Протягом 17 січня наша авіація та артилерія завдали ударів по 11 пунктах зосередження військ, 2 пунктах управління та 1 складу, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари, які наша авіація та артилерія завдали по ворогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника".
"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіо-електронної боротьби та радіо-локаційну станцію", - підкреслили у Генштабі.
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ох і липке в них слово....
не розумію за яку падлу голос?