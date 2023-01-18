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Новини Санкції проти Росії Санкції ЄС
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Угорщина вимагає, щоб ЄС зняв санкції з 9 осіб, в тому числі російських олігархів, - ЗМІ

усманов,авен,рашніков

Угорщина наполягає на виключенні із санкційного списку Євросоюзу 9 осіб, в тому числі наближених до Путіна олігархів Усманова, Авена та Рашнікова.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, із посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомляє Радіо Свобода.

Це не перша подібна спроба Угорщини: у вересні вона вже намагалася вивести цих трьох росіян з-під санкцій, але тоді це не вдалося.

Крім трьох олігархів, Угорщина хоче, щоб санкції скасували щодо сестри Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнес-партнера Авена Михайла Фрідмана, магната Дмитра Мазепіна та його сина, колишнього пілота "Формули 1" Микити Мазепіна, і ще двоє олігархів - Григорія Березкіна та В'ячеслава Моше Кантора.

Читайте: ЄС запровадив проти РФ найсуворіші санкції за всю історію, економіка Росії зіткнеться з десятиліттям регресу, - фон дер Ляєн

Санкційні списки мають отримати одностайне схвалення усіх країн Євросоюзу перед їхнім продовженням, яке заплановане на 15 березня.

Офіційний журнал ЄС називає Усманова "прокремлівським олігархом з особливо тісними зв'язками з президентом Росії Володимиром Путіним". Його називають одним з "улюблених олігархів Путіна" і розглядають як посередника у вирішенні бізнес-питань президента.

Також читайте: У Хорватії викрали затриману яхту підсанкційного російського олігарха Усманова

Санкції вже призвели до арешту яхти вартістю 600 мільйонів доларів, пов'язаної з Усмановим, який безуспішно оскаржував ці заходи в Європейському суді. Його сестра Ісмаїлова також потрапила під санкції після того, як розслідування показало, що Усманов опосередковано передав їй свої активи.

Автор: 

Угорщина (2275) олігарх (931) росія (65122) санкції (11819) Євросоюз (13398) Усманов Алішер (32) Авен Пьотр (32)


