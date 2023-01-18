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США можуть оголосити про нову військову допомогу для України наприкінці цього тижня, - Кірбі

кірбі

До кінця цього тижня Сполучені Штати можуть оголосити про додатковий пакет оборонної допомоги для України.

Про це повідомив радник з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Я підозрюю, що ви продовжите чути про додаткові пакети допомоги у сфері безпеки, додаткове озброєння і можливості для України, які надходять зі Сполучених Штатів. Можливо, уже наприкінці цього тижня", - сказав він.

Кірбі не відповів, чи буде новий пакет включати танки для українців, зазначивши, що "не хоче випереджати те, що ми ще не оголосили". За його словами, США зосереджені на тому, щоби "переконатися, що ми даємо Україні те, що їм потрібно в боротьбі, яку вони ведуть".

"Ми будемо продовжувати модулювати ці пакети таким чином, щоб вони найбільше відповідали потребам України. І якщо ми не можемо цього забезпечити, ми працюємо з іншими союзниками та партнерами, щоб побачити, чи можуть вони це зробити", – сказав він.

Також дивіться: Пакет безпекової допомоги Україні сформовано з урахуванням особливостей бойових дій у наступні кілька місяців, - Білий дім. ВIДЕО

Автор: 

допомога (8341) США (22769) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+3
Можна ті абрамси розмістити в Одесі, Львові, Тернополі, Вінниці і т.д. і хай «стоять», налогоджують логістику. А все що є там, якщо є, перекинути куди потрібно.
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18.01.2023 08:39
+2
Там головне впирається в пальне - одна з причин, чому в Україні відмовилися від танків Т-80 з газотурбінними двигунами: жере багато пального, "витребенькуватий" щодо його якості і запас ходу малий Танковий дизель - "багатопаливний" "Їсть" все що в нього ллють і вимагає набагато менше пального (до речі - дизель прекрасно працює і на авіагасі Тільки їсть його десь вчетверо менше У нас КрАЗи -паливозаправники на аеродромах часто заправлялися авіагасом)
Крім того - в Україні повно річок та ярів - не встигне танк розігнаться, як треба гальмувать та об"їжджать, чи іншим чином долать перешкоду Тому основна його перевага : швидкість - паралізується
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18.01.2023 08:24
+2
Я знаю! У мене солдати х/б в бензині прали (один пермяк згорів заживо - одягнув сиру форму при температурі повітря десь 35 в тіні зайшов у курилку і закурив)
А тут я враховував варіант, коли дизельні танки при наступі вичерпують запас соляри, підвоз затримується, а поряд - трофейний авіасклад ПММ
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18.01.2023 08:48
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Надіюсь там буде хоч 10 Абрамсів щоб той Шольц заспокоївся.
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18.01.2023 07:58 Відповісти
Абрамсів не буде. Там цілий комплекс причин. Короче: рано ще Україні мати свої Абрамси в т.ч. через неможливість їхнього забезпечення обслуговування та пальним.
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18.01.2023 08:13 Відповісти
Там головне впирається в пальне - одна з причин, чому в Україні відмовилися від танків Т-80 з газотурбінними двигунами: жере багато пального, "витребенькуватий" щодо його якості і запас ходу малий Танковий дизель - "багатопаливний" "Їсть" все що в нього ллють і вимагає набагато менше пального (до речі - дизель прекрасно працює і на авіагасі Тільки їсть його десь вчетверо менше У нас КрАЗи -паливозаправники на аеродромах часто заправлялися авіагасом)
Крім того - в Україні повно річок та ярів - не встигне танк розігнаться, як треба гальмувать та об"їжджать, чи іншим чином долать перешкоду Тому основна його перевага : швидкість - паралізується
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18.01.2023 08:24 Відповісти
Отказывались до 14, после Т-80 были сняты с консервации и поступили в ДШВ и морпехам.
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18.01.2023 08:30 Відповісти
Це було вимушено - не до витрат пального, коли треба негайно спинить ворога! Та й трофейних набрали чимало - треба ж їх якось застосовувать?
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18.01.2023 08:43 Відповісти
Доступные ресурсы Т-72 заканчиваются,а потери никуда не денутся. С Леопардами идет игра "в долгую", поэтому значительное (в сотнях) количество танков мы сможем получить только от США,и,понятное дело, это будут Абрамс.
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18.01.2023 08:51 Відповісти
"Абрамси" для нас - "надто дорога цяцька" Вже простіше отримать (і утримувать) "Челенджери" "Леопарди" та "Леклерки" І рембаза - "під боком", і ремонт в польових умовах можливий, і "плече доставки" запчастин коротше і витрати пального менші А снаряди все одно "уніфіковані"
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18.01.2023 09:11 Відповісти
Три разных дизеля, пушка на Челленджере нарезная( снаряды другие,раздельного заряжания),и,главное, их мало,что возвращает нас к моему предыдущему посту).
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18.01.2023 09:18 Відповісти
І що? Ти розумієш різницю в ремонті дизеля і "газотурбінного"? Дизельні двигуни у польових ремонтних майстернях ремонтуються - тобто "на коліні", а газотурбінний теба везти на завод! А різницю у відстанях при направленні для ремонту танка та доставці запчастин з Франції Великобританії чи тієї ж Іспанії та США, ти врахував ? "Абрамси" - "танки одного удару" - смертельного Коли повторний не потрібен Це не "трактор в полі" - коли треба ті поля тижнями "утюжить"! А у нас якраз польова затяжна війна
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18.01.2023 09:59 Відповісти
Разговор Фомы и Еремы). Я говорю не как и где удобно и что надо, а о том, как вынуждены поступить. На этом все).
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18.01.2023 15:32 Відповісти
"Усеруся - но не покорюся!" "Всирайся" і далі - може полегшає!
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18.01.2023 17:36 Відповісти
Я тебе не хамил, добра.
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18.01.2023 18:16 Відповісти
Я тобі - теж Останній коментар - просто "констатація факту твого неуцтва Добру половину кадрової служби в армії займався військовою логістикою Тому "трішки тямлю" в цьому питанні Ти ж вчепився у "масовість" "Абрамсів" і не бачиш інших чинників які впливають на логістику А без неї неможливо організовувать військові операції
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18.01.2023 18:22 Відповісти
При союзі на витрату пального не звертали уваги.
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18.01.2023 08:41 Відповісти
Я знаю! У мене солдати х/б в бензині прали (один пермяк згорів заживо - одягнув сиру форму при температурі повітря десь 35 в тіні зайшов у курилку і закурив)
А тут я враховував варіант, коли дизельні танки при наступі вичерпують запас соляри, підвоз затримується, а поряд - трофейний авіасклад ПММ
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18.01.2023 08:48 Відповісти
Можна ті абрамси розмістити в Одесі, Львові, Тернополі, Вінниці і т.д. і хай «стоять», налогоджують логістику. А все що є там, якщо є, перекинути куди потрібно.
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18.01.2023 08:39 Відповісти
...чему быть,то и случится,нечего громко орать
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18.01.2023 10:10 Відповісти
 
 