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Новини Війна
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Рішення надати Україні важке озброєння - це повідомлення Путіну, що ми будемо підтримувати українців до перемоги, - МЗС Великої Британії

джеймс,клеверлі

Надання Україні важкого озброєння має дати президенту РФ Володимиру Путіну чіткий сигнал про міжнародну підтримку Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Клеверлі сказав, що Путін повинен зрозуміти, що Британія матиме "стратегічну витривалість, щоб залишатися з Україною, доки робота не буде зроблена".

Міністр наголосив, що підтримка постійно оцінюється партнерами України і розвивається протягом усієї війни, зазначивши, що "минулого року ми не говорили про танки, і ми не говорили про важку артилерію".

"Тепер ми розуміємо, що їм потрібна здатність сильно наступати на схід і південь", - зазначив Клеверлі.

Очільник британсьго МЗС не став озвучувати майбутню військову підтримку, але заявив, що "наша підтримка розвивалася, і неминуче, що вона буде продовжувати розвиватися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танки, гаубиці, БТР, БПЛА: Велика Британія передає Україні рекордний пакет військової допомоги

"Повідомлення, яке ми посилаємо Путіну і, відверто кажучи, всім іншим, кому цікаво спостерігати за тим, що відбувається, полягає в тому, що ми взяли на себе зобов'язання підтримувати українців до переможного кінця", - сказав Клеверлі.

"Це те, що їм потрібно для виконання роботи. Це те, що ми збираємося постачати. І ми збираємося постачати сучасну важку військову техніку і боєприпаси, щоб вони могли захистити себе належним чином", - сказав він.

Нагадаємо, Британія анонсувала надання Україні своїх танків Challenger 2.

Читайте: Українці довели - якщо матимуть зброю, то доведуть справу до кінця, - глава МЗС Великої Британії Клеверлі

Автор: 

Велика Британія (5575) путін володимир (23798) Клеверлі Джеймс (78)


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Топ коментарі
+7
Так, в тому і основна проблема - нашому противнику не цікаве благополуччя власної країни, причому як керівництву, так і населенню. Це робить їх слабкими у перспективі (вже 2 розпади за століття), але дуже небезпечними саме для нас і саме зараз.
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18.01.2023 00:23
+6
Правда о Соледаре от русской тушенки - https://www.youtube.com/watch?v=Vuq8iu40BhE
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18.01.2023 00:32
+5
З Миру по нитці -- голому сорочка .
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18.01.2023 00:33
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путіну взагалі на все пофіг, він напав на Україну - бо йому пофіг, і він так само її зупинить, бо йому буде пофіг.
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18.01.2023 00:17 Відповісти
Так, в тому і основна проблема - нашому противнику не цікаве благополуччя власної країни, причому як керівництву, так і населенню. Це робить їх слабкими у перспективі (вже 2 розпади за століття), але дуже небезпечними саме для нас і саме зараз.
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18.01.2023 00:23 Відповісти
Так, вони професійні вбивці - взагалі не цінують життя, ні своє, ні чуже.

Треба молитись за Україну.
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18.01.2023 00:29 Відповісти
а хто такий "путін"?
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18.01.2023 01:38 Відповісти
Ну то ж такой чувак якому все пофіг що не зрозуміло
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18.01.2023 04:02 Відповісти
мені все зрозуміло було з навіть не з 2014го,
а десь з половозрілового возрасту, що кацапнячі курносі все одно,
рано чи піздно, прийдуть в Україну на повбивати.
гопота вбивць не вміє не вбивати.
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18.01.2023 04:15 Відповісти
це взагалі такий сарказм, бо останні місяці дуже багато ботів з'явилося які поширюють різні подібно цьому наративи, що то не ***** огидне а якісь чувак - пофігіст путін і т.п.
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18.01.2023 16:27 Відповісти
Чорна мітка путлеру .
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18.01.2023 00:18 Відповісти
Terror Alarm @Terror_Alarm https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1615462650892406784 43 мин
Поддерживаемая Россией украинская церковь (Свято-Вознесенская церковь), где священник назвал Путина «человеком Божьим», горит в божественном огне.
https://twitter.com/i/status/1615462650892406784
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18.01.2023 00:20 Відповісти
самі підпалили, щоб тикати на радбезі ООН?
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18.01.2023 00:32 Відповісти
бачу багато хто пише що якщо ***** забереться з України то йому кінець? .... просто цікаво, як ця тупа логіка працює? ... можна зрозуміти коли таку нісенітницю на Заході несуть... їхні радники та аналітики Україну до 24 лютого не факт що б навіть на карті змогли знайти... але коли таку фігню мелять місцеві, виникає питання дл їхніх розумових здібностей ... ***** може звалити з України хоч завтра, і все рівно буде правити своїми рабами доки не здохне
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18.01.2023 00:30 Відповісти
"може звалити з України хоч завтра"
вже смішно
не може і не піде. ця війна це справа його нікчемного життя
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18.01.2023 00:58 Відповісти
"ми будемо підтримувати українців до перемоги, - МЗС Великої Британії "
14 танков против 1400 кацапских = великая підтримка
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18.01.2023 00:30 Відповісти
З Миру по нитці -- голому сорочка .
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18.01.2023 00:33 Відповісти
Пане Коваль,поки сорочка,то раніше-з світу по нитці-бідному мотузок...І Англії,і США-щось давно не нагадували про підписи під Будапештським меморандуом.Якщо вони не хочуть бути подібними *****-то наша теротеріальна цілісність на іх совісті.А кров наших воїнів і мирного населення також і на їхніх руках.***** зрозуміло-весь в крові,хай нею захлинеться,а ППО і ПРО-могли б надати ще в 2021-раз були впевнені,що буде війна.
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18.01.2023 09:58 Відповісти
їх побудовано 400шт. ви ж не думаєте що британці можуть віддати все що в них є?
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18.01.2023 01:00 Відповісти
Думаю, если британцы сами не хотят воевать с русским гитлером. На своём острове...
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18.01.2023 01:03 Відповісти
Правда о Соледаре от русской тушенки - https://www.youtube.com/watch?v=Vuq8iu40BhE
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18.01.2023 00:32 Відповісти
Відмінний стьоб
Краще було б лідора кварталу попросити зняти такий гундосік для касапні
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18.01.2023 13:04 Відповісти
путин - капут..
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18.01.2023 00:37 Відповісти
Отлично сказано, но нельзя ли было послать такое сообщение ДО вторжения?
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18.01.2023 00:49 Відповісти
Британія теж зі всіма союзниками все согласовує, як і Німетчина,
з однією невеликою різницею - на прикінці все одно робить так як вважає за потрібне.
просто змінилася країна-лідер у Европі...
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18.01.2023 01:36 Відповісти
Пентагон начал снабжать Украину всякого рода вооружениями ещё в середине декабря 2021 года...короткая у вас память чуваки..., когда Мавзолейное стадо баранов начало требовать уменьшить границы НАТО до 1997 года...
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18.01.2023 09:24 Відповісти
За озброєння і ********** велика подяка, але аналітики НАТО та Пентагона не розуміють що ту кількість яку вони дають, вони дають час Росії на відновлення і особового складу і озброєння, якби броні дали вдвічі більше Україна визволила вдвічі більше территорій, тут математична залежність ---Більше Техніки, Більше Території України!!!!!!!!
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18.01.2023 10:50 Відповісти
the other countries around the world are following the case. The UK was the first stone in what is going to be an avalanch.
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18.01.2023 14:12 Відповісти
 
 