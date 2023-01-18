Окупанти вночі тричі накрили Нікопольщину вогнем з важкої артилерії, пошкоджено будинки та лінії електропередач
Росіяни обстріляли дві громади на Дніпропетровщині - Марганецьку та Червоногригорівську.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нікопольщина знову страждала від ворожих ударів…
Росіяни тричі накрили район вогнем з важкої артилерії. Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли у дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську.
Люди цілі. Пошкоджені будинки та лінії електропередач. Наслідки ще уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, решта районів мали тиху ніч - без тривог та атак, і на цю хвилину спокійно.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар18.01.2023 08:30 Відповісти Мені подобається 0
5 копійок
показати весь коментар18.01.2023 08:34 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль