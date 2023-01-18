Резніков і міністерка оборони Латвії Мурнієце обговорили шляхи підвищення можливостей української армії

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч у Києві з новопризначеною міністеркою оборони Латвії Інарою Мурнієце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра оборони України.

Повідомляється, що її відвідування Києва стало першим офіційним візитом на посаді керівника оборонного відомства.

"Був радий прийняти Інару Мурнієце в Києві під час її першого візиту як латвійського міністра оборони", - йдеться в повідомленні.

Під час двосторонньої зустрічі міністри обговорили шляхи підвищення можливостей української армії.

"Ми вдячні Латвії за тверду відданість підтримці повної перемоги України над агресором", - наголосив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава міноборони Латвії Мурнієце прибула до України