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США продовжать постачати в Україну системи ППО для захисту від РФ, - Білий дім

сша,дім,білий

Президент США Джо Байден має намір виконувати обіцянки, які він дав президенту України Володимиру Зеленському щодо передачі всього необхідного для самозахисту, у тому числі нових систем ППО для знищення російських ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речник Білого дому Карін Жан П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг.

"Сполучені Штати продовжать забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для її самозахисту", - наголосила представник адміністрації США.

За її словами, про це заявив особисто Джо Байден на нещодавній зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні, додавши, що домовленості передбачають і передачу систем протиповітряної оборони.

"Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо наші зусилля, щоб притягнути російські сили до відповідальності за звірства, які вони скоїли, а також за військові злочини", - додала Жан-П'єр.

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Автор: 

ППО (3183) США (22769) Жан-П’єр Карін (69)


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Так Пэтриоты уже у нас, в Киеве. Игнат сказал, что чуть ли не десять ракет С-400 выпустили по Киеву, а прилетов не было только осколки ракет попадали, так что уже на боевом дежурстве стоят Пэтриот
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18.01.2023 01:07 Відповісти
Це з якого дива??? Якщо лише зараз наші військові виїхали до Штатів, щоб вчитися на них працювати??? Хочеться вірити в дива?
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18.01.2023 01:10 Відповісти
діда Джо не записує щоденних відосів...
народ волає - "записуй, записуй щоденно", а він впертий,
ну ніяк не хоче хернею займатися...
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18.01.2023 01:16 Відповісти
у діда Джо війна в державі ?
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18.01.2023 08:09 Відповісти
В Йосипа Байдена постійні вибори, політична конкуренція і реальна демократія, а в Буби лише монопольний телемарафон на його честь і зелено-зажопна більшість у Раді - це ж як зухвало треба красти, щоб при повній узурпації патологічно труситися за рейтинги.
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18.01.2023 14:48 Відповісти
 
 