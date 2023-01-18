Окупанти вночі тричі накрили Нікопольщину вогнем з важкої артилерії, пошкоджено будинки та лінії електропередач

Росіяни обстріляли дві громади на Дніпропетровщині - Марганецьку та Червоногригорівську.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нікопольщина знову страждала від ворожих ударів…



Росіяни тричі накрили район вогнем з важкої артилерії. Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли у дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську.



Люди цілі. Пошкоджені будинки та лінії електропередач. Наслідки ще уточнюються", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, решта районів мали тиху ніч - без тривог та атак, і на цю хвилину спокійно.

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