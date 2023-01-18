Падіння гвинтокрила в Броварах: Попередньо відомо про 3 загиблих і 5 постраждалих. ФОТО
У результаті падіння гвинтокрила поруч із дитячим садком у Броварах є загиблі та постраждалі.
Про це повідомили у Броварському управлінні поліції, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо відомо про 3 загиблих та 5 постраждалих", - зазначають правоохоронці.
Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
Топ коментарі
+13 MrStepanovM
показати весь коментар18.01.2023 10:05
+6 MARS #498099
показати весь коментар18.01.2023 10:15
+2 Русский Алкаш
показати весь коментар18.01.2023 10:22
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
MrStepanovM
показати весь коментар18.01.2023 10:05 Відповісти Мені подобається 13
✘
Валентина Саюн #551086
показати весь коментар18.01.2023 10:10 Відповісти Мені подобається 1
MARS #498099
показати весь коментар18.01.2023 10:15 Відповісти Мені подобається 6
IgorYakovlevich
показати весь коментар18.01.2023 10:17 Відповісти Мені подобається 0
✘
✘
Nestor Nen
показати весь коментар18.01.2023 10:10 Відповісти Мені подобається 0
Aleksii Rodin
показати весь коментар18.01.2023 10:13 Відповісти Мені подобається 0
Юрій Ан #552238
показати весь коментар18.01.2023 10:13 Відповісти Мені подобається 0
Player New
показати весь коментар18.01.2023 10:13 Відповісти Мені подобається 1
Юрій Ан #552238
показати весь коментар18.01.2023 10:14 Відповісти Мені подобається 0
Русский Алкаш
показати весь коментар18.01.2023 10:22 Відповісти Мені подобається 2
Ksenia VB
показати весь коментар18.01.2023 10:14 Відповісти Мені подобається 0
✘
Слава Шустрий #551089
показати весь коментар18.01.2023 10:19 Відповісти Мені подобається 1
✘
Mmm Max #535744
показати весь коментар18.01.2023 10:15 Відповісти Мені подобається 1
Javelina Bayraktarivna
показати весь коментар18.01.2023 10:17 Відповісти Мені подобається 1
Bob Fayn
показати весь коментар18.01.2023 10:16 Відповісти Мені подобається 0
Юрій Ан #552238
показати весь коментар18.01.2023 10:17 Відповісти Мені подобається 0
✘
Евген Пирожков #550926
показати весь коментар18.01.2023 10:46 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль