Резніков і міністерка оборони Латвії Мурнієце обговорили шляхи підвищення можливостей української армії
Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч у Києві з новопризначеною міністеркою оборони Латвії Інарою Мурнієце.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра оборони України.
Повідомляється, що її відвідування Києва стало першим офіційним візитом на посаді керівника оборонного відомства.
"Був радий прийняти Інару Мурнієце в Києві під час її першого візиту як латвійського міністра оборони", - йдеться в повідомленні.
Під час двосторонньої зустрічі міністри обговорили шляхи підвищення можливостей української армії.
"Ми вдячні Латвії за тверду відданість підтримці повної перемоги України над агресором", - наголосив Резніков.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентина Саюн #551086
показати весь коментар18.01.2023 08:41 Відповісти Мені подобається 0
Colt
показати весь коментар18.01.2023 16:02 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль