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У РФ готуються до нової хвилі мобілізації та вводиться заборона збиратися групами понад 20 осіб, - ГУР

мобілізація

У Росії готуються до нової хвилі мобілізації – під прицілом військкоматів жителі Москви, вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки України.

"Нова хвиля мобілізації в РФ характеризуватиметься підвищеною увагою до населення центральних регіонів.

На підприємства столиці рