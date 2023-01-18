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Новини Війна
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Екскомандувач НАТО у Європі Кларк: Чудово, що даємо 10 танків. Але Україні потрібні 300-500

кларк,веслі

Західні країни мають дати Україні сотні танків та більше артилерії.

Про це заявив колишній верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Веслі Кларк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Захід має робити набагато більше, особливо після атаки Росії на житловий будинок у Дніпрі.

Він додав, що РФ не має наміру відступати, а російський диктатор Володимир Путін планує мобілізувати більше сил і провести ще один наступ.

Також читайте: США можуть оголосити про нову військову допомогу для України наприкінці цього тижня, - Кірбі

"Ми маємо дати Україні зброю, щоб прогнати Росію… Чудово, що ми даруємо їм 10 танків із Великої Британії. Десять танків? Україні потрібно 300, 500 танків. Чудово, що ми намагаємося послати їм ще кілька гаубиць. Цього недостатньо. Ми маємо серйозно поставитися до цього", - сказав Кларк.

Автор: 

НАТО (6440) зброя (7460) допомога (8341) танк (2064) Кларк Веслі (7)


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Топ коментарі
+4
Ну так дедушка американец, единственный кто может дать столько танков это США. У остальных просто столько нет.
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18.01.2023 08:48
+4
а сколько танков за год изготовил зеля? бабки на дороги и земарафон есть, а на танки нет.
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18.01.2023 08:53
+3
Вже всі вуха прожужжали.
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18.01.2023 08:48
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Начніть хоч з цих, а то тільки розмови на усіх рівнях
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18.01.2023 08:47 Відповісти
Вже всі вуха прожужжали.
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18.01.2023 08:48 Відповісти
Британія вже почала та інших закликає.

ви там краще слідкуй, щоб Німеччина 15 леоп'ордів не надала, бо вам жеж самим треба.
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18.01.2023 11:18 Відповісти
Ну так дедушка американец, единственный кто может дать столько танков это США. У остальных просто столько нет.
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18.01.2023 08:48 Відповісти
Я ж казав що Цензор читає увесь світ. Навіть з Іпонії тут пишуть.
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18.01.2023 08:50 Відповісти
аригато коничива ямете кудасай
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18.01.2023 08:54 Відповісти
Дуже цікаво, але не зрозуміло. Я по іпоцькому ні в зуб ногою.
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18.01.2023 08:57 Відповісти
Я переведу. Обрыгаю, обкончаю, Ямато куда скажешь! Шутка утренней среды
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18.01.2023 09:57 Відповісти
да не только США может дать , Европа тоже может дать много , дайте Залужному что он просит а там посмотрим я в него верю
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18.01.2023 08:58 Відповісти
Дедушка Байден обещал пуйлу не давать - а не то тот покажет подпись байдена под их общим договором проделанном в Женеве в 2021г
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18.01.2023 11:21 Відповісти
Ну то дайте 300-500.
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18.01.2023 08:48 Відповісти
На "дай" не звикай. Треба своє мати
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18.01.2023 08:52 Відповісти
Та забирай хоч 1000 танків, тільки по-приколу.
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18.01.2023 09:04 Відповісти
Хоч би 200 ті дали.
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18.01.2023 09:17 Відповісти
а сколько танков за год изготовил зеля? бабки на дороги и земарафон есть, а на танки нет.
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18.01.2023 08:53 Відповісти
На танках столько не украдешь, а "молодым профессионалам" из власти нужно где-то харчеваться.
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18.01.2023 09:00 Відповісти
Раша изготавливает 80 танков в год
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18.01.2023 11:22 Відповісти
Кожен 'ex' зараз може говорити більше ніж коли був на посаді, але від цього нічого не зміниться.
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18.01.2023 08:55 Відповісти
Ну 30 країн НАТО кожна по 10 танків і буде 300. Хто не зможе й 10 дати танків, як от Угорщина, то Польща може й усі 60.
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18.01.2023 09:01 Відповісти
Польша уже дала 350+ ед.и Чехия 150+ед. "Дайте по 10").
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18.01.2023 09:08 Відповісти
Булаб така можливість зробити коридор для русні аж до Німечини , вони там заможніші ніж ми , а воювати і давати зброю не хотять )
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18.01.2023 09:03 Відповісти
Та яка різниця 10 чи 500 танків, все одно переможемо.
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18.01.2023 09:06 Відповісти
Різниця в тому що якою ціною.
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18.01.2023 09:24 Відповісти
гра - добрий ЕКС - поганий ЧИННИЙ
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18.01.2023 09:33 Відповісти
РабZeя приступила к расконсервации советских танков Т-34 в Читинской области их будут приводить в чувство...
Вторая армия Третьего Мира после Зимбабве и Эритреи 😛😛👽💀☠️💥💥👹👺обезьяны б🦍🦍🦍с КАЛен вставатели 🦍☠️💀👽🔥💥
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18.01.2023 09:41 Відповісти
У немцев на 22 июня было 3 330...на ходу 2900...,на сегодня Украина меньше чем за год утилизировала более 3000 рюZкого металлолома...ещё 6000 БТР...
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
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18.01.2023 09:45 Відповісти
Надо бы им там побыстрее шевелиться а то сильно жиром заросли, стали неповоротливыми а некоторые отупели от хорошей жизни.
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18.01.2023 09:50 Відповісти
Враховуючи розвиток ******** птрк,інтенсивність боїв навіть ці цифри є невеликими.Але якою ця кількість не буде остаточною,її треба надати українцям,щоб ЗСУ змогли зламати хребет цьому звірові ,тому що заяви х.йло про відновлення впливу на країни варшавського договору є його мінімальною задачею.
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18.01.2023 10:04 Відповісти
Малое число и даром не поможет. 300-500 потребует колоссальной технической базы запчастей и ремонтников. Когда учить? Просто отдать все т-72 из варшавского договора, что консервации стоят, или пусть выкупят на ходу что в 3 странах. Это относительно быстро, и здесь сразу в бой. Западу реально нужно перемирие, а нам только победа. Для победы они не дадут никогда. Ведь тогда пойдет 3 мировая. Кацапы--- великолепно на этом играют.
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18.01.2023 10:04 Відповісти
...слушайте Уэсли,он знает что говорит...Я знаю что надо было вчера....
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18.01.2023 10:08 Відповісти
Німеччина сама не дає та іншим не дозволяє. Шольц хоче поблище познайомитись з рускім міром.
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18.01.2023 11:05 Відповісти
Всі ці "колишні" високопосадовці такі розумні...
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18.01.2023 12:02 Відповісти
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18.01.2023 12:10 Відповісти
 
 