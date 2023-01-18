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Поліція Норвегії, яка розслідує воєнні злочини РФ, хоче допитати екскомандира "Вагнера" Медведєва

андрій,медведєв

Поліція Норвегії хоче допитати колишнього командира одного з підрозділів "ПВК Вагнера" Андрія Медведєва, який просить політичного притулку в Норвегії.

Про це заявила Національна служба кримінальних розслідувань Норвегії, яка спільно з Міжнародним кримінальним судом бере участь у розслідуванні воєнних злочинів в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

В поліції розповіли, що підтримують зв’язок з Андрієм Медведєвим і його норвезьким адвокатом і "хотіли б провести його допит найближчим часом".

Медведєв має статус свідка, уточнили в поліції.

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Раніше Медведєв розповів про вбивства полонених українців бійцями "ПВК Вагнера". За його словами, у ПВК є спеціальний загін, який займається стратами як найманців, що провинилися, так і полонених.

Андрій Медведєв уклав контракт із "ПВК Вагнера" у липні 2022 року, але через кілька місяців звільнився, за його словами, через незгоду з "безглуздою війною і беззаконням командування". 13 січня він перетнув кордон у Мурманській області і попросив політичного притулку в Норвегії.

Автор: 

допит (696) Норвегія (765) ПВК Вагнер (1540) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+11
Допитати і відрізати голову, голову відправити пригожину, копію *****
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18.01.2023 09:52
+7
із злочинця зробили героя
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18.01.2023 09:56
+5
за його словами, через незгоду з "безглуздою війною і беззаконням командування"

Якщо комусь спаде на думку, що це якийсь "всьо асазнавший руззкій", то ні. В Стерненка про цього мєдвєдєва https://www.youtube.com/watch?v=HdH1fIrPV8Y сюжет є . Гидота цей кацап, нічим не краща за решту кацапів
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18.01.2023 10:10
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Допитати і відрізати голову, голову відправити пригожину, копію *****
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18.01.2023 09:52 Відповісти
допитати - так. З іншим впораються його "сослуживцьі".
Ванька вже мрець.
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18.01.2023 09:59 Відповісти
Так вони ж то кувалду пришлють, то осколок із жопи....треба ж і їм щось надіслати
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18.01.2023 10:04 Відповісти
йому змінять доки і все інше....- і буде це цьмо (вбивця- мародер) доживати , бухати тут та ловити рибу на фьорді- а ще знайде собі іменовану "українку" із Криму чи того "лнр-днр"...., тут таких греблю гати...
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18.01.2023 10:07 Відповісти
із злочинця зробили героя
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18.01.2023 09:56 Відповісти
Так мораль людская работает. Сотни людей на НТВ на России 20 лет назад отказались прислуживать режиму. Просто послали к черту и не только ведущие, но и огромное количество персонала. Это реально поступок, достойный всяческого уважения. Затем приходит шлюха Овсянникова, которая годами промывали мозги, делает по заказу ФСБ операцию для снижения градуса ненависти к русским, которых уже во многих странах могли избить на улице, и показывает, что якобы есть хорошие русские, не добивайте нас. И множество людей считает ее за героя.

Аналогично мерзко смотреть, как у футболиста или певца постоянно спрашивают про политику и другие вопросы, в которых разбираться крайне сложно. И это мнение значит больше, чем мнение сотни докторов наук вместе взятых. Настолько велико публичное распространение.

А с этой падалью разговор простой: какую именно конкретную пользу он может принести. Например, сдать пару банковских счетов, пару фирм-прокладок, фамилии агентов и подкупленных политиканов. Ему этого конечно не показывали, но он мог так или иначе слышать сам, видеть сам, за месяцы это все так или иначе проходит по глазам. Пускай сдает все и всех. Пока он не сдал никого по-настоящему. Может даже методичку получил впарить липу какую-то. Не верю ему. Просто отправили агента, который испугался уже воевать, чтобы тот на 2-3 месяца расследований накидал липы, сдал уже мертвые фирмы-прокладки, назвал несуществующие операции, вытянул человекочасы из следствия.
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18.01.2023 10:06 Відповісти
Шокером і поліграфом
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18.01.2023 09:58 Відповісти
місцеві тут запитують - " і що , отримае через рік будинок та фінансове утримання"- отака то от вона ліберальна демократія...., а окрім цього сюди "ломанулись" "кримчане" та жителі "лнр-днр"....- і всіх приймають...(((
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18.01.2023 10:04 Відповісти
за його словами, через незгоду з "безглуздою війною і беззаконням командування"

Якщо комусь спаде на думку, що це якийсь "всьо асазнавший руззкій", то ні. В Стерненка про цього мєдвєдєва https://www.youtube.com/watch?v=HdH1fIrPV8Y сюжет є . Гидота цей кацап, нічим не краща за решту кацапів
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18.01.2023 10:10 Відповісти
А чому ще не допитали?
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18.01.2023 12:39 Відповісти
 
 