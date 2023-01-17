Якби Україна була в НАТО, то не було б війни, - прем’єр Фінляндії Марін

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін вважає, що Росія не вторглася б в Україну, якби та була членом НАТО.

Про це вона сказала під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми можемо зазирнути в історію і поставити собі запитання, чи повинна Україна вже бути членом НАТО?" - сказала Марін, додавши, що "тоді не було б війни в Україні, і саме тому Фінляндія, Швеція зважилися на членство в НАТО".

Вона додала, що 2014 року, коли Росія напала на Крим, Європа та її союзники повинні були діяти більш рішуче. "Ми повинні винести уроки з цього дня", - сказала Марін.

"Ми хочемо стати членами НАТО, тому що ми не хочемо, щоб у Фінляндії знову розпочалася війна", - сказала прем'єр, додавши, що сподівається, що процес ратифікації для Швеції та Фінляндії пройде "якомога швидше".

Також читайте: На саміті НАТО у Вільнюсі Україна має почути більше, ніж "відкриті двері", - Науседа

Угорщині та Туреччині ще належить ратифікувати спільну заявку Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Тоді як Будапешт заявив, що підтримає розширення військового блоку і підпише його на початку цього року, Анкара ще не наслідувала цього прикладу.

"Жодних проблем бути не повинно, і я особисто розмовляла з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, і він сказав те саме, що й публічно, що немає великих проблем із Фінляндією, можливо, зі Швецією, але, на нашу думку, дуже важливо, що Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО разом, тому що у нас спільна безпека", - сказала Марін.

Читайте також: Ердоган хоче, щоб Швеція та Фінляндія видали 130 "терористів". Тоді погодить вступ до НАТО