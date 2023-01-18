Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 117 770 осіб (+820 за добу), 287 літаків, 3130 танків, 2108 артсистем, 6225 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 17 січня 2023 року становлять приблизно 117 770 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 117770 (+820) осіб ліквідовано,

танків - 3130 (+9) од,

бойових броньованих машин - 6225 (+10) од,

артилерійських систем - 2108 (+4) од,

РСЗВ - 442 (+1) од,

засоби ППО - 220 (+0) од,

літаків - 287 (+1) од,

гелікоптерів - 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4),

крилаті ракети - 749 (+0),

кораблі /катери - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12) од,

спеціальна техніка - 190 (+0).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.