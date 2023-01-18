На окупованій частині Херсонщині доступний мобільний зв’язок тільки російських операторів, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про ситуацію на окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "Російські окупанти намагаються ізолювати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області від доступу до альтернативних джерел інформації. Поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів, загарбники зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів.
За наявною інформацію російські окупанти посилюють пошукові заходи своїх дезертирів на тимчасово захоплених територіях. Під приводом пошуку українських диверсантів, загарбники здійснюють рейди по населеним пунктам Херсонської області".
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Sol Invictus #546984
показати весь коментар18.01.2023 00:23 Відповісти Мені подобається 1
Anton Oliinyk
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Sol Invictus #546984
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Anton Oliinyk
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vterra w
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