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Новини
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Підтримка Києва має бути ефективною, постійною та тісно скоординованою, - Шольц і Байден обговорили допомогу Україні

байден,шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц провів у вівторок телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Про це журналістам повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Лідери обмінялися думками щодо ситуації в Україні.

"Основна увага була зосереджена на підтримці України в боротьбі з російською агресією. Обидва погодилися, що ця підтримка має бути ефективною, постійною та тісно скоординованою", - сказав речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина обговорює із союзниками можливе постачання Україні танків Leopard 2, - Шольц

Автор: 

Байден Джо (2887) підтримка (603) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+7
Тут люди гинуть,а вони все словоблуддям займаються.Дали б необхідну зброю хоч би півроку тому,скільки життів зберегли б.Їхнє боягузство і бюрократія вбиває не гірше кацапських ракет.Чи вони думають,що ЗСУ у нас безрозмірна і ми людей на ксероксі печатаємо?У нас нема сміття,як у кацапів,щоб пускати на убій.Чому вони цього не розуміють?Де їх хвалені цінності?
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18.01.2023 01:52
+2
Діду на сніданок кушав Ліверну ковбасу
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18.01.2023 01:22
+2
Нє, Нє і ще раз Нє

що дуже прикро, бо демонструє імпотенцію НАТИ
якби то не гнила рашка, а не дай Боже чайна, то НАТІ довелось би скрутно
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18.01.2023 01:26
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Діду на сніданок кушав Ліверну ковбасу
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18.01.2023 01:22 Відповісти
Ковбаса обідилась

але тільки до обіду
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18.01.2023 01:23 Відповісти
Должна быть? Позвольте, а сейчас как? Не эффективная? Не постоянная? Не скоординированная?
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18.01.2023 01:23 Відповісти
Нє, Нє і ще раз Нє

що дуже прикро, бо демонструє імпотенцію НАТИ
якби то не гнила рашка, а не дай Боже чайна, то НАТІ довелось би скрутно
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18.01.2023 01:26 Відповісти
Шольц все одно відпітляє.
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18.01.2023 01:28 Відповісти
Шольц слизький хробак.
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18.01.2023 01:30 Відповісти
Хитрозадий, як той Шольц!
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18.01.2023 01:38 Відповісти
Тут люди гинуть,а вони все словоблуддям займаються.Дали б необхідну зброю хоч би півроку тому,скільки життів зберегли б.Їхнє боягузство і бюрократія вбиває не гірше кацапських ракет.Чи вони думають,що ЗСУ у нас безрозмірна і ми людей на ксероксі печатаємо?У нас нема сміття,як у кацапів,щоб пускати на убій.Чому вони цього не розуміють?Де їх хвалені цінності?
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18.01.2023 01:52 Відповісти
Нажаль так ), ( " Куди ви дивитесь народи, соьгодні ми а завтра ви"), Гітлера і то скопом добивали, а ці показують свою слабкість, та ліцемери, тьфу) ...
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18.01.2023 09:00 Відповісти
А Шольц подібний до моряка Папая. Ну точна копія.
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18.01.2023 02:37 Відповісти
Нам конче потрібна неядерна зброя масового знищення, дальнобійні ракети з кластерними ************, запалювальні, фосфорні.
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18.01.2023 02:43 Відповісти
Будете масово знищувати населення?
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18.01.2023 03:57 Відповісти
Та давайте вже танки. Бо одалі буде важче.
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18.01.2023 03:55 Відповісти
 
 