УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8044 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 021 9

Протягом 17 січня наша авіація та артилерія завдали ударів по 11 пунктах зосередження військ, 2 пунктах управління та 1 складу, - Генштаб

навчання,наєв,артилерія

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари, які наша авіація та артилерія завдали по ворогу. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіо-електронної боротьби та радіо-локаційну станцію", - підкреслили у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби вражено пункт управління, 11 районів зосередження окупантів та ворожий склад боєприпасів, - Генштаб

Автор: 

авіація (4120) Генштаб ЗС (6562) артилерія (787)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
18.01.2023 02:11 Відповісти
Респект за це їм великий!
показати весь коментар
18.01.2023 02:52 Відповісти
все буде як відьма сказала.
ох і липке в них слово....
показати весь коментар
18.01.2023 03:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qbdbe72VnHM 16 хвилин і мозок якоґо в наших зелених нема і ніколи не буде... ні мозоку ні терпіння
показати весь коментар
18.01.2023 05:50 Відповісти
арестович не українець - **** кацапячя пришла...
не розумію за яку падлу голос?
показати весь коментар
18.01.2023 06:43 Відповісти
війна - це містецтво не вмирати, а вбивати....
показати весь коментар
18.01.2023 06:53 Відповісти
дівчина-бандерівка роду файну мала - дівчина бандерівка гарно кацапняк полювала, палила, зневажала...
показати весь коментар
18.01.2023 07:05 Відповісти
 
 