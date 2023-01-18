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Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих" точок, - ОП

бровари

Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих" точок країни.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на борту перебувало 9 людей, всі вони загинули. Інші 9 загиблих - діти та дорослі, які перебували у дитсадку.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 18 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС - Монастирський, Єнін і Лубкович

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Бровари (280) МВС (3501) Єнін Євген (348) Монастирський Денис (392) Тимошенко Кирило (558) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+41
У них гарячі точки в Карпатах
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18.01.2023 11:31
+32
"горячих точок"? киздоболи. Хто туди на гелікоптерах літає?
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18.01.2023 11:28
+27
В гарячу точку... Та пишіть вже "в сауну". І кому спало на думку що це може бути диверсія ? Як вона вплине на обороноздатність країни ? Ще скажіть, що диверсія проти ОП послабить країну. )))
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18.01.2023 11:32
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На жаль,ми живемо в такому суспілстві, і з такою "владою" що загиблих керманичив МВС не шкода зовсім. Дітей шкода і за репутацію країни прикро.
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18.01.2023 12:01 Відповісти
Злоби ? бо дітей вбили.
Конспірології ? бо зелеботам оплачено версію про диверсію.
Тупості ? Бо 73% мутрого наріту нікуди не поділися.

І щоб все керівництво не вбили однією ракетою, вони одночасно залізли в один гелікоптер ? Премію Дарвіна їм.
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18.01.2023 12:11 Відповісти
Щоб зрозуміт чому на Харків летіли над Броварами, потрібно знати звідки злітали.
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18.01.2023 14:43 Відповісти
розумієш, є така дрібниця, як правила ІКАО і Повітряний Кодекс України, там напряму ЗАБОРОНЕНО літати над містами, - знаєш чому?
Тому, що в містах є високі будівлі, а ще люди... Якщо літак/гелікоптер впаде над містом, то існує ймовірність, що загине невинна людина...
Те, що наші держиморди на правила клали з прибором, -давно відомо. Але, якщо Трухін тихенько в ліс пішов, то ці вбили невинну дитину. Comprends?
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18.01.2023 20:11 Відповісти
Ми вже звикли, що любий п'яний мент за кермом виконував задачу державного значення.
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18.01.2023 11:58 Відповісти
"Меня терзают смутные сомнения...". На жаль, але я в це не вірю і що саме жахливо ми живемо в такому суспілстві, і з такою "владою" що загиблих керманичив МВС не шкода зовсім. Дітей шкода і за репутацію країни прикро.
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18.01.2023 12:00 Відповісти
и трухин тоже в горячую точку ехал, тот, что лесом хотел уйти
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18.01.2023 12:01 Відповісти
Янукович тоже любил летать на вертолетах
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18.01.2023 12:07 Відповісти
Зеленский говорил на велосипеде надо
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18.01.2023 12:09 Відповісти
Але гвинтокрилом ДСНС користувався, адже міг спізнитися на день народження єрмака.
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18.01.2023 13:52 Відповісти
ЛЕТІЛИ У ГАРЯЧУ ТОЧКУ...
КОЛИ ОПРИЛЮДНЯТЬ СПИСОК ПАСАЖИРІВ СТАНЕ ЯСНО ЩО ЦЕ ЗА ТАКА ГАРЯЧА ТОЧКА.
ЗДАЄТЬСЯ, ЩО ЦЕ БАНЬКА В КАРПАТАХ НА ВОДОХРИЩЕ.
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18.01.2023 12:17 Відповісти
Дійсно оголосили, що троє - екіпаж, трьох прізвища назвали, а ще троє інкогніто.
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18.01.2023 14:23 Відповісти
Тепер генпрокуратура має допитати Тимошенка звідки йому відомо про напрямки польотів керівника МВС. І в рамках перевірки версії теракту встановити, чи міг він надати таку інформацію терористам. Так не буде, але мало бути.
А якщо виявиться, що точка не така вже гаряча, тоді справа може бути щодо самого Тимошенка.
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18.01.2023 12:18 Відповісти
Ось і вільне місце для нової посади Арестовича , так швидко Люся порішала
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18.01.2023 12:18 Відповісти
Де Аваков?
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18.01.2023 12:19 Відповісти
А давайте автомобілям заборонимо містами їздити, бо водії, ослойоби, людей збивають щодня - логічно ж, правда?
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18.01.2023 12:26 Відповісти
автомобили ездят по дорогам а не напрямую через детскую площадку
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18.01.2023 14:22 Відповісти
завтра водохреща.,а чим лазня не «гарячаточка»?
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18.01.2023 12:25 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/4916 Петро Порошенко

Бровари - наш біль.
Ми ще не встигли оговтатися від ракетного удару по Дніпру, як ранок приніс нам страшну новину про авіакатастрофу в Броварах, в якій загинули діти, керівництво МВС, постраждало багато цивільних людей.
Цієї трагедії не сталося би, якби не розв'язана росією війна.
Співчуваю родинам Дениса Монастирського, Євгена Єніна та Юрія Лубковича. З Женею Єніним ми разом працювали над притягненням до відповідальності росії на усіх міжнародних майданчиках. Знав його особисто як порядну, професійну людину.
Особливі співчуття родинам, які втратили дітей. Це - невимовний біль.

Вічна пам'ять загиблим. Усім, хто постраждав, - швидкого одужання.
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18.01.2023 12:30 Відповісти
Гаряча точка? Відбивати Бахмут летіли? Без міністра та його свити там буде повний пі**ць що так терміново?
Якась хуцпа від кварталу95.
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18.01.2023 12:32 Відповісти
покушение на Шефира помните? От комедии до трагедии, но везде слугами воняет
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18.01.2023 13:03 Відповісти
Гвинтокрил це авто? Гарне порівняня
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18.01.2023 12:39 Відповісти
Мутняк какой-то, . Детей жалко.
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18.01.2023 12:44 Відповісти
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18.01.2023 12:48 Відповісти
"Летели в горячую точку" ? Бред. При таком количестве средств ПВО, наличия вражеской авиации только самоубийцы полетят на вертолете. Даже боевой вылет это большой риск, а тут...
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18.01.2023 13:01 Відповісти
То є трагедія та сум , але запитання ,що робили дві дитини на борту коли гелікоптер летів в гарячу точку
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18.01.2023 13:09 Відповісти
Летели в "горячую точку" за статусом участника боевых действий.
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18.01.2023 13:15 Відповісти
Це Тімошонка шуткує так... в стилі 95 кварталу:
- А что нєправільного я сказал? Лєтєлі в гарячую точку - і прілєтєлі в нєйо.
Парам-парам-пам... фіть...
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18.01.2023 13:22 Відповісти
Скільки коштують ці польоти мусорні?
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18.01.2023 13:47 Відповісти
На відміну від тебе, Луценко воює у Бахмуті.
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18.01.2023 14:44 Відповісти
Вообще пофиг куда они летели. Почему летели через город? Облететь эти Бровары никак нельзя было?
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18.01.2023 14:03 Відповісти
Якщо це фото з місця події, то він 50 метрів не дотягнув до отого скверику, що за дитсадком. Невже так швидко падав, чи так низько летів? От чесно, діточок жалко, цивільних мешканців жалко, усіх, хто був у тому клятому гвинтокрилі - ні
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18.01.2023 14:19 Відповісти
с каких это пор до места службы добираются вертолетом а не поездом или на джипе или бусе с кондишеном которых у них завались...
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18.01.2023 14:24 Відповісти
Гогілашвілі також їздив у відрядження у "гарячу точку". Жодному слову цієї влади нема віри.
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18.01.2023 16:41 Відповісти
А якщо з'явиться інша інформація ,що буде з офісу лунати?але якщо згадати як було після вагнергейту то суспільство все .айно споживає тим паче інформпростір монополізовано оп.
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18.01.2023 19:28 Відповісти
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