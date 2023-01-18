РФ тримає в Чорному морі 6 носіїв "Калібрів". Загальний залп - 44 ракети. ІНФОГРАФІКА

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 16 ворожих кораблів, серед яких шість носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 16 ворожих кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 44 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; в Середземному морі - 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 72 ракети", - ідеться у повідомленні.

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За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря - 35 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря - 18 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

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