Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 24 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 24 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Чарівне, Залізничне, Білогір'я, Щербаки, Червоне, Гуляйпільське, Біленьке, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Малинівка, Добропілля, Преображенка, Темирівка, Полтавка, Ольгівське, Новоандріївка, Зелене, Мала Токмачка, Кам'янське, Павлівка, Плавні. Надійшло 22 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.

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