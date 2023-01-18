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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На окупованій частині Херсонщині доступний мобільний зв’язок тільки російських операторів, - Генштаб

мобільний,зв'язок

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про ситуацію на окупованих територіях. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти намагаються ізолювати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області від доступу до альтернативних джерел інформації. Поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів, загарбники зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів.

За наявною інформацію російські окупанти посилюють пошукові заходи своїх дезертирів на тимчасово захоплених територіях. Під приводом пошуку українських диверсантів, загарбники здійснюють рейди по населеним пунктам Херсонської області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зупинили трансляцію всіх українських телеканалів у низці населених пунктів на захопленій Херсонщині, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6562) мобільний зв’язок (1023) окупація (6685)


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ну, якщо з деокупацією тянути, то там ще багато чого лише рашистського буде ...
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18.01.2023 00:23 Відповісти
а на окупованій Запорізької області взагалі немає мобільного зв'язку
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18.01.2023 00:33 Відповісти
що гірше?
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18.01.2023 00:35 Відповісти
гірше коли немає зв'язку з рідними
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18.01.2023 00:36 Відповісти
треба додавати кацапських операторів до санкційних списків
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18.01.2023 07:10 Відповісти
Вот это поворот, какая неожиданность... Сообщать новости за март, май это новая фишка? Когда несколько дней назад сообщили о запрете украинского тв, которое запретили в первые дни оккупации, думал какой то глюк у кого то в Генштабе, но после этой новости, понятно что это уже тенденция... Да украинская мобильная связь была отключена еще в апреле-мае...
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18.01.2023 07:37 Відповісти
 
 