Підтримка Києва має бути ефективною, постійною та тісно скоординованою, - Шольц і Байден обговорили допомогу Україні
Канцлер ФРН Олаф Шольц провів у вівторок телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.
Про це журналістам повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Лідери обмінялися думками щодо ситуації в Україні.
"Основна увага була зосереджена на підтримці України в боротьбі з російською агресією. Обидва погодилися, що ця підтримка має бути ефективною, постійною та тісно скоординованою", - сказав речник.
Топ коментарі
+7 Olga Mansika #550965
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+2 Алекс Мышкевич
показати весь коментар18.01.2023 01:22
+2 Алекс Мышкевич
показати весь коментар18.01.2023 01:26
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але тільки до обіду
що дуже прикро, бо демонструє імпотенцію НАТИ
якби то не гнила рашка, а не дай Боже чайна, то НАТІ довелось би скрутно