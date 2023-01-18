Окупанти захопили всі комунальні підприємства та заклади освіти в Енергодарі, - мер Орлов
Російські війська захопили в Енергодарі всі комунальні підприємства та заклади освіти. Крім того, окупанти почали розміщуватися у підвалах багатоповерхівок.
Про це в ефірі Еспресо заявив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
За словами Орлова, росіяни захопили всі комунальні підприємства та заклади освіти і не пускають місцевих мешканців.
"Вони забрали ключі у освітян і не пускають туди жодних технічних працівників для того, щоб підтримувати систему, яка там є. Також багато техніки навколо Енергодару та промислового майданчика ЗАЕС", - зазначив мер.
Крім того, Орлов повідомив, що в місті дуже багато окупантів, і вони розміщуються на території промислового майданчика та інших приміщень ЗАЕС: "Є випадки, коли у підвалах багатоповерхівок розміщуються кілька десятків окупантів. Вони роблять там склади з боєприпасами, з провізією і мешкають там".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль