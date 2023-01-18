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Новини
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Падіння гвинтокрила в Броварах: Попередньо відомо про 3 загиблих і 5 постраждалих. ФОТО

У результаті падіння гвинтокрила поруч із дитячим садком у Броварах є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили у Броварському управлінні поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо відомо про 3 загиблих та 5 постраждалих", - зазначають правоохоронці.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Падіння гвинтокрила в Броварах: Попередньо відомо про 3 загиблих і 5 постраждалих 01

Також читайте: У результаті падіння гвинтокрила поруч із дитячим садком у Броварах є загиблі та постраждалі, - Нацполіція (оновлено). ФОТО

Автор: 

Бровари (280) дитячий садок (361) Нацполіція (15163) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+13
Не добрий ранок
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18.01.2023 10:05
+6
Забаньте эту мразь. Админы вы где?
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18.01.2023 10:15
+2
на машине не модно ездить сейчас в ДСНС и полиции
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18.01.2023 10:22
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Не добрий ранок
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18.01.2023 10:05 Відповісти
Кому?
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18.01.2023 10:10 Відповісти
Забаньте эту мразь. Админы вы где?
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18.01.2023 10:15 Відповісти
Для початку - в спам. Якщо набереться певна кількість голосів, то, як я розумію, настає бан.
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18.01.2023 10:17 Відповісти
Що за вертушка, військова приватна(навряд чи зараз літають)?
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18.01.2023 10:10 Відповісти
Dsns
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18.01.2023 10:13 Відповісти
Надзвичайними, судячи з усього.
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18.01.2023 10:13 Відповісти
Дуже низько літають навіть коли це не потрібно, часто навіть лиця пілотів видно. Не ризикуйте зайвий раз коли не потрібно.
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18.01.2023 10:13 Відповісти
Наразі відомо про 16 загиблих унаслідок падіння гвинтокрила в Броварах, з них двоє - діти. Дев'ятеро загиблих були на борту, загинуло керівництво МВС, повідомив очільник Нацполіції Клименко. 22 людини госпіталізовані, десять з них - діти. Гвинтокрил належав ДСНС.
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18.01.2023 10:14 Відповісти
на машине не модно ездить сейчас в ДСНС и полиции
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18.01.2023 10:22 Відповісти
Пишуть там було керівництво мвд
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18.01.2023 10:14 Відповісти
Карпати трішки не в бік Броварів (( не смішно ....
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18.01.2023 10:19 Відповісти
Як таке могло статися? І чому пілот спрямував свою машину саме на дитячий садок?
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18.01.2023 10:15 Відповісти
Скоріш за все зачепився за дроти якоїсь вишки. У нас в Кременчуці кілька років тому була аналогічна ситуація.
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18.01.2023 10:17 Відповісти
Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС України. Вони перебували у гелікоптері ДСНС, повідомляє голова Нацполіції Ігор Клименко
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18.01.2023 10:16 Відповісти
Загинув міністр внутрішніх справ, перший заступник міністра та державний секретар, уточнив Клименко.
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18.01.2023 10:17 Відповісти
таке трапляється коли в пассажирах багато керівників які командують що льотчику робити і як
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18.01.2023 10:46 Відповісти
 
 