Поліція Норвегії, яка розслідує воєнні злочини РФ, хоче допитати екскомандира "Вагнера" Медведєва
Поліція Норвегії хоче допитати колишнього командира одного з підрозділів "ПВК Вагнера" Андрія Медведєва, який просить політичного притулку в Норвегії.
Про це заявила Національна служба кримінальних розслідувань Норвегії, яка спільно з Міжнародним кримінальним судом бере участь у розслідуванні воєнних злочинів в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
В поліції розповіли, що підтримують зв’язок з Андрієм Медведєвим і його норвезьким адвокатом і "хотіли б провести його допит найближчим часом".
Медведєв має статус свідка, уточнили в поліції.
Раніше Медведєв розповів про вбивства полонених українців бійцями "ПВК Вагнера". За його словами, у ПВК є спеціальний загін, який займається стратами як найманців, що провинилися, так і полонених.
Андрій Медведєв уклав контракт із "ПВК Вагнера" у липні 2022 року, але через кілька місяців звільнився, за його словами, через незгоду з "безглуздою війною і беззаконням командування". 13 січня він перетнув кордон у Мурманській області і попросив політичного притулку в Норвегії.
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Ванька вже мрець.
Аналогично мерзко смотреть, как у футболиста или певца постоянно спрашивают про политику и другие вопросы, в которых разбираться крайне сложно. И это мнение значит больше, чем мнение сотни докторов наук вместе взятых. Настолько велико публичное распространение.
А с этой падалью разговор простой: какую именно конкретную пользу он может принести. Например, сдать пару банковских счетов, пару фирм-прокладок, фамилии агентов и подкупленных политиканов. Ему этого конечно не показывали, но он мог так или иначе слышать сам, видеть сам, за месяцы это все так или иначе проходит по глазам. Пускай сдает все и всех. Пока он не сдал никого по-настоящему. Может даже методичку получил впарить липу какую-то. Не верю ему. Просто отправили агента, который испугался уже воевать, чтобы тот на 2-3 месяца расследований накидал липы, сдал уже мертвые фирмы-прокладки, назвал несуществующие операции, вытянул человекочасы из следствия.
Якщо комусь спаде на думку, що це якийсь "всьо асазнавший руззкій", то ні. В Стерненка про цього мєдвєдєва https://www.youtube.com/watch?v=HdH1fIrPV8Y сюжет є . Гидота цей кацап, нічим не краща за решту кацапів