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Новини Війна
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Маємо вже три гарантовані батареї Patriot для посилення нашої ППО, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 328 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично у продовження наших з ним нещодавніх переговорів. Україні буде надано ще одну батарею Patriot. Тобто маємо вже три гарантовані батареї. Але це лише початок. Працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО.

Обговорив сьогодні оборонну співпрацю з Федеральним президентом Німеччини Штайнмаєром. Активно готуємось до нової зустрічі у форматі "Рамштайн". Готуємо й нові важливі дипломатичні кроки – обговорили їх сьогодні також.

Почалась сьогодні робота щорічного форуму в Давосі, традиційно потужного глобального політичного й економічного майданчика. Світ чує Україну в Давосі – там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять з Херсоном, з Харковом, з нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть. І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста.

Я впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії і спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський звернувся до росіян: Ці терористи одного дня прийдуть і по вас

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) ППО (3183)


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Топ коментарі
+15
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17.01.2023 23:39
+15
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18.01.2023 00:56
+11
Заробітні плати Зеленського, голови ОП Єрмака, його замів Тимошенка, Татарова Шурми, Подоляка, Арестовича, прес-секретарів та інших посадовців ОП засекречені до кінця війни. Про це повідомило Державне управління справами у відповідь на https://focus.ua/uk/amp/politics/545291-na-bankovoy-zasekretili-zarplaty-zelenskogo-ermaka-i-ego-zamov-do-konca-voyny-dokumenty запити видання Фокус.

Яким чином інформація про зарплату відноситься до війни - невідомо. Раніше на підставі війни, скасували проведення тендерів через «Прозоро», бо нібито немає світла.

"Вірус корупції у нас в ДНК" © Голова фракції ВР "Слуга Народу" Давід Арахамія
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17.01.2023 23:19
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А Самп-Т
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17.01.2023 23:13 Відповісти
Маемо ,это когда они стоят и работают ,а обещание ,потом многомесячная учеба военных ,это не маемо ,а дрочемо.
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18.01.2023 05:43 Відповісти
А шо там з головним бєсогоном Михалковим? Він ще тут, чи на концерті????
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17.01.2023 23:14 Відповісти
Все надеются,что получил абонемент на концерт
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17.01.2023 23:19 Відповісти
потомственый придворный сраколиз с 16 все здыхает и никак не сдохнет)
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17.01.2023 23:19 Відповісти
А може вже сдох , і ***** чекае повода для похорон . Так і з жириком було і з кернесом .

СОВОК - антихрист
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17.01.2023 23:27 Відповісти
"повода для похорон")) баян шукає?
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18.01.2023 09:24 Відповісти
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18.01.2023 09:27 Відповісти
Зіишовся в двобоі не на життя а на смерть з кістлявою .
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17.01.2023 23:20 Відповісти
Заробітні плати Зеленського, голови ОП Єрмака, його замів Тимошенка, Татарова Шурми, Подоляка, Арестовича, прес-секретарів та інших посадовців ОП засекречені до кінця війни. Про це повідомило Державне управління справами у відповідь на https://focus.ua/uk/amp/politics/545291-na-bankovoy-zasekretili-zarplaty-zelenskogo-ermaka-i-ego-zamov-do-konca-voyny-dokumenty запити видання Фокус.

Яким чином інформація про зарплату відноситься до війни - невідомо. Раніше на підставі війни, скасували проведення тендерів через «Прозоро», бо нібито немає світла.

"Вірус корупції у нас в ДНК" © Голова фракції ВР "Слуга Народу" Давід Арахамія
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17.01.2023 23:19 Відповісти
треба розсекречувати бо вони так звикнуть до северокорейскьких секретiв
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18.01.2023 07:53 Відповісти
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1615447035074809856 46 мин
В Україні запускають новий загальнонаціональний інформаційний канал Ukrainian World News, його власником та інвестором став бізнесмен Віталій Кропачов.
У 2022 році Кропачов викупив ліцензію на цифрове мовлення 4 каналу.
Невдовзі після продажу ліцензії майно 4 каналу було заарештоване, власник каналу нардеп Олексій Ковальов перейшов на бік РФ.
Генеральною продюсеркою нового каналу буде Ольга Гіржева, яка з 2018 року була головною редакторкою телеканалу NewsOne (соратник Віктора Медведчука Тарас Козак).
Технічний директор - Скидан, працював техдиректором каналу "112 Україна" до його закриття у 2021 році. У команді також будуть працювати вихідці з каналу 112
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17.01.2023 23:22 Відповісти
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17.01.2023 23:30 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072391572875&comment_id=Y29tbWVudDo1MzU4MDIwNjc5MDYwODBfNTM1ODQyNjMxMjM1MzU3&__tn__=R*F Сергій Стальченко

З одного боку, має бути єдина позиція ЗМІ на час війни.

