Угорщина вимагає, щоб ЄС зняв санкції з 9 осіб, в тому числі російських олігархів, - ЗМІ
Угорщина наполягає на виключенні із санкційного списку Євросоюзу 9 осіб, в тому числі наближених до Путіна олігархів Усманова, Авена та Рашнікова.
Про це, як пише Цензор.НЕТ, із посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомляє Радіо Свобода.
Це не перша подібна спроба Угорщини: у вересні вона вже намагалася вивести цих трьох росіян з-під санкцій, але тоді це не вдалося.
Крім трьох олігархів, Угорщина хоче, щоб санкції скасували щодо сестри Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнес-партнера Авена Михайла Фрідмана, магната Дмитра Мазепіна та його сина, колишнього пілота "Формули 1" Микити Мазепіна, і ще двоє олігархів - Григорія Березкіна та В'ячеслава Моше Кантора.
Санкційні списки мають отримати одностайне схвалення усіх країн Євросоюзу перед їхнім продовженням, яке заплановане на 15 березня.
Офіційний журнал ЄС називає Усманова "прокремлівським олігархом з особливо тісними зв'язками з президентом Росії Володимиром Путіним". Його називають одним з "улюблених олігархів Путіна" і розглядають як посередника у вирішенні бізнес-питань президента.
Санкції вже призвели до арешту яхти вартістю 600 мільйонів доларів, пов'язаної з Усмановим, який безуспішно оскаржував ці заходи в Європейському суді. Його сестра Ісмаїлова також потрапила під санкції після того, як розслідування показало, що Усманов опосередковано передав їй свої активи.
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я, взагалі, дивуюся терпінням Заходу, що Угорщина досі в ЄС.