В енергосистемі значний дефіцит, генерація не покриває чверть споживання, у 8 областях аварійні відключення, - "Укренерго"

Споживання електроенергії прогнозується дещо меншим, ніж учора. Цьому сприяє потепління.

Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває чверть споживання в країні. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Причина дефіциту: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. В результаті останньої атаки суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій", - нагадують у компанії.

Також зазначається, що всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Нагадується, що кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях України.

Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Але, незважаючи на оперативні ремонти, після кожного наступного ракетного чи удару БПЛА росіянами по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

"Нагадуємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташовано і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит", - додають у компанії.