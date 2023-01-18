США продовжать постачати в Україну системи ППО для захисту від РФ, - Білий дім
Президент США Джо Байден має намір виконувати обіцянки, які він дав президенту України Володимиру Зеленському щодо передачі всього необхідного для самозахисту, у тому числі нових систем ППО для знищення російських ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речник Білого дому Карін Жан П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг.
"Сполучені Штати продовжать забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для її самозахисту", - наголосила представник адміністрації США.
За її словами, про це заявив особисто Джо Байден на нещодавній зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні, додавши, що домовленості передбачають і передачу систем протиповітряної оборони.
"Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо наші зусилля, щоб притягнути російські сили до відповідальності за звірства, які вони скоїли, а також за військові злочини", - додала Жан-П'єр.
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