну ЯЗ вивезли одразу. Все керівництво військових частин з ТЯЗ підпорядковувалося москві. Ми не могли її залишити собі ні в якому випадку.
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18.01.2023 01:52 Відповісти
Ніхто як у дитини ядерку не видурював. Народ наш тоді був радянський і проросійський ( як і у 2019 році на виборах, між іншим) , і президенти та влада така ж була. Все сприймали, як вважали за потрібне. А ви мабуть тоді ще не народились, або були дуже маленькі. Тому нічого не розумієте в тих подіях. Україні просто не могли залишити ядерну зброю - ніхто:ні країни НАТО, ні росія. Україна і сама не могла її собі залишити. Не було ні технічної можливості, ні економічної. Я вам скажу - тоді талони ходили, грошей не було. Пишете тут маячню.
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17.01.2023 23:35 Відповісти
А Ермак и Арахламидия сказали, что то Порошенко спровоцировал войну стремлением Украины в НАТО. Выходит по логике окружения зеленского, что НАТО - зло
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17.01.2023 22:26 Відповісти
це той порошенко, який два рази блокував референдум по НАТО під час своєї каденції, щоб не засмучувати путіна? Ще памʼятаю як почув від нього перший раз, що росія вторглася в Україну через 3 роки після початку війни (в кінці 2017), а до цього часу не міг поєднати ці 2 слова в одно речення. Зеленський, до речі, зміг це вимовити на рік швидше.
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17.01.2023 22:37 Відповісти
А що написано що до вступу у НАТО у програмі партії "Слуга народу"?
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17.01.2023 22:45 Відповісти
дуже цікаво, вже побіг читати що ж вони там написали (не побіг). Як і не цікаве політичне лайно сивочоле та його секта політичних копрофілів =)
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17.01.2023 22:56 Відповісти
Аргументів 0, полилось ботовське лайно. А з огляду на згадку про референдум, то бютовське
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17.01.2023 23:01 Відповісти
Ти просто пєсдобол, якого зловили на брехні.
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18.01.2023 10:01 Відповісти
Блокував референдум по НАТО, щоб не засмучувати *****?
Поясніть зв'язок між референдумом, реальною можливістю стати членом НАТО та *****м, будьте ласкаві.
Та й з пам'ятю у вас проблема. Порошенко зпершого дня президенства доводив світові, що в Україні не громадянська війна.
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17.01.2023 22:59 Відповісти
звичайно, була війна між Україною та *та сторона*. Але коли дуже закортілося потрапити на другий термін, то почали знову ліпити фейковий образ, і він видавив з себе росія і війна в одному реченні. Весь 2017 рік бідний пітнів, озирався та нервував. Лише коли відчув реальну втрату шансів на переобрання, почав істерично патріотичну тематику з себе витягувати і скуповувати активістів для створення масовки.
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17.01.2023 23:19 Відповісти
Лови, брехливый фейкометчик!

Петр Порошенко: "Идет настоящая война с Россией"

