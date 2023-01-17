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Фразою 2022 року в Литві стала "Русский военный корабль, иди на..."

корабль,корабель,іді

Міністерство закордонних справ Литви визнало звернення до окупантів від захисників острова Зміїний фразою 2022 року. Це відзначено спеціальною нагородою, яку передали Держприкордонслужбі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ДПСУ.

"Нечисленні, але надзвичайно сильні, емоційні та важливі слова українських прикордонників надихнули і український народ, і весь вільний світ – усіх, від сивочолих бабусь до військових і світових лідерів. У дипломатії ми зазвичай вибираємо більш помірковані фрази, але в деяких виняткових випадках потрібні такі сильні, ефектні слова. Разом до Перемоги!" – цитує пресслужбу відомства міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слово "вакцина" стало головним у 2021 році, - Оксфордський словник

Автор: 

корабель (1612) Литва (2397) МЗС (4121) слово (5)


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Топ коментарі
+19
Хороша фраза, уже раз використала. Сьогодні єврейка але душею руська, запитала чи правда,що руським переселенцям допомогу видадуть у розмірі 2500 євро. Відповіла, що ні,бо кошти на Патріот перенаправили....морда її була таки мордою
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17.01.2023 22:44
+12
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17.01.2023 22:48
+7
Балты давно уже послали *********. На днях смотрел видеоблог про Латвию. В Риге и по Латвии кругом на домах рядом гордо развеваются флаги Латвии и Украины. Огромный респект и уважение за поддержку.
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17.01.2023 23:32
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Хороша фраза, уже раз використала. Сьогодні єврейка але душею руська, запитала чи правда,що руським переселенцям допомогу видадуть у розмірі 2500 євро. Відповіла, що ні,бо кошти на Патріот перенаправили....морда її була таки мордою
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17.01.2023 22:44 Відповісти
мюллер питає у штирлица:
-штирлиц, ви єврей??
-ні, я руССкий..
-а я - німецький..
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17.01.2023 22:54 Відповісти
Тільки він вже не йде, воно вже біжить...
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17.01.2023 22:45 Відповісти
Шах и мат, Порохоботы!
Люсьен Арестович: "Наша, прости господи, оппозиция провела совместную с россиянами информационную операцию против украинского гражданина. И у меня вопрос - не является ли это синхронной кампанией"
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17.01.2023 22:46 Відповісти
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17.01.2023 22:48 Відповісти
🇺🇦🇱🇹🇱🇻🇪🇪🇵🇱🤝🤝🤝🤝❤️
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17.01.2023 22:52 Відповісти
Послушайте, что рассказывает русский оккупант в Соледаре, это пипец! ))
https://twitter.com/i/status/1615440221432315906
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17.01.2023 22:54 Відповісти
Литві - можна!
Морська держава!
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17.01.2023 23:19 Відповісти
Балты давно уже послали *********. На днях смотрел видеоблог про Латвию. В Риге и по Латвии кругом на домах рядом гордо развеваются флаги Латвии и Украины. Огромный респект и уважение за поддержку.
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17.01.2023 23:32 Відповісти

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18.01.2023 00:04 Відповісти
 
 