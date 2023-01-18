Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 117 770 осіб (+820 за добу), 287 літаків, 3130 танків, 2108 артсистем, 6225 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Втрати російських окупантів станом на ранок 17 січня 2023 року становлять приблизно 117 770 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 117770 (+820) осіб ліквідовано,
танків - 3130 (+9) од,
бойових броньованих машин - 6225 (+10) од,
артилерійських систем - 2108 (+4) од,
РСЗВ - 442 (+1) од,
засоби ППО - 220 (+0) од,
літаків - 287 (+1) од,
гелікоптерів - 276 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4),
крилаті ракети - 749 (+0),
кораблі /катери - 17 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12) од,
спеціальна техніка - 190 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Тепер немає сенсу намагатись їм щось пояснити. Тільки фізична ліквідація рассєйської державності.
Потім - філософські дебати...
https://youtu.be/JL7Upw23p5U?t=1300#_blank Русские в глубине души знают, что они не могут и не способны со своим взглядом на жизнь, со своим мировоззрением ничего хорошего сделать со своей жизнью. То есть они могут только изгадить где-то что, вылезть на какое-то фортепиано и насрать туда.
«Привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились, не скоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин… Чистые холопы! И гордость холопская и холопское унижение.» И. Тургенев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
Відкрий Стругацьких - "Палаючий острів" і прочитай Сьогодення між РОсією та Україною описане! "Один в один"!!!
"Покарать вчорашніх "підданих" які "збунтувалися" та "відділилися" коли "Велика країна" втратила сили і змусить їх повернуться в Імперію!
- Нет, не могу... Россияне не хотят этого сами.... Кроме этого, враги, окружившие Россию со всех сторон, не дают этого сделать... Они не хотят, чтобы Россия такой стала... Зато я могу сделать так, чтобы все наши враги жили хуже нас...
Це дуже непогано. Вони зараз можуть поповнюватись на рівні 2000 тис. новеньких орків на добу.
Тобто, зараз динаміка збільшення "другої армії світу" в нулях...
Тож ЗСУ вийшло на результативність, яка описується як "2 батальйони на добу ліквідовано". Кількість поранених у засрашки - вірогідно 3-4 батальйони на добу. Не 6 (з пропорції 1 до 3), бо санітарна служба та евакуація поранених в них - просто на жалюгідному рівні, багато поранених дохнуть на полі бою і формують ті самі "2 батальйони ліквідованих на добу".
Поки що керівникам засрашки цей підхід подобається - кількість ліквідованих їх не цікавить, а якісь "задачі" вони все ж таки "виконують". Ну, коли по 3-4-5 шару трупів своїх попередників, нарешті залазять на покинуті позиції ЗСУ.