З іншого - 5-й канал та Еспресо - тож не канали Медведчука, Льовочкіна чи Мураєва - антиукраїнських позицій в них не було...

До речі, 5-й канал ні Кучма, ні навіть Янукович під час Майданів не наважувались закрити
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17.01.2023 23:31 Відповісти
Ті канали, взагалі більш проукраїнскі ніж 1+1
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18.01.2023 11:09 Відповісти
Здається тут не вистачає інфи що Кропачов куратор вугільної галузі за часів Порошенко. Що пояснює звідки в нього кошти
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17.01.2023 23:30 Відповісти
Якби вони були ВЖЕ, а не колись, то трагедії в Дніпрі могло би і не бути
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17.01.2023 23:23 Відповісти
Маємо, це коли вони біля "міністерки"стояти будуть..
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17.01.2023 23:27 Відповісти
как раз ракеты закончатся у россиян
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17.01.2023 23:29 Відповісти
Вискочив як Пилип з конопель пропіаритись. Хто перший сказав, той і молодець.
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17.01.2023 23:30 Відповісти
Так це ж стиль зеленого шапіто 95 : вискочити як Пилип з конопель, пробовкати про щось, а як далі і що воно буде з того бовкання їх не обходить.
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18.01.2023 00:55 Відповісти
Terror Alarm @Terror_Alarm https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1615452522642038803 34 мин
В Германии замечены движущиеся на платформах танки Абрамс......
https://twitter.com/i/status/1615452522642038803
пути Господни неисповедимы.......
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17.01.2023 23:33 Відповісти
По Києву 14 січня Росія вдарила С-400 з Брянської області - Повітряні сили

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі https://www.youtube.com/watch?v=Zl3hvf8kXyk 5 каналу підтвердив, що за Києвом у суботу 14 січня ворог застосував зенітні ракети С-400 із Брянської області.
Деталі: Полковник зазначив, що вся прифронтова зона вже пів року потерпає від зенітних ракет С-300, які ворог запускає по наземних цілях.
Водночас 14 січня ворог вперше вдарив таким видом озброєння (С-400) по Києву. Удар було завдано з Брянської області РФ. Ігнат уточнив УП, що по Києву та області в суботу ворог випустив понад 10 таких зенітних ракет, які летіли по балістичній траєкторії.
Речник Повітряних сил нагадав, що українська ППО наразі не має засобів для збиття таких ракет. Водночас, за словами Ігната, Сили оборони України працюють над протидією таким крокам противника.
Пряма мова: "Вже пів року вся прифронтова зона - під ударом цих ракет. Нічого не змінилося. Змінився лише напрямок, з якого вони вперше це зробили, - Брянська область. І доволі таки з великої дальності. С-400 б'є на понад 200 кілометрів.
Треба розуміти, що і звідти є загроза, тому треба робити певні заходи протидії. Там у противника небагато варіантів, де їх розташовувати. Не буду говорити, що там треба робити, але кроки стосовно цього вже робляться".
https://m.youtube.com/watch?v=Zl3hvf8kXyk
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17.01.2023 23:35 Відповісти
Тому кроти з ОП і здали нашу ДРГ яка була в Брянській області
Нашу ДРГ кацапи розтріляли з засади, а тіла перевезли на кордон з Україною щоб не палити
своїх інформаторів з ОП, типу диверсантів застрелили браві рашисти при спробі перетину кордону
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17.01.2023 23:42 Відповісти
Нічого ми ще не маємо. Нам їх лише пообіцяли. І найшвидше, коли ми їх зможемо застосувати для захисту нашого неба - це у квітні. І навряд чи варто й надалі продовжувати видавати бажане за дійсне президенту. Для цього достатньо і "позитивних" блогерів з Єрмаковського пулу. Президент вюючої країни повинен бути криштплево точним.
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17.01.2023 23:37 Відповісти
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17.01.2023 23:39 Відповісти
Від брянської області до Києва більше, ніж 200 км.
Такі дорогі гаджети, як с-400 поруч з кордоном (у межах досягнення "градів" чи 777) не ставлять.
Тобто, ще +30-40 км.
Брянська область ніяк не підходить.
Білокацапія виходить. Але бітум...
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17.01.2023 23:41 Відповісти
До появи 40Н6Е максимальна відстань ураження комплексу С-400 становила 250 км.

