Екскомандувач НАТО у Європі Кларк: Чудово, що даємо 10 танків. Але Україні потрібні 300-500

Західні країни мають дати Україні сотні танків та більше артилерії.

Про це заявив колишній верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Веслі Кларк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Захід має робити набагато більше, особливо після атаки Росії на житловий будинок у Дніпрі.

Він додав, що РФ не має наміру відступати, а російський диктатор Володимир Путін планує мобілізувати більше сил і провести ще один наступ.

Також читайте: США можуть оголосити про нову військову допомогу для України наприкінці цього тижня, - Кірбі

"Ми маємо дати Україні зброю, щоб прогнати Росію… Чудово, що ми даруємо їм 10 танків із Великої Британії. Десять танків? Україні потрібно 300, 500 танків. Чудово, що ми намагаємося послати їм ще кілька гаубиць. Цього недостатньо. Ми маємо серйозно поставитися до цього", - сказав Кларк.