19 мая 2015

Президент Украины Петр Порошенко в интервью корреспонденту Би-би-си Фергалу Кину заявил, что Украина находится в состоянии настоящей войны с Россией.
Давайте говорить напрямую - мы воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией. Сегодняhttps://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150518_ukraine_russian_soldiers_presser мы захватили двух российских военных , несколько недель и месяцев назад мы захватили сначала 20, потом 60 российских спецназовцев. Это очередное сильное тому доказательство.
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17.01.2023 23:28 Відповісти
Это все, что ты смог накопать на Петю?... Не понял только, как это вяжется с НАТО? 😂🤣😂... Кстати, а на хрена нам нам антикоррупционный суд, если "Коррупции в Украине больше нет" - (с) в.в.зеленский.😂🤣😂
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17.01.2023 23:59 Відповісти
Можете навести поилання - що Порошенко вперше визнав росію «країною що вторглася в Україну» лише в 2017…. Бо я щось знахожу посилання на 2015… https://www.pravda.com.ua/news/2015/02/19/7059140/
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17.01.2023 23:30 Відповісти
Дай Боже Швеції та Фінляндії втупити до НАТО,але один @бнутий турок ще попьє вам крові.
Хай вам щастить.
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17.01.2023 22:26 Відповісти
Та там щей угорець такий же.
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17.01.2023 22:31 Відповісти
Так.Звичайно.
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17.01.2023 22:34 Відповісти
Це привіт тим хто свято вірить що Україна могла стати членом НАТО. Швеція і Фінляндія одні з найрозвиненіших країн світу, які мають потужні ******* армії. І до них докопалися з якимись безглуздими вимогами. А про нас і говорити нічого.
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17.01.2023 22:58 Відповісти
Ну да. Если бы. Это русская тема---,, если бы, а вдруг,,. И это говорит премьер страны что не в НАТО. Дневальный, сахару принеси. Задним числом говорильня на сиюминутное положение вещей. Хорош киздеть, противно слушать. Если когда либо посчитаем потеряных--- ужаснемся! Цена возможно будущей победы. А если....
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17.01.2023 22:27 Відповісти
Що ти несеш?? Десятки поколінь спали і мріяли про це.. чмобіків рахуй.. і роби це краще мовчки..
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17.01.2023 22:32 Відповісти
Это какие поколения? Те что 2 года назад на ТВ каналах верещали от восторга слушая Вадика, мураева, бойко, бондаренчиху, королевскую, и прочих тварей? За характерников ещё бевкни как ночами волками бегали, а потом днём девок своих меняли на ,,с сыром пырогы,,! А в эти 11 месяцев каждый второй мэр, менты, прокуроры, налоговая сплошные предатели! Нам запад говорильня чешет третьестепенными политиками и прочими экс. А мы опять ухами шевелим, макуху прелую жуем.
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18.01.2023 10:20 Відповісти
Ми б'ємся.. кожен на своєму місці.. кожен як може, або як хоче... але нормально б'ємся ... пох на політиків - нік прочитай.. тільки перемога важлива... ще важче буде. Не розслабляйся..
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18.01.2023 10:58 Відповісти
Кацапу три дня назад интернет подключили. Нужно срочно на украинский сайт насрать
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17.01.2023 22:36 Відповісти
Если мне это, то была ,Моторола, с 1998 г с антенной 10 см. А интернет с 2008г и ноут ,,хьюллет пакард,, 635. Диагональ 15,6. Сырки плавленые ты ковтал в те годы на ужин. Вспомни, с рамой маргарином, или смальцем?
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18.01.2023 10:27 Відповісти
Якщо щось і огидно, тунгусе, то це свинособача на українському сайті.
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17.01.2023 22:39 Відповісти
Якби Ми самі касапів не зліпили би з гімна, 800 років тому, взагалі життя було би - пісня..
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17.01.2023 22:30 Відповісти
Ona prava, no KTO "poslal" Ukrainu togda?" Izveni" nitshego ne stoit segodnja.
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17.01.2023 22:30 Відповісти
Ну явно не Фінляндія послала ж... Які до неї питання? Фінляндія тільки от-от вступає в НАТО. Послали Меркель і Саркозі.
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17.01.2023 22:39 Відповісти
Меркель и Саркози были на подпевке у перезагрузочного дуэта путин-Обама. А что, Европа все еще ничего Украине не должна?
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17.01.2023 22:45 Відповісти
Емм, це взагалі-то все відбувалося ДО приходу до влади Обами... Це 2008 рік був!
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17.01.2023 22:49 Відповісти
Да, вы правы. Меркель с Саркози были главные заводилы. И главное теперь патриотичные петушки могут звонко курарекать "Европа вам ничего не должна"
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17.01.2023 22:59 Відповісти
А нам яка різниця до ваших москальских патріотичних півників?
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18.01.2023 10:03 Відповісти
За це особисто потрібно подякувати Меркель та през. Франції, які заблокували вступ в 2008
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17.01.2023 22:30 Відповісти
Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що у 2008 році політична сила Юлії Тимошенко заважала отриманню Україною плану дій по членству в НАТО

Про це він повідомив https://espreso.tv/ Еспресо.TV , відповідаючи на питання щодо отримання ПДЧ та дій Юлії Тимошенко того часу.

"Ми ПДЧ не отримали тому, що одна політична партія, яка була членом коаліції, ставлячи підписи під зверненням до НАТО, з проханням про надання цього ПДЧ, насправді робила все, щоб ми його не отримали", - сказав він.

