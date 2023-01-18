Рішення надати Україні важке озброєння - це повідомлення Путіну, що ми будемо підтримувати українців до перемоги, - МЗС Великої Британії

Надання Україні важкого озброєння має дати президенту РФ Володимиру Путіну чіткий сигнал про міжнародну підтримку Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Клеверлі сказав, що Путін повинен зрозуміти, що Британія матиме "стратегічну витривалість, щоб залишатися з Україною, доки робота не буде зроблена".

Міністр наголосив, що підтримка постійно оцінюється партнерами України і розвивається протягом усієї війни, зазначивши, що "минулого року ми не говорили про танки, і ми не говорили про важку артилерію".

"Тепер ми розуміємо, що їм потрібна здатність сильно наступати на схід і південь", - зазначив Клеверлі.

Очільник британсьго МЗС не став озвучувати майбутню військову підтримку, але заявив, що "наша підтримка розвивалася, і неминуче, що вона буде продовжувати розвиватися".

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"Повідомлення, яке ми посилаємо Путіну і, відверто кажучи, всім іншим, кому цікаво спостерігати за тим, що відбувається, полягає в тому, що ми взяли на себе зобов'язання підтримувати українців до переможного кінця", - сказав Клеверлі.

"Це те, що їм потрібно для виконання роботи. Це те, що ми збираємося постачати. І ми збираємося постачати сучасну важку військову техніку і боєприпаси, щоб вони могли захистити себе належним чином", - сказав він.

Нагадаємо, Британія анонсувала надання Україні своїх танків Challenger 2.

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