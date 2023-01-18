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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 117 770 осіб (+820 за добу), 287 літаків, 3130 танків, 2108 артсистем, 6225 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 17 січня 2023 року становлять приблизно 117 770 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 117770 (+820) осіб ліквідовано,

танків - 3130 (+9) од,

бойових броньованих машин - 6225 (+10) од,

артилерійських систем - 2108 (+4) од,

РСЗВ - 442 (+1) од,

засоби ППО - 220 (+0) од,

літаків - 287 (+1) од,

гелікоптерів - 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4),

крилаті ракети - 749 (+0),

кораблі /катери - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12) од,

спеціальна техніка - 190 (+0).

Також читайте: Прикордонники знищили взвод окупантів у бою за Бахмут: 12 рашистів ліквідовано, 17 - поранено. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 117 770 осіб (+820 за добу), 287 літаків, 3130 танків, 2108 артсистем, 6225 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) знищення (7216) техніка (1825) втрати (4395)


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Топ коментарі
+22
Вдале полювання! Скоро ЗСУ буде по 1000 кацапів на день запаковувати в пакети. Фірма "Швидкоупак" від ЗСУ. Молодці хлопці! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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18.01.2023 08:38
+14
я не могу понять цели этой войны , она бессмысленная , ну со стороны Украины - у нас выбора нет а за что погибают кацапы я понять не могу , пытаюсь с 14 года понять это но ничего не получается - может я глупый ?
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18.01.2023 08:45
+14
Президент Франции Шарль де Голль: «Русские люди никогда не будут счастливы, зная что кто-то живет лучше их. А так как к прогрессу они не способны - злоба и фрустрация являются постоянным душевным состоянием русских».

https://youtu.be/JL7Upw23p5U?t=1300#_blank Русские в глубине души знают, что они не могут и не способны со своим взглядом на жизнь, со своим мировоззрением ничего хорошего сделать со своей жизнью. То есть они могут только изгадить где-то что, вылезть на какое-то фортепиано и насрать туда.

«Привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились, не скоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин… Чистые холопы! И гордость холопская и холопское унижение.» И. Тургенев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
Відкрий Стругацьких - "Палаючий острів" і прочитай Сьогодення між РОсією та Україною описане! "Один в один"!!!
"Покарать вчорашніх "підданих" які "збунтувалися" та "відділилися" коли "Велика країна" втратила сили і змусить їх повернуться в Імперію!
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18.01.2023 09:02
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Вдале полювання! Скоро ЗСУ буде по 1000 кацапів на день запаковувати в пакети. Фірма "Швидкоупак" від ЗСУ. Молодці хлопці! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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18.01.2023 08:38 Відповісти
я не могу понять цели этой войны , она бессмысленная , ну со стороны Украины - у нас выбора нет а за что погибают кацапы я понять не могу , пытаюсь с 14 года понять это но ничего не получается - может я глупый ?
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18.01.2023 08:45 Відповісти
За амбиции *****, вместо того чтоб развивать свою страну это недоразумение решило воссоздать СССР, оно им болело. И накануне своей кончины решило попробовать сделатьто что мечтало. Все очень просто.
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18.01.2023 08:53 Відповісти
вот это еще тот вопрос - при их ресурсах они могли развить свою страну практически до уровня США пусть не по технологиям
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18.01.2023 09:09 Відповісти
Десь з 2010-х рассєя перешла жити у паралельну реальність. Там своя логіка, яку нам неможливо зрозуміти. Ну в загальних рисах це Оруелл. Мир - це війна, відступ - це наступ, біле - це чорне.
Тепер немає сенсу намагатись їм щось пояснити. Тільки фізична ліквідація рассєйської державності.
Потім - філософські дебати...
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18.01.2023 11:11 Відповісти
Президент Франции Шарль де Голль: «Русские люди никогда не будут счастливы, зная что кто-то живет лучше их. А так как к прогрессу они не способны - злоба и фрустрация являются постоянным душевным состоянием русских».

https://youtu.be/JL7Upw23p5U?t=1300#_blank Русские в глубине души знают, что они не могут и не способны со своим взглядом на жизнь, со своим мировоззрением ничего хорошего сделать со своей жизнью. То есть они могут только изгадить где-то что, вылезть на какое-то фортепиано и насрать туда.

«Привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились, не скоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин… Чистые холопы! И гордость холопская и холопское унижение.» И. Тургенев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
Відкрий Стругацьких - "Палаючий острів" і прочитай Сьогодення між РОсією та Україною описане! "Один в один"!!!
"Покарать вчорашніх "підданих" які "збунтувалися" та "відділилися" коли "Велика країна" втратила сили і змусить їх повернуться в Імперію!
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18.01.2023 09:02 Відповісти
Дуже чітко! Головне, щоб у сусіда не краще
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18.01.2023 10:22 Відповісти
- Владимир Владимирович, скажите пожалуйста, а Вы можете сделать, чтобы Россия стала богатой, процветающей и демократичной? ...
- Нет, не могу... Россияне не хотят этого сами.... Кроме этого, враги, окружившие Россию со всех сторон, не дают этого сделать... Они не хотят, чтобы Россия такой стала... Зато я могу сделать так, чтобы все наши враги жили хуже нас...
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18.01.2023 10:34 Відповісти
Москалі звільняють своїх москворотих братів.
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18.01.2023 10:24 Відповісти
Мда, це не орки до кордонів Донбасу наближаються, це цифри їх втрат говорять про кордони цинізму карлика з бункеру.
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18.01.2023 08:45 Відповісти
Матка Люся,або херачать їх,ото діло до
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18.01.2023 08:54 Відповісти
820 чумардосів!!! 40 одиниць техніки (порадували 9 танків)!!! І один пєпєлац )) Слава Україні!
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18.01.2023 09:17 Відповісти
Один батальйон 200-х кацапів щодня. Ще як мінімум батальйон-два 300-х. "Ітого": 1500-2000 виведених зі строю орків за добу (якщо не рахувати легкопоранених, які згодом повернуться у стрій).
Це дуже непогано. Вони зараз можуть поповнюватись на рівні 2000 тис. новеньких орків на добу.
Тобто, зараз динаміка збільшення "другої армії світу" в нулях...
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18.01.2023 11:17 Відповісти
Мотострілковий батальйон повного штату в зграї мародерів та вбивць засрашки - це 497-525 осіб "по штату", в залежності від комплектації (на БТР чи на БМП). Від "посилених батальйонів" ака "БТГр" (чисельністю 800-1200 осіб) вони фактично відмовились - не змогли забезпечити адекватне командування/взаємодії та взагалі необхідну кількість командирів рангу лейтенант-капітан.

Тож ЗСУ вийшло на результативність, яка описується як "2 батальйони на добу ліквідовано". Кількість поранених у засрашки - вірогідно 3-4 батальйони на добу. Не 6 (з пропорції 1 до 3), бо санітарна служба та евакуація поранених в них - просто на жалюгідному рівні, багато поранених дохнуть на полі бою і формують ті самі "2 батальйони ліквідованих на добу".
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18.01.2023 13:22 Відповісти
Зараз в них "популярні" так звані "окремі посилені загони типу Шторм". Це приблизно рота (або "посилений взвод") відчайдухів (часто - обколоті зеки, командує іноді навіть капітан/майор), яка намагається в рамках тактики "малих груп" виконувати штурмові дії відносно позицій ЗСУ.

Поки що керівникам засрашки цей підхід подобається - кількість ліквідованих їх не цікавить, а якісь "задачі" вони все ж таки "виконують". Ну, коли по 3-4-5 шару трупів своїх попередників, нарешті залазять на покинуті позиції ЗСУ.
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18.01.2023 13:27 Відповісти
 
 