Також він пояснив, що це політична сила, яку щойно згадали в студії, тобто - БЮТ.
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17.01.2023 22:33 Відповісти
Огрызко который просрал ПДЧ в 2008, в 2018 нашел виновных. Тимошенко хоть и ставила подписи и на людях выступала за НАТО, в душе, в душе! была против.
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17.01.2023 22:51 Відповісти
Огрызко просрал? Ничего, что Тимошенко тогда была газовой королевой, подмахивающей путлеру газ по 450? Какое пдч при таких раскладах, о чем ты шепчешь)
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18.01.2023 10:06 Відповісти
Якби президентом був Джонсонюк
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17.01.2023 22:35 Відповісти
Якби в Україні можно було б зрозуміти звідки в нардепів, міністрів, судів, чиновників, митників, медиків, прикордонників і " бізнесменів" рівень життя в сотні разів перевищує офіційне майно і статки, тоді б Україна була в НАТО . Тут нема що гадати. НАТО не треба вживленої онкології тож саме і з ЄС
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17.01.2023 22:37 Відповісти
Велике спасибі подружці х@йла, фрау Меркель... вже постралася, щоб Україна кров'ю захлиналася... страшний політик, продажний і підлий. Скільки ще таких?
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17.01.2023 22:40 Відповісти
За кого голосувала?
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17.01.2023 22:47 Відповісти
В 2014 и 2019 році я голосувала за Порошенко
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17.01.2023 22:58 Відповісти
Ліпше пізно чим ніколи . До НАТО бо ці безбашені не соп"ятяться .
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17.01.2023 22:44 Відповісти
Северная Заправка просто накопила халявных денжат, и решила что теперь она ровня своим покупателям. Как моему бригадиру(он тогда работал работягой там) в Ирландии сказал его босс ирландец, когда бригадир купил S класса Audi. А сказал он вот что - да, машика хорошая, но она не для тебя.
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17.01.2023 22:57 Відповісти
А нефиг бухать с боссом. Трезвый ирландец такого никогда не скажет)
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18.01.2023 10:27 Відповісти
В НАТО,не в НАТО, ракети,танки,і снаряди клепати треба!
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17.01.2023 23:05 Відповісти
Мудра жінка. Подяка Санні Марін.
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17.01.2023 23:10 Відповісти
Это кстати не факт... далеко не факт.
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17.01.2023 23:14 Відповісти
Важко не погодитись з цією шановною пані.
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17.01.2023 23:28 Відповісти
Якби мудрий нарiд, голосував не задешевий газ а за нато, то вiйни не було. А так и война, и две платежки за газ, два в одном, все по приколу, как заказывали...
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18.01.2023 00:34 Відповісти
Финляндия передаёт пламенный привет одной немецкой комсомолке пенсионного возраста
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18.01.2023 00:35 Відповісти
Сваливая всё на одну комсомолку, вы покрываете тем самым всех остальных комсомолок, которых далеко не одна штука приложила свою волосатую лапу.
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18.01.2023 10:29 Відповісти
Не напали бы на Украину, напали б на кого другого. Сруцнявое не может жить без войн. Вся их история такая. Необходимо коллективное окончательное решение русского вопроса. Только так можно избежать дальнейших войн.
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18.01.2023 01:47 Відповісти
Два дебила из Нижнего Тагила, типа герасимов и пригожин па любому уничтожат Мавзолейную помойку путлера под роль...🔥💥👽💀
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18.01.2023 02:11 Відповісти
40 маршалов дохлого Сссра одержали паБЕДУ над еврейтором Австро-Угорської імперії...😁
Анекдот на все времена...
Слава ЗСУ та Генералу Залужному👌👌👌 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊👍💯💯💯💯💯
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18.01.2023 02:16 Відповісти
так оно и есть... и если бы кравчукча, книги которого хочет издавать дерьмак, дохтур околовсяческих наук кучмо не водку жрали декалитрами, а думали об Украине, то была Украина и в НАТО, и в ЕС... первый скопытнулся, кторой где-то шарится, брынькает на гитаре и водку жрет... правда остается витька-пасечник...
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18.01.2023 06:26 Відповісти
Немецкая ******* все и подстроила ****.
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18.01.2023 09:26 Відповісти
 
 