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Україна потребує більшої допомоги, ніж 18 млрд євро від ЄС, - міністр фінансів Чехії Станюра

єс

ЄС направив Україні перші 3 млрд євро з кредитного пакету в 18 млрд євро, але деякі країни-члени ЄС вже бачать, що цієї суми буде недостатньо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це сказав у вівторок міністр фінансів Чехії Збинек Станюра,

Пакет допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро був затверджений у грудні 2022 року після важких переговорів. Згідно з ухваленим регламентом, ЄС може надавати Україні щомісячний фінансовий кредит.

Однак, за словами Станюри, узгодженої суми, ймовірно, буде недостатньо.

"Коли ви бачите сьогодні і щодня жорстокі атаки російської армії, все більше і більше шкоди, яку вони завдають інфраструктурі України, а також житловим районам, я припускаю, що потреба в цих грошах буде навіть вищою, ніж ми думали в листопаді або грудні", - сказав Станюра після зустрічі міністрів фінансів ЄС у вівторок.

За його словами, для чеського уряду підтримка України є головним пріоритетом.

Чехія домовилася про пакет допомоги Україні під час свого головування в Раді ЄС у другій половині 2022 року. Єдиною країною, яка активно блокувала цю підтримку, була Угорщина.

Для того, щоб ЄС зміг дозволити собі допомогу Україні, необхідно було позичити гроші і надати гарантії.

За словами Станюри, дискусія серед міністрів щодо подальшої допомоги Україні була "короткою". "Я переконаний, що багато країн мають таку ж точку зору, як і Чехія. Я думаю, що це більшість країн", - додав він.

Також читайте: Україна отримала перші €3 млрд з нової програми макрофіну від ЄС, - Зеленський

Автор: 

допомога (8341) Чехія (1612) Євросоюз (13398)


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Топ коментарі
+4
Дякуемо Чехії за допомогу
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18.01.2023 09:04
+4
На даний час Україна потребує потужнішу зброю. А гроші "зелені" хвацько розкрадають!
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18.01.2023 09:25
+2
На місяць.
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18.01.2023 09:15
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Дякуемо Чехії за допомогу
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18.01.2023 09:04 Відповісти
Обдеремо Європу як липку.
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18.01.2023 09:04 Відповісти
Попри усе, на війнах наживаються, тей самий Ленд ліз чи замовлення на танки....
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18.01.2023 09:19 Відповісти
А як же. ВПК буде працювати виготовляючи потрібну зброю.
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18.01.2023 09:23 Відповісти
В блозі Бутусова прозвучало питання, що арестович озвучив позицію оп по відмови від ленд лізу, бо дорого і потрібно повертати. Редактор відповів,що НЕ читає бредні арестовича.
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18.01.2023 09:27 Відповісти
Арестович у зелені як лакмусовий папірець. Ляпає шопопало, а ніякої відповідальності не несе. А ОПа дивиться на реакцію суспільства і коригує свою політику.
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18.01.2023 09:34 Відповісти
А ви казали асфальт вигідний бізнес. Тут такі гроші роздають владі і не контролюють. А після перемоги взагалі віддадуть московські резерви, репарації, контрибуції на трильон доларів та безплатна нафта та газ на 50 років.
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18.01.2023 09:12 Відповісти
я не хочу доказывать прав я или нет , но дороги тоже важная часть экономики ,и я не знаю коррупционную составляющую ,можешь даже виртуально плюнуть в мой акант
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18.01.2023 09:29 Відповісти
Немає корупційної складової?! А Ви подивіться на вартість ремонту доріг й будівництво з нуля в Україні. Україна в першій п'ятірці. Дорожче лише в США, але там інша оплата праці й технічні вимоги до доріг(якість). Ну і в раші дорожче....
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18.01.2023 11:35 Відповісти
Правильно. Треба 36 млрд. євро на рік.
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18.01.2023 09:13 Відповісти
На місяць.
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18.01.2023 09:15 Відповісти
На даний час Україна потребує потужнішу зброю. А гроші "зелені" хвацько розкрадають!
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18.01.2023 09:25 Відповісти
Та ні, Україна потребує всього лише позбавлення злодіїв та зрадників влади, яких навибирав мудрий нарід під керівництвом телевізора з росії. На жаль, нема дієвих механізмів навіть контролю їх діяльності, не те що позбавлення влади. Тим більш у воєнний час.
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18.01.2023 09:27 Відповісти
Греції 200 ярдів давали і в них війни не було!!! А Україні 18, який то ПОЗОР
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18.01.2023 10:58 Відповісти
А ще Україна потребує жорсткого іноземного контролю за виконанням цих коштів. Й це найголовніше.
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18.01.2023 11:29 Відповісти
нам би якийсь антикорупційну касторку чи щось такого, щоб у корупціонерів апетити зменьшилися, хоча в ідеалі було би як би вони взагалі всі зникли.
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18.01.2023 14:52 Відповісти
 
 