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В енергосистемі значний дефіцит, генерація не покриває чверть споживання, у 8 областях аварійні відключення, - "Укренерго"

херсонщина,енергетика

Споживання електроенергії прогнозується дещо меншим, ніж учора. Цьому сприяє потепління.

Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває чверть споживання в країні. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Причина дефіциту: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. В результаті останньої атаки суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій", - нагадують у компанії.

Також зазначається, що всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Нагадується, що кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях України.

Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Але, незважаючи на оперативні ремонти, після кожного наступного ракетного чи удару БПЛА росіянами по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

В енергосистемі значний дефіцит, генерація не покриває чверть споживання, у 8 областях аварійні відключення, - Укренерго 01

"Нагадуємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташовано і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит", - додають у компанії.

Автор: 

енергетика (2594) електроенергія (6192) Укренерго (2692)


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Топ коментарі
+11
Якби ви так не виправдовувалися по 3 рази на добу підозр не було би і +8 зараз
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18.01.2023 11:21
+11
Блоки тэс были разрушены еще до начала войны. Не переживайте. Дтек болт ложил на ремонты после 19 года.
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18.01.2023 11:28
+10
якщо навіть так то чому вночі люди сидять без світла при +8 ..
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18.01.2023 11:30
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Якби ви так не виправдовувалися по 3 рази на добу підозр не було би і +8 зараз
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18.01.2023 11:21 Відповісти
Вінниці, де електроенергія подається біля 8 годин на добу, навіть в переліку областей з аварійними відключеннями нема. Воно зрозуміло, якщо після кацапського обстрілу кілька днів електрику майже не вимикали, то і суттєвих уражень не було, і всі це розуміють, а зараз вимикають планово і надовго, бо поруч Молдова та Придністров'я.
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18.01.2023 17:27 Відповісти
25%. Ахереть. И это официальная информация, какова реальность даже предполагать трудно.
С учётом того, что кое-как частично восстановить могут только линии передачи и трансформаторы, а разрушенные блоки ТЭС - это навсегда...перпективы у нас блеклые.
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18.01.2023 11:23 Відповісти
Блоки тэс были разрушены еще до начала войны. Не переживайте. Дтек болт ложил на ремонты после 19 года.
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18.01.2023 11:28 Відповісти
Какие "ремонты", школьник? Турбины и генераторы могут работать десятки лет, на запорожской ГЭС до сих пор работает генератор джерерал электрик, установленый в 30х годах.
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18.01.2023 11:51 Відповісти
сразу видно, что вы профессионал, и работали руками, а не языком всю жизнь
быстро вы меня раскусили
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18.01.2023 12:08 Відповісти
Не с 19-го, а гораздо раньше
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18.01.2023 12:51 Відповісти
10 млн уехало. Сколько они потребляли энергии? Брехня одна
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18.01.2023 11:29 Відповісти
а если еще 20 раз епнут, то что, без энеогетики останемся? тогда зачем танки и пехота?
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18.01.2023 11:30 Відповісти
хз, не ко мне вопрос. я считаю, что с текущей властью мы обречены так или иначе.
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18.01.2023 11:33 Відповісти
Що розбомбили електромережі це зрозуміло. Але майже з самого початку війни вказані АЕС і ТЕЦ знаходяться під контролем ворога. Але світло не вимикали. Навіщо тоді їх згадувати?
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18.01.2023 11:25 Відповісти
При тому ж ще у вересні-жовтні повністю вистачало електроенергії для потреб внутрішніх споживачів і для експорту у Європу
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18.01.2023 13:21 Відповісти
Щось не дуже зрозуміло подана інформація, генерація всього 25%, чи генерація 75%, а 25% не вистачає? судячи по графікам відключень 2+4- то генерація всього 25%....
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18.01.2023 11:25 Відповісти
якщо навіть так то чому вночі люди сидять без світла при +8 ..
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18.01.2023 11:30 Відповісти
Існує точка зору, що електрики вистачає, проте замість того щоб її подати споживачам у нашій державі її просто продають за кордон. Ось обгрунтування - https://www.facebook.com/100087904998855/videos/1106356566749738?idorvanity=526560346007910
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18.01.2023 11:31 Відповісти
родичі живуть на самому кордоні з придестров'ям , то кажуть шо лінії так гудуть шо аж в хатах чути ..((
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18.01.2023 11:36 Відповісти
Існує точка зору, шо ти ********* орк, який криваві фублі отримує за розгін зради на медіаресурсах України.
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18.01.2023 11:52 Відповісти
цікаве відео. шкода що не на ютубі. дуже гидую фейсбуком і соцмережами взагалі і думаю я такий не один.
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18.01.2023 12:10 Відповісти
https://youtu.be/Pc1CJn8GXCY
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18.01.2023 13:33 Відповісти
На YouTube докладно і зрозуміло https://www.youtube.com/watch?v=V-ThAk28Mak Про відновлення аварійних відключень нам знов брешуть. Розбираємось з причинами та поясненнями
Ще новіше відео https://www.youtube.com/watch?v=RCf_zox04h8 Докази запланованого блекауту Де поділось світло
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18.01.2023 17:46 Відповісти
Навіть якщо продають. То патрони також грошей коштують.
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18.01.2023 14:58 Відповісти
Ти з тих, що останнє з хати продаси, сім'я з голоду буде пухнути, головне щоб тобі було напитися. Набої вони купляють, угу, коли навіть гумдопомогу Заходу ешелонами розкрадають вщент і повністю безкарно.
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18.01.2023 17:04 Відповісти
Нажаль,але розпиляні балістичні ракети,котрі неможливо збивати,у відповідь не можуть полетіти.
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18.01.2023 11:42 Відповісти
Я могу понять дефицит в утреннее и вечернее время, но какого лешего отключения ночью? Ночью предприятия не работают, большинство потребителей спят. К тому же сейчас тепло на улице. Так что дело. Ут точно не в дефиците электричества
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18.01.2023 12:55 Відповісти
В Хмельницькому мали вимикати чотири через чотири, але вже не було світла п'ять годин. Графіки не діють і це при температурі на дворі +9, коли обігрівачі ніхто не вмикає. Добре, що хоч морозів немає, хоча у суботу на деревах та дротах був товстий шар льоду - поламало багато дерев та були пошкодження мереж.
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18.01.2023 12:56 Відповісти
В Вінниці дають біля 2 годин після вимкнення на 4 години, це при теплі на вулиці, при тому що після прильотів дві доби давали з вимкненнями на 2 години на добу (потужності та інфраструктура не постраждали чи по мінімуму), при тому, що тепло та виробництва в місті і раніше майже не було. Але було ще в 2021"Облэнерго Григоришина отрицает причастность к работе крупнейшей нелегальной криптофермы" Джерело: https://biz.censor.net/n3276114 https://biz.censor.net/n3276114
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18.01.2023 17:10 Відповісти
 
 