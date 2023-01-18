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Новини Війна
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Конфіскація заморожених російських коштів може змінити хід війни - прем’єрка Фінляндії Марін

санна,марін

Заморожені у світі російські кошти необхідно направити на допомогу Україні, що дозволить змінити хід війни.

Про це під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я переконана, що вплинути на хід війни в Україні можуть заморожені кошти, яких є багато: російського центробанку, олігархів. Я розумію, що з юридичної точки зору це дуже складно, але нам необхідно знайти спосіб використати ці кошти для підтримки України та її відбудови", - сказала Марін.

Також читайте: Якби Україна була в НАТО, то не було б війни, - прем’єр Фінляндії Марін

На її переконання, "це може вплинути на хід війни більше, ніж вважається, оскільки за цими грошима стоять багато інтересів".

"Звісно, все цим вирішити не вдасться, але такий підхід ми ще не спробували. Необхідно знайти юридичні механізми використання цих коштів для підтримки України", - наголосила прем’єр-міністр.

Автор: 

конфіскація (850) росія (65122) Фінляндія (1304) Марін Санна (31)


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Риски имиджевых потерь после "конфискации" значительные. И неизвестно как этими деньгами распорядятся украинцы (они до сих пор считают Украину коррумпированной). Лучше уж пока у себя любимых побудут.
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18.01.2023 09:05 Відповісти
Так Україна і є СИЛЬНО корумпованою. На жаль.
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18.01.2023 14:50 Відповісти
і лишиться такою.
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18.01.2023 18:59 Відповісти
Заморожені і конфісковані кошти кацапів друга тема на пустому місці. Читала тут,як сама Україна пише про ці кошти, ні обліку, ні відповіді, нічого. Куди, для кого, кому, а повинні бути на ЗСУ ,зброю, тіж самі танки і снаряди.....у зелену прірву
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18.01.2023 09:17 Відповісти
Хід війни може змінити потужніша зброя!
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18.01.2023 09:23 Відповісти
Бухта мотузки для слуг... і ящик мила. Ото би точно змінило хід війни.
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18.01.2023 09:31 Відповісти
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18.01.2023 09:30 Відповісти
Не буде ніяких конфіскацій! Для лібералів різного гатунку, які керують Європою та США і Канадою, "священна приватна власність" є ліберальним непорушним символом віри. А такі речі, як суспільна необхідність, не розглядаються взагалі, або робиться лицемірний вигляд, що це якось турбує ліберальні влади.
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18.01.2023 12:39 Відповісти
 
 