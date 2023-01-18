У РФ готуються до нової хвилі мобілізації та вводиться заборона збиратися групами понад 20 осіб, - ГУР
У Росії готуються до нової хвилі мобілізації – під прицілом військкоматів жителі Москви, вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки України.
"Нова хвиля мобілізації в РФ характеризуватиметься підвищеною увагою до населення центральних регіонів.
На підприємства столиці рф прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників", - йдеться в повідомленні.
До того ж, за даними розвідників, заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей. Найбільший інтерес воєнкомів привертають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності.
"Передбачається, що нова хвиля мобілізації в рф характеризуватиметься підвищеною увагою до населення "центральних регіонів":
- на підприємства столиці рф прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників;
- заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей;
- найбільший інтерес воєнкомів викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності;
- посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян (зокрема, мігрантів з колишніх республік срср): чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства рф, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично;
- власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити "добровільні" пожертви на користь збройних сил рф (подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів);
- у москві формуються "добровільні" групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів. Їхнє завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно з отриманими інструкціями, "підозрілим" вважаються будь-які групи понад 20 осіб", - повідомили в ГУР.
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світом править підлість, сила та нахабність, а не справедливість.
до речі про правду і справедливість: подивись хто нами керує і подумай, яка у нас репутація в очах закордонних правителів.
і ніби за кордоном немає у владі корупції, проросійських пропогандонів і проросійського лоббі. Хоч дупою їсти.
Нам більше перед собою має бути соромно.
2) Так в них ВПК працює ліпше, але знову дивися пункт 1) і Укроборонпром наладив виробництво снарядів за кордоном.
і це не сюр, це банальний, смердючий і антилюдяний "рузькій мір" у всій красі і без маски.
Как молоды мы были... Как верили в рабов.
Хіба шо надіюся на наш майбутній Моссад, який їх після війни переріже
П.С.
Кто служил в армии, тот подтвердит, что москвич - самый чмошный, гнилой, трусливый солдат !
ps: когда на нас покатится колесо из 500 000 орков, то мало не покажется.
І з автоматами ППШ, на БМП-1 і БТР-60, бо новіші вже згоріли в лісах і полях.
Ілларіанов те ж саме "пророчить". А почнеться це все прямо завтра!