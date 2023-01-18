Якщо рішення буде ухвалено найближчим часом, то Німеччина вже цього року зможе передати Україні до 15 танків Leopard 2, - ЗМІ
Якщо уряд Німеччини найближчим часом ухвалить рішення про постачання Україні танків Leopard 2, то до кінця 2023 року зможе передати від 10 до 15 відремонтованих танків.
Про це газеті Frankfurte Allgemeine Zeitung повідомили джерела в оборонній сфері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Джерела повідомили, що поставка можлива вже в жовтні або листопаді 2023 року, але лише за умови негайного розміщення замовлень. Якщо після рішення німецького уряду "буде зроблене все можливе", додали вони, то з третього кварталу можна буде постачати по одному Leopard 2 на тиждень.
Також FAZ стало відомо, що Німеччина наразі розглядає можливість постачання Україні ще 29 танків Leopard 2, які наразі призначені для Словаччини та Чехії. Але уряди в Празі та Братиславі повинні будуть погодитися на такий перерозподіл. Словаччина і Чехія могли б тоді отримувати близько трьох танків на місяць з початку 2024 року замість поставок цього року.
Крім того, за даними джерел у галузі, німецькі збройові компанії Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann можуть поставити додаткові бойові машини піхоти Marder, бронетранспортери Fuchs і більш старі бойові танки Leopard 1 до кінця року. Наразі в компаній є 88 списаних Leopard 1A5, з них 80 ще можна відремонтувати. 20 цих танків можуть бути готові "через вісім місяців з моменту замовлення".
Що стосується 40 бойових машин піхоти Marder, які німецький уряд вже пообіцяв Україні, то в галузі кажуть, що двадцять з них можуть бути поставлені до кінця квітня. Решта має надійти зі складів Бундесверу. Після цього, за умови розміщення замовлення, починаючи з липня, можна було б надавати по десять одиниць на місяць.
Крім того, з середини року Україна може отримати 40 бронетранспортерів Fuchs нового виробництва.
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Дайте хоч дозвіл іншим країнам передати, там вже черга бажаючих є
2. в принятому Парламентам законі про "ленд-ліз" не закладено ні цента грошей !!! Гроші є в 3-х програмах, фінансування підтримки України, дві зних є програмами безплатної допомоги Україні, а треття власне "ленд-ліз" який треба буде повертати, після закінчення війни, або зброю яка вціліла (бтр, танки, літаки, гармати, тощо), а гроші за цю зброю !!! так ось зароз діють дві безплатні програми поставки зброї Україні !!! можливо ********** постачаються з коштів третьої програми, але нам ніхто нічого не каже, і це в умовах війни є правельним !!!
Якщо бабі яйця був би Дід.
Прямо якійсь ананізм...
Дамо..не дамо...
До останнього будуть тягнути фізичну передачу від себе, але профінансують всіх хто захоче
Україна більше на рік Пакістану "Оплот" виготовляла!
з іншого боку, не було б тих скупих подачок і через 11 місяців війни уже б не було про що писати і кому писати і це також треба визнати, тому залишається лише ефективно використовувати те що дають і що дадуть найближчим часом. Слава ЗСУ!!!, ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Это какой то позор!
https://www.bbc.com/russian/live/news-64082274 ВВС, LIVE Live, Война в Украине: - сьогодні в 21:55