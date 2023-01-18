Військовий комітет НАТО розгляне ситуацію в Україні, зокрема продовження допомоги у її боротьбі проти агресії РФ, та безпеку Альянсу

Начальники штабів та керівники збройних сил країн Північноатлантичного Альянсу 18-19 січня проведуть зустріч в Брюсселі в межах першого цього року засідання Військового комітету НАТО, під час якої, зокрема, розглянуть розвиток ситуації в Україні та продовження допомоги у її боротьбі проти російської агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті НАТО.

"Адмірал Роб Бауер (Rob Bauer), голова Військового комітету, буде головувати під час цієї зустрічі, до якої долучаються начальники штабів країн-союзниць та двох запрошених країн – Фінляндії й Швеції", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у зустрічі візьмуть участь 32 воєначальники від країн-союзниць та запрошених країн. У першій сесії візьме участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який окреслить головні політичні завдання та стратегічні виклики, що постають перед Альянсом.

Після цього військові керівники країн НАТО зосередять увагу на розвитку ситуації навколо російської війни проти України, а також на вдосконаленні політики стримування й оборони НАТО для захисту всіх союзників від сучасних викликів в сфері безпеки. Це включатиме обговорення операцій в багатьох оперативних просторах, а також питання взаємосумісності та цифрової трансформації.

19 січня члени Військового комітету проведуть зустріч за участі країн-учасниць Стабілізаційних сил НАТО в Косово (KFOR), включаючи військових керівників Вірменії, Австрії, Фінляндії, Ірландії, Молдови, Швеції, Швейцарії та України.

Остання сесія Військового комітету буде присвячена постійній підтримці України з боку НАТО.

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