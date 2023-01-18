Протягом 17 січня наша авіація та артилерія завдали ударів по 11 пунктах зосередження військ, 2 пунктах управління та 1 складу, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари, які наша авіація та артилерія завдали по ворогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіо-електронної боротьби та радіо-локаційну станцію", - підкреслили у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби вражено пункт управління, 11 районів зосередження окупантів та ворожий склад боєприпасів, - Генштаб