459 дітей загинуло та понад 909 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 18 січня 2023 року понад 1368 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 459 дітей загинуло та понад 909 отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Запорізькій - 84, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо ще про трьох загиблих дітей та трьох поранених внаслідок ракетної атаки ворога на житловий будинок у м. Дніпро 14 січня. Наразі загинуло 6 дітей. 17 поранено.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілів м. Маріуполь Донецької області у березні 2022 року отримали поранення дев’ять дітей віком від 5 до 17 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 456 дітей загинуло та понад 897 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні