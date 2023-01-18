Україна потребує більшої допомоги, ніж 18 млрд євро від ЄС, - міністр фінансів Чехії Станюра

ЄС направив Україні перші 3 млрд євро з кредитного пакету в 18 млрд євро, але деякі країни-члени ЄС вже бачать, що цієї суми буде недостатньо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це сказав у вівторок міністр фінансів Чехії Збинек Станюра,

Пакет допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро був затверджений у грудні 2022 року після важких переговорів. Згідно з ухваленим регламентом, ЄС може надавати Україні щомісячний фінансовий кредит.

Однак, за словами Станюри, узгодженої суми, ймовірно, буде недостатньо.

"Коли ви бачите сьогодні і щодня жорстокі атаки російської армії, все більше і більше шкоди, яку вони завдають інфраструктурі України, а також житловим районам, я припускаю, що потреба в цих грошах буде навіть вищою, ніж ми думали в листопаді або грудні", - сказав Станюра після зустрічі міністрів фінансів ЄС у вівторок.

За його словами, для чеського уряду підтримка України є головним пріоритетом.

Чехія домовилася про пакет допомоги Україні під час свого головування в Раді ЄС у другій половині 2022 року. Єдиною країною, яка активно блокувала цю підтримку, була Угорщина.

Для того, щоб ЄС зміг дозволити собі допомогу Україні, необхідно було позичити гроші і надати гарантії.

За словами Станюри, дискусія серед міністрів щодо подальшої допомоги Україні була "короткою". "Я переконаний, що багато країн мають таку ж точку зору, як і Чехія. Я думаю, що це більшість країн", - додав він.

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