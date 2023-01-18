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Якщо рішення буде ухвалено найближчим часом, то Німеччина вже цього року зможе передати Україні до 15 танків Leopard 2, - ЗМІ

леопард,leopard

Якщо уряд Німеччини найближчим часом ухвалить рішення про постачання Україні танків Leopard 2, то до кінця 2023 року зможе передати від 10 до 15 відремонтованих танків.

Про це газеті Frankfurte Allgemeine Zeitung повідомили джерела в оборонній сфері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Джерела повідомили, що поставка можлива вже в жовтні або листопаді 2023 року, але лише за умови негайного розміщення замовлень. Якщо після рішення німецького уряду "буде зроблене все можливе", додали вони, то з третього кварталу можна буде постачати по одному Leopard 2 на тиждень.

Також FAZ стало відомо, що Німеччина наразі розглядає можливість постачання Україні ще 29 танків Leopard 2, які наразі призначені для Словаччини та Чехії. Але уряди в Празі та Братиславі повинні будуть погодитися на такий перерозподіл. Словаччина і Чехія могли б тоді отримувати близько трьох танків на місяць з початку 2024 року замість поставок цього року.

Читайте: Німеччина обговорює із союзниками можливе постачання Україні танків Leopard 2, - Шольц

Крім того, за даними джерел у галузі, німецькі збройові компанії Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann можуть поставити додаткові бойові машини піхоти Marder, бронетранспортери Fuchs і більш старі бойові танки Leopard 1 до кінця року. Наразі в компаній є 88 списаних Leopard 1A5, з них 80 ще можна відремонтувати. 20 цих танків можуть бути готові "через вісім місяців з моменту замовлення".

Що стосується 40 бойових машин піхоти Marder, які німецький уряд вже пообіцяв Україні, то в галузі кажуть, що двадцять з них можуть бути поставлені до кінця квітня. Решта має надійти зі складів Бундесверу. Після цього, за умови розміщення замовлення, починаючи з липня, можна було б надавати по десять одиниць на місяць.

Крім того, з середини року Україна може отримати 40 бронетранспортерів Fuchs нового виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чекаємо від нового глави Міноборони Німеччини Пісторіуса танки, авіацію та кораблі, але без ілюзій, - МВС

Автор: 

Німеччина (7349) зброя (7460) танк (2064)


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Топ коментарі
+13
Із серії "передамо за тиждень протягом року"
Дайте хоч дозвіл іншим країнам передати, там вже черга бажаючих є
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18.01.2023 07:10
+4
1. за так званим "будапештським меморандумом" США, В.Британія нам нічого не винні, бо це нікчемний папірець, що навіть в туалет з ним зходити не вийде ... нажаль ...
2. в принятому Парламентам законі про "ленд-ліз" не закладено ні цента грошей !!! Гроші є в 3-х програмах, фінансування підтримки України, дві зних є програмами безплатної допомоги Україні, а треття власне "ленд-ліз" який треба буде повертати, після закінчення війни, або зброю яка вціліла (бтр, танки, літаки, гармати, тощо), а гроші за цю зброю !!! так ось зароз діють дві безплатні програми поставки зброї Україні !!! можливо ********** постачаються з коштів третьої програми, але нам ніхто нічого не каже, і це в умовах війни є правельним !!!
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18.01.2023 07:34
+3
Вот и ответ Мельнику на "дайте нам 93 Торнадо").
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18.01.2023 07:18
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Із серії "передамо за тиждень протягом року"
Дайте хоч дозвіл іншим країнам передати, там вже черга бажаючих є
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18.01.2023 07:10 Відповісти
Это как в анекдоте - если будете себя хорошо вести, то к концу годамы мы наполним вам бассейн водой. А пока разминайтесь...
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18.01.2023 11:34 Відповісти
Танки від Німеччини це добре, але цікавить де від гаранта безпеки N1 по будапештському меморандуму США, прийнятий конгресом лендліз чому його виконання блокує Байден?
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18.01.2023 07:11 Відповісти
1. за так званим "будапештським меморандумом" США, В.Британія нам нічого не винні, бо це нікчемний папірець, що навіть в туалет з ним зходити не вийде ... нажаль ...
2. в принятому Парламентам законі про "ленд-ліз" не закладено ні цента грошей !!! Гроші є в 3-х програмах, фінансування підтримки України, дві зних є програмами безплатної допомоги Україні, а треття власне "ленд-ліз" який треба буде повертати, після закінчення війни, або зброю яка вціліла (бтр, танки, літаки, гармати, тощо), а гроші за цю зброю !!! так ось зароз діють дві безплатні програми поставки зброї Україні !!! можливо ********** постачаються з коштів третьої програми, але нам ніхто нічого не каже, і це в умовах війни є правельним !!!
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18.01.2023 07:34 Відповісти
Про повернення грошей за лендліз я читав в руських пабліках, а що нічого не винні, то це ******* звичайним кидаловом, бо якраз США найактивніше роззброювало Україну
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18.01.2023 07:48 Відповісти
ЯО, Ту-160, Ту-22М3,ракеты Х22 и пр. вывезли в московию, виновны США).
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18.01.2023 07:53 Відповісти
Так, але хто найбільше наполягав на цьому ?!
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18.01.2023 08:02 Відповісти
Вариант московия не рассматривается? США ну очень выгадали, даже 83% ЧФ видимо тоже их работа.
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18.01.2023 08:07 Відповісти
Те, що не вивезли, американські фахівці порізали на брухт. То хто винен?
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18.01.2023 08:04 Відповісти
Х-22 - самі утилізували і розраховувалися а газ. Як і літаки.
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18.01.2023 08:57 Відповісти
В російських пабліках? Якщо не можете перекласти текст закону про ленд-ліз, то невже так складно перекласти з англійської терміни "lend" та "lease"?
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18.01.2023 08:35 Відповісти
Платиться тільки за робочу зброю, техніку, яку Україна залишить у себе після війни. За розбиту техніку і використані "матеріали" гроші не повертають
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18.01.2023 09:09 Відповісти
Якось так
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18.01.2023 09:10 Відповісти
Лендліз= Будапештський меморандум!!!
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18.01.2023 09:07 Відповісти
Довго вони роздупляються .
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18.01.2023 07:12 Відповісти
Якщо..Якщо..
Якщо бабі яйця був би Дід.
Прямо якійсь ананізм...
Дамо..не дамо...
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18.01.2023 07:15 Відповісти
Вот и ответ Мельнику на "дайте нам 93 Торнадо").
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18.01.2023 07:18 Відповісти
15 танков это ни о чем. Даже 150 это мало
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18.01.2023 07:26 Відповісти
Тогда надо требовать отдать нам бундесвер,у которого танков в строю чуть больше 200ед.).
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18.01.2023 07:31 Відповісти
А с кем собрался воевать Бундесвер?
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18.01.2023 11:32 Відповісти
До 2014 именно это и говорили из страны поребриков. В 22 версия изменилась- мы вас демилитазируем(разоружим).
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18.01.2023 15:26 Відповісти
В смысле бундесвер уже завтра будет воевать? Через голову ВСУ? Может быть проще отдать оружие ВСУ, чем самим потом воевать?
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18.01.2023 20:53 Відповісти
До грудня встигнете?
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18.01.2023 07:28 Відповісти
Якого року?
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18.01.2023 07:33 Відповісти
Думаю Давос чомусь має посприяти, хоч це не їж діло.
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18.01.2023 07:33 Відповісти
Я думаю німці передадуть 20 танків. Спочатку 15. А потім зрештою іще не менше 5.
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18.01.2023 07:38 Відповісти
І по три снаряди на тиждень до кожного.В наступному році.
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18.01.2023 07:38 Відповісти
15 танків все ж краще ніж нічого, але виглядає, як подачка, щоби швидше відчепились.
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18.01.2023 07:49 Відповісти
Охреніти.Танки потрібні були вчора.А через рік...Аж 15 штук...
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18.01.2023 07:52 Відповісти
Та вже було таке, не звертайте увагу, нема нема, а потім читали як передали. Німці дійсно трохи «цікаві»…
До останнього будуть тягнути фізичну передачу від себе, але профінансують всіх хто захоче
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18.01.2023 09:00 Відповісти
Ну куди ви так поспішаєте?!!! Ще кілька років "покомизтеся"
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18.01.2023 08:01 Відповісти
С чего им спешить? Украина не союзник,дружественная страна,не более. В самой ФРГ,что правительство,что общественное мнение, не особо хочет.
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18.01.2023 08:25 Відповісти
Общественное мнение как раз и хочет.Это правительство телята шо звездос. Они все ещё мечтают бизнес крутить
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18.01.2023 09:22 Відповісти
Я бы ещё поняла до конца года мы вам передадим 100 штук.Но 10-15?.... Напомнило 5 тысяч кусок в начале полномаштабной войны
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18.01.2023 09:23 Відповісти
І от це розмір "найпотужнішої економіки Європи"?!
Україна більше на рік Пакістану "Оплот" виготовляла!
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18.01.2023 09:51 Відповісти
цивілізований світ занадто розжирів, геноцид фашистського кремлівського режиму проти цілого народу у самому центрі Європи не розглядається адекватно демократичним світом і за ті нікчемні часом цинічні рішення які він приймає з цього приводу соромно, образливо і боляче. Боляче тому що гинуть цивільні, діти, військові зрозуміло, руйнується і знищується інфраструктура, у варварський спосіб руйнується екологія а так званий цивілізований світ практично мовчки за тим спостерігає за вранішньою кавою. свого часу демократична європа отримала кривавий урок за ту мовчанку та видно то було дуже давно і як їм здається наразі це не актуально. чи настане час коли їм буде дуже соромно за такий підхід я не певен але нам від того легше не буде, адже шлях який вони обрали це ганьба, це не є цивілізовано - дозованими подачками послаблювати кривавий путінський режим кровю і життями українців та їх дітей.
з іншого боку, не було б тих скупих подачок і через 11 місяців війни уже б не було про що писати і кому писати і це також треба визнати, тому залишається лише ефективно використовувати те що дають і що дадуть найближчим часом. Слава ЗСУ!!!, ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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18.01.2023 10:17 Відповісти
Отака поведінка Германії дає Путіну надію захопити пів Європи. А чом би й ні?
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18.01.2023 11:21 Відповісти
Німеччина реально під владою ******* і досі знаходиться. Іншого пояснення я просто не бачу.
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18.01.2023 11:21 Відповісти
"до кінця 2023 року зможе передати від 10 до 15 відремонтованих танків."

Это какой то позор!
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18.01.2023 11:31 Відповісти
Wall Street Journal із посиланням на анонімних німецьких чиновників повідомляє, що Німеччина завтра ще не дозволятиме третім країнам постачання Україні своїх танків "Леопард" і не готова надавати їх зі своїх арсеналів...
https://www.bbc.com/russian/live/news-64082274 ВВС, LIVE Live, Война в Украине: - сьогодні в 21:55
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18.01.2023 22:29 Відповісти
 
 