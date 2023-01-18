Підтримка Києва має бути ефективною, постійною та тісно скоординованою, - Шольц і Байден обговорили допомогу Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц провів у вівторок телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Про це журналістам повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Лідери обмінялися думками щодо ситуації в Україні.

"Основна увага була зосереджена на підтримці України в боротьбі з російською агресією. Обидва погодилися, що ця підтримка має бути ефективною, постійною та тісно скоординованою", - сказав речник.

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