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Україна закликала повернути права людини в компетенцію Радбезу ООН і найближчим часом розглянути наслідки війни РФ

кислиця

Постпред України при ООН Сергій Кислица закликав членів Ради безпеки повернутися до практики обговорення прав людини та організувати найближчим часом повноцінне засідання для розгляду наслідків російської війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на засідання Ради безпеки, яке скликала Росія, щоб обговорити нібито утиски церкви МП.

За словами постпреда, настав час повернути права людини в компетенцію Ради безпеки і детально розглянути доповіді генсека про ситуацію на окупованій території України.

"Пора примирити ці розбіжності та відновити цілісність усієї системи Організації Об'єднаних Націй, як це задумано її засновниками", - сказав Кислиця.

Він нагадав, що у 1970-х роках питання прав людини були зняті з порядку денного в Нью-Йорку і "перенесені до милої, затишної, сонної Женеви".

Також дивіться: Кислиця звернувся до членів Радбезу ООН після російського ракетного удару по Дніпру: Як це - бути поруч із м’ясником. ФОТО

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права людини (611) Радбез ООН (852) Кислиця Сергій (207)


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Країна -террорист в Раді Безпеки, ха-ха.Світ перевернувся чи може генсек теж спить?
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18.01.2023 08:44 Відповісти
У слові "генсек", частинка "сек", це секретар. На склад Ради Безпеки секретар не має ніякого впливу.
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18.01.2023 09:51 Відповісти
 
 