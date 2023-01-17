Маємо вже три гарантовані батареї Patriot для посилення нашої ППО, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 328 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично у продовження наших з ним нещодавніх переговорів. Україні буде надано ще одну батарею Patriot. Тобто маємо вже три гарантовані батареї. Але це лише початок. Працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО.

Обговорив сьогодні оборонну співпрацю з Федеральним президентом Німеччини Штайнмаєром. Активно готуємось до нової зустрічі у форматі "Рамштайн". Готуємо й нові важливі дипломатичні кроки – обговорили їх сьогодні також.

Почалась сьогодні робота щорічного форуму в Давосі, традиційно потужного глобального політичного й економічного майданчика. Світ чує Україну в Давосі – там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять з Херсоном, з Харковом, з нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть. І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста.

Я впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії і спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів", - сказав Зеленський.

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