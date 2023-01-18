Рашисти 83 рази атакували Херсонщину, у Херсоні поцілили в об’єкт критичної інфраструктури та житлові будинки
За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 83 рази атакували Херсонщину. Мирні населені пункти потерпали від обстрілів із артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Херсон росіяни обстріляли 26 разів - вкотре атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та житлові будинки.
"Минулої доби через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - додає очільник регіону.
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