Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих" точок, - ОП

Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих" точок країни.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на борту перебувало 9 людей, всі вони загинули. Інші 9 загиблих - діти та дорослі, які перебували у дитсадку.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 18 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.

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