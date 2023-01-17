Фразою 2022 року в Литві стала "Русский военный корабль, иди на..."

Міністерство закордонних справ Литви визнало звернення до окупантів від захисників острова Зміїний фразою 2022 року. Це відзначено спеціальною нагородою, яку передали Держприкордонслужбі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ДПСУ.

"Нечисленні, але надзвичайно сильні, емоційні та важливі слова українських прикордонників надихнули і український народ, і весь вільний світ – усіх, від сивочолих бабусь до військових і світових лідерів. У дипломатії ми зазвичай вибираємо більш помірковані фрази, але в деяких виняткових випадках потрібні такі сильні, ефектні слова. Разом до Перемоги!" – цитує пресслужбу відомства міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слово "вакцина" стало головним у 2021 році, - Оксфордський словник