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РФ тримає в Чорному морі 6 носіїв "Калібрів". Загальний залп - 44 ракети. ІНФОГРАФІКА

калібр

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 16 ворожих кораблів, серед яких шість носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 16 ворожих кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 44 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; в Середземному морі - 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 72 ракети", - ідеться у повідомленні.

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За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря - 35 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря - 18 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

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РФ тримає в Чорному морі 6 носіїв Калібрів. Загальний залп - 44 ракети 01

Автор: 

ВМС (1382) ракети (4022) Чорне море (1666)


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СВИНОСОБАКОСКОТИНЫ,,,
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18.01.2023 10:19 Відповісти
Засуньте в сраку свої носії,їх ніхто не боїться є підводний дрон Притули і його супутник,застосуєм,мало не покажеться
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18.01.2023 10:22 Відповісти
топить эти корыта пора
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18.01.2023 10:23 Відповісти
д'єрмак не дозволяє!
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18.01.2023 11:00 Відповісти
коли вже ці ракетоносії ляжуть на дно
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18.01.2023 11:49 Відповісти
шо получается лучше всего,так єто констатировать наличия
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18.01.2023 13:22 Відповісти
Мене не цікавити кількисть носіїв,мене цікавить коли вони підуть ко дну?
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18.01.2023 14:00 Відповісти
 
 