Поліція Норвегії, яка розслідує воєнні злочини РФ, хоче допитати екскомандира "Вагнера" Медведєва

Поліція Норвегії хоче допитати колишнього командира одного з підрозділів "ПВК Вагнера" Андрія Медведєва, який просить політичного притулку в Норвегії.

Про це заявила Національна служба кримінальних розслідувань Норвегії, яка спільно з Міжнародним кримінальним судом бере участь у розслідуванні воєнних злочинів в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

В поліції розповіли, що підтримують зв’язок з Андрієм Медведєвим і його норвезьким адвокатом і "хотіли б провести його допит найближчим часом".

Медведєв має статус свідка, уточнили в поліції.

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Раніше Медведєв розповів про вбивства полонених українців бійцями "ПВК Вагнера". За його словами, у ПВК є спеціальний загін, який займається стратами як найманців, що провинилися, так і полонених.

Андрій Медведєв уклав контракт із "ПВК Вагнера" у липні 2022 року, але через кілька місяців звільнився, за його словами, через незгоду з "безглуздою війною і беззаконням командування". 13 січня він перетнув кордон у Мурманській області і попросив політичного притулку в Норвегії.