Ракета була прийнята на озброєння російської армії у вересні 2018 року. До 2027 року має бути виготовлено та передано до армії понад 1000 одиниць цих ракет. Окрім комплексів С-400 вони будуть використані й у комплексах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-500 С-500 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-400#cite_note-6 [6] .

В серпні 2018 року «Алмаз-Антей» оприлюднив такі ТТХ зенітних керованих ракет 40Н6Е:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-400#cite_note-7 [7]
Максимальна дальність ураження аеродинамічних цілей, км: 380;
Максимальна дальність ураження балістичних ракет середньої дальності, км: 15;
Мінімальна дальність ураження цілей, км: 5;
Максимальна висота ураження цілей, км: 30;
Мінімальна висота ураження цілей, км: 0,01;
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17.01.2023 23:45 Відповісти
Поряд з містом Клинці бнр як раз є військові бази.
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17.01.2023 23:55 Відповісти
це радіоуправляємі ракети - як тільки вони заходять за радіогоризонт (на дальності 230 км це висота у 3 км) зв'язок з ними втрачається і далі вони падають куди попало
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18.01.2023 00:03 Відповісти
не падають куди завгодно це люта маячня,є така штука як інерціальна система наведення,їй глибоко насрати є радіозвязок чи нема,без останнього просто не вносяться поправки по курсу,і ракета пре по початково введених координатах,в тому її і мінус,що точність не дуже,але при наявності ЯБЧ,кого це хвилюватиме
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18.01.2023 01:21 Відповісти
це зенітні ракети - у них нема інерціального наведення в принципі
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18.01.2023 10:32 Відповісти
Є! У той же с400 комбінована система: інерційна система+гсн. Само "радиокерування" потрібно лише для закріплення ракети за конкретною ціллю, бо ракет і цілей може бути багато. Радиокерування видає координати цілі з упередженням і може коригувати у процесі польоту, бо ціль маневрує. Коригування польоту "від точки до точки", з моменту старту і до захвату цілі ГС виконується саме інерційною системою. Після захвату цілі ГСН, інерційна система вже непотрібна.
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18.01.2023 11:24 Відповісти
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18.01.2023 00:56 Відповісти
Не розумію як це - гарантовані батареї? Здається у нього в голові думки не тримаються, усі на язик зливаються та тріплють ним.
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18.01.2023 01:57 Відповісти
там гарантія така сама як у будапештського меморандуму
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18.01.2023 10:33 Відповісти
І всі три будуть на банковій.
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18.01.2023 08:22 Відповісти
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що Олексій Арестович "матиме попит в експертному середовищі" і після звільнення з ОП.

Таку думку Подоляк висловив https://24tv.ua/vidstavka-arestovicha-podolyak-prokomentuvav-zvilnennya-arestovicha_n2238377 24 Каналу , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

За його словами, Арестович є "важливим для медійного простору України", але також необхідно розуміти емоційний стан країни.

зеленський та його жОПа - це позор Украини, які викликать наймерзеннішу огиду в українському суспільстві...
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18.01.2023 09:43 Відповісти
Квартальний клоуне! Якщо ми щось "гарантовано (і) маємо" - то це ГАРАНТОВАНО ЗРУЙНОВАНУ ЕКОНОМІКУ, ОБОРОНКУ І ЕНЕРГЕТИКУ. ГАРАНТОВАНО ОКУПОВАНУ МАЙЖЕ ЧВЕРТЬ ТЕРИТОРІЇ, ГАРАНТОВАНИХ 8 МЛН БІЖЕНЦІВ, ГАРАНТОВАНО ЗАГУБЛЕНЕ МАЙБУТНЄ ЯК МІНІМУМ ЦЬОГО ПОКОЛІННЯ НАШИХ (не твоїх) ДІТЕЙ.
Твоя кліка нездала забезпечити оборону і цілісність країни і безпеку Українців! Ви ходите по світу з протягнутою рукою, кланяєтеся і "дякуєте" за ... віртуальні "Патріоти"(!) які уже, так виглядає, що можуть і не знадобитися. І примудряєтесь на цьому ще й піаритися, на крові наших воїнів знімати відосіки і пафосні монологи.
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18.01.2023 09:43 Відповісти
Если бы ты добыл их в 19-м году - они не понадобились бы в 22-м... х**ло бы не полез в хорошо вооруженную страну...
А ты , прихлопнув свою оборонку,
уменьшив армию...
превратив города в руины ,
убив враньём тысячи людей
теперь рассказываешь, что они "скоро будут" ... Всего на 4 года позже, чем были нужны, бл*!
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18.01.2023 11:58 Відповісти
 
 