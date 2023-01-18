Падіння гвинтокрила в Броварах: Попередньо відомо про 3 загиблих і 5 постраждалих. ФОТО

У результаті падіння гвинтокрила поруч із дитячим садком у Броварах є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили у Броварському управлінні поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо відомо про 3 загиблих та 5 постраждалих", - зазначають правоохоронці.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

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