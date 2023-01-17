Фрагменти ракети, виявлені на місці удару в Дніпрі, попередньо дають змогу для її ідентифікації як Х-22, - генпрокурор Костін

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо результатів пошуково-рятувальних робіт у Дніпрі на місці зруйнованого російською ракетою дев’ятиповерхового будинку, допомоги постраждалим та притягнення до відповідальності винних у цій трагедії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ОП, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, загинуло 45 осіб, серед яких шестеро дітей. 79 осіб, зокрема 16 дітей, мають травми різного ступеня важкості.

Загалом у багатоповерхівці проживало приблизно 1700 мешканців. У будинку пошкоджено близько 230 квартир, повністю зруйновано 72 помешкання.

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Генеральний прокурор Андрій Костін доповів про слідчі дії, які проводяться з метою з’ясування обставин та встановлення всіх причетних до цього злочину Росії проти мирних громадян України.

"На цей час виявлені фрагменти ракети, які попередньо дають змогу для її ідентифікації як надзвукової крилатої ракети типу Х-22. Ця ракета є лише в одному підрозділі Повітряно-космічних сил РФ – це 52-й бомбардувальний полк дальньої авіації", - зауважив генеральний прокурор.

Він зазначив, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівництво цього підрозділу не змінювалося, що дає підстави вважати, що саме воно й давало наказ на ураження цілей ракетою Х-22.

"Готується підозра керівнику цього підрозділу 52-го полку", - повідомив Костін.

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За інформацією Офісу Генерального прокурора, близько 100 людей загинули внаслідок застосування ракет цього типу в різних куточках України.

Зауважується, що главі держави доповіли заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, генеральний прокурор Андрій Костін, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Нагадаємо, 14 січня у багатоповерхівку в Дніпрі влучила російська ракета, знищивши цілий під’їзд.

Кремль заперечив причетність російської армії до ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, зокрема, посилаючись на заяви радника Офісу Президента Олексія Арестовича щодо роботи української ППО.

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Розслідувачі з OSINT-спільноти Molfar опублікували імена 44 осіб з 52 гвардійського полку РФ, які причетні до удару ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

Служба безпеки також встановила особи російських окупантів, причетних до вказаного ракетного удару.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що правоохоронній системі України відомо про те, хто віддавав злочинний наказ на знищення житлового будинку у Дніпрі.

За даними розвідки Великої Британії, заяви російської сторони, що в ударі винна українська ракета протиповітряної оборони, є безпідставними. Здатність ППО збивати ракети типу Х-22 заперечують й українські оборонці.

О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено. Як зазначається, врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях.

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У той же день Апарат Офісу Президента задовольнив прохання Арестовича про звільнення.