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Окупанти вночі тричі накрили Нікопольщину вогнем з важкої артилерії, пошкоджено будинки та лінії електропередач

дніпропетровщина

Росіяни обстріляли дві громади на Дніпропетровщині - Марганецьку та Червоногригорівську.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нікопольщина знову страждала від ворожих ударів…

Росіяни тричі накрили район вогнем з важкої артилерії. Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли у дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську.

Люди цілі. Пошкоджені будинки та лінії електропередач. Наслідки ще уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, решта районів мали тиху ніч - без тривог та атак, і на цю хвилину спокійно.

Також читайте: Рашисти накрили важкою артилерією Нікопольщину, - ОВА

Автор: 

обстріл (28428) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3716)


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Блін. Тільки й читаєш, ''кацапи обстріляли "те'', кацапи обстріляли "се''.А де наша відповідь, на оті обстріли?
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18.01.2023 08:30 Відповісти
І що цікаво. Разом з Донеччиною тривога і на Кримі. Постійно.
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18.01.2023 08:34 Відповісти
 
 