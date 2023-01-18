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Окупанти захопили всі комунальні підприємства та заклади освіти в Енергодарі, - мер Орлов

енергодар

Російські війська захопили в Енергодарі всі комунальні підприємства та заклади освіти. Крім того, окупанти почали розміщуватися у підвалах багатоповерхівок.

Про це в ефірі Еспресо заявив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

За словами Орлова, росіяни захопили всі комунальні підприємства та заклади освіти і не пускають місцевих мешканців.

"Вони забрали ключі у освітян і не пускають туди жодних технічних працівників для того, щоб підтримувати систему, яка там є. Також багато техніки навколо Енергодару та промислового майданчика ЗАЕС", - зазначив мер.

Крім того, Орлов повідомив, що в місті дуже багато окупантів, і вони розміщуються на території промислового майданчика та інших приміщень ЗАЕС: "Є випадки, коли у підвалах багатоповерхівок розміщуються кілька десятків окупантів. Вони роблять там склади з боєприпасами, з провізією і мешкають там".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти готуються до оборони Енергодару: казарми перенесли у підвали, - "Енергоатом"

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армія рф (17337) окупація (6685) Енергодар (263)


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18.01.2023 11:42 Відповісти
Ага цивілізований світ боїться надати все що стріляє більш ніж на 70 км
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18.01.2023 11:55 Відповісти
Капитан очевидность спустя 10 месяцев после захвата русней ЗАЭС обьявляет что они контролируют там все. Сенсация !
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18.01.2023 11:56 Відповісти
На Зелемарафоне других спикеров не держат
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18.01.2023 12:09 Відповісти
Цікаво, а чого він очікував? Що вони у нього дозволу питатимуть?
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18.01.2023 13:15 Відповісти
 
 