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Топ коментарі
+56
Що ці ****** досі роблять в ЄС та НАТО?
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18.01.2023 11:24
+31
А чем ****** отличаются от сочинской обезьяны Арахамии, требовавшей снять санкции со своего папашки Абрамовича?
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18.01.2023 11:28
+30
Я б на месте ЕС на них бы санкции ввел. ****** *****.
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18.01.2023 11:26
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Що ці ****** досі роблять в ЄС та НАТО?
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18.01.2023 11:24 Відповісти
Вимагає? сійарто вам прямо через орбана
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18.01.2023 11:24 Відповісти
рожа не лусне? цікаво чим вони аргументують свої намагання?
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18.01.2023 11:24 Відповісти
"позвонил хороший человек, попросил похлопотать", мало вам?!
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18.01.2023 11:28 Відповісти
я про аргументування, а не про причини...як на мене це "дві великі різниці"
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18.01.2023 11:37 Відповісти
а нащо?! якщо можна просто так.
я, взагалі, дивуюся терпінням Заходу, що Угорщина досі в ЄС.
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18.01.2023 11:57 Відповісти
клоуны кацапские,вы еще потрындите так вообще без транша от ес останетесь
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18.01.2023 11:25 Відповісти
А за щеку Орбан и его прихлебатели не хотять взять....
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18.01.2023 11:25 Відповісти
Нет. Они в основном в дупло долбятся.
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18.01.2023 14:36 Відповісти
А долбят их рашики, ну да логично...
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18.01.2023 14:55 Відповісти
Я б на месте ЕС на них бы санкции ввел. ****** *****.
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18.01.2023 11:26 Відповісти
А чем ****** отличаются от сочинской обезьяны Арахамии, требовавшей снять санкции со своего папашки Абрамовича?
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18.01.2023 11:28 Відповісти
араХламидию не трогай ! эта святое !
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18.01.2023 11:36 Відповісти
Хламидию давно пора гнать в шею.
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18.01.2023 12:39 Відповісти
Ну що,ЄС,скільки тобі треба часу,щоб зрозуміти на чиєму боці Мадьярщина?Женіть її зі свого союзу,бо вона його розвалює із середини.Мерзенна країна з не менш мерзенним населенням.
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18.01.2023 11:28 Відповісти
мадяри і з Гітлером були союзниками. ******** племя, а не народ
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18.01.2023 11:29 Відповісти
з Гітлером багато хто був союзники - японці, італійці, румуни, ховати, і навіть червоножопі совкові кацапи до 22 червня 1941 року, тощо ... - відповідно це не показник ...
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18.01.2023 11:39 Відповісти
мадяри до кінця були
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18.01.2023 12:12 Відповісти
Мадяри до кінця не були, наприкінці війни вони скинули свого адмірала й стали воювати із союзниками.
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18.01.2023 13:26 Відповісти
Пошли на ***,циганва под***ловская. Давно пора выгнать и с ЕС и с НАТО.
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18.01.2023 11:30 Відповісти
в списке ни одно однокровца угро-финна, за кого они просят?
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18.01.2023 11:35 Відповісти
за кого??? за быдлонасекомышей болот мацковии-макшанских другов
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18.01.2023 12:02 Відповісти
слухайте, накладіть на цього уїбана санкції, хай воно вже не вякає там!
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18.01.2023 11:36 Відповісти
З 2й світовій хоч німцям вправили мізки, італійці абияк виправилися. Але угорці, австрійці... "хто нацисти, ми? Та ні, нас змусили." Егеж.
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18.01.2023 11:37 Відповісти
А може дешевше та краще виключити Угорщіну зі складу ЄС?
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18.01.2023 11:39 Відповісти
... і обкласти санкціями ))
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18.01.2023 12:52 Відповісти
пора угорщині піти нахєр з ЄС
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18.01.2023 11:43 Відповісти
)))))))) а у них неплохо с чувством юмора у венгров-то, это уже походе на откровенный троллинг
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18.01.2023 11:43 Відповісти
При совке была даже поговорка,,Во всем СОЦЛАГЕРЕ Венгрия самый весёлый барак!"
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18.01.2023 12:03 Відповісти
..ога в угоду кремлевским выкормышам...
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18.01.2023 12:00 Відповісти
Настав час циганів виключити з Єврозони а Україну прийняти
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18.01.2023 12:03 Відповісти
Не ображайте ромів, вони угорців не сприймають за своїх ...
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18.01.2023 12:53 Відповісти
Угорщину терплять, поки існує рашка, щоб мордор свої військові бази у Європі не зробив. Нехай ще трошки посмикаються.
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18.01.2023 12:55 Відповісти
"Угорщина вимагає" звучить як початок анекдоту.
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18.01.2023 12:07 Відповісти
Ой дав Бог нам сусідів 🤦‍♂️... Як не одні, то другі, як не другі, то треті....
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18.01.2023 12:12 Відповісти
щось занадто справно працює нафтопровід "Дружба" останнім часом.....нє ?
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18.01.2023 12:16 Відповісти
А я требую, чтобы Венгрии дали хорошего пенделя из НАТО и ЕС. Интересно, чьё слово весомей окажется?
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18.01.2023 12:23 Відповісти
вам напрямок руху відомий, слід за крейсером - *****!!!!!!!!!
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18.01.2023 12:41 Відповісти
Да гоните этих цыган уже из ЕС.
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18.01.2023 12:50 Відповісти
А за власним бажанням вийти з ЄС і НАТО не хочуть?
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18.01.2023 13:16 Відповісти
з травня 22 закарпаття не обстрілюється руснею.. десь є зв'язок
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18.01.2023 13:29 Відповісти
Они за это деньги получат от кремлёвских хозяев, а остальным что с этого?😂😂😂
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18.01.2023 13:42 Відповісти
Венгерская кремлевская шлюшка переживает за своих друзей свинособак.
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18.01.2023 13:46 Відповісти
Наверняка Орбан уже лично в Кремле имеет долг как Лукашенко и та французская б*дь, как её.... ЛеПен. И ***** ему пригрозил визитом Пригожина с кувалдой, если не будет старятся.
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18.01.2023 17:21 Відповісти
Вимагалка засохла .
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18.01.2023 14:09 Відповісти
Вимагайте громче, *******. Не увиливайте.
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18.01.2023 16:04 Відповісти
А чи не пішли б ви на йух разом з поіменованими вами кацапами?
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18.01.2023 16:09 Відповісти
Угорщина що? Вимагає...
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18.01.2023 20:36 Відповісти
******* чингизханом плем'я. Який ***** прийняв в Євросоюз це бидло?
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19.01.2023 02:02 Відповісти
 
 