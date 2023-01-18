Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих" точок, - ОП
Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих" точок країни.
Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на борту перебувало 9 людей, всі вони загинули. Інші 9 загиблих - діти та дорослі, які перебували у дитсадку.
Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 18 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.
Топ коментарі
+41 Юрий Бондарь #489342
показати весь коментар18.01.2023 11:31
+32 а ес #372967
показати весь коментар18.01.2023 11:28
+27 Иван Петров #550849
показати весь коментар18.01.2023 11:32
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Конспірології ? бо зелеботам оплачено версію про диверсію.
Тупості ? Бо 73% мутрого наріту нікуди не поділися.
І щоб все керівництво не вбили однією ракетою, вони одночасно залізли в один гелікоптер ? Премію Дарвіна їм.
Тому, що в містах є високі будівлі, а ще люди... Якщо літак/гелікоптер впаде над містом, то існує ймовірність, що загине невинна людина...
Те, що наші держиморди на правила клали з прибором, -давно відомо. Але, якщо Трухін тихенько в ліс пішов, то ці вбили невинну дитину. Comprends?
КОЛИ ОПРИЛЮДНЯТЬ СПИСОК ПАСАЖИРІВ СТАНЕ ЯСНО ЩО ЦЕ ЗА ТАКА ГАРЯЧА ТОЧКА.
ЗДАЄТЬСЯ, ЩО ЦЕ БАНЬКА В КАРПАТАХ НА ВОДОХРИЩЕ.
А якщо виявиться, що точка не така вже гаряча, тоді справа може бути щодо самого Тимошенка.
Бровари - наш біль.
Ми ще не встигли оговтатися від ракетного удару по Дніпру, як ранок приніс нам страшну новину про авіакатастрофу в Броварах, в якій загинули діти, керівництво МВС, постраждало багато цивільних людей.
Цієї трагедії не сталося би, якби не розв'язана росією війна.
Співчуваю родинам Дениса Монастирського, Євгена Єніна та Юрія Лубковича. З Женею Єніним ми разом працювали над притягненням до відповідальності росії на усіх міжнародних майданчиках. Знав його особисто як порядну, професійну людину.
Особливі співчуття родинам, які втратили дітей. Це - невимовний біль.
Вічна пам'ять загиблим. Усім, хто постраждав, - швидкого одужання.
Якась хуцпа від кварталу95.
- А что нєправільного я сказал? Лєтєлі в гарячую точку - і прілєтєлі в нєйо.
Парам-парам-пам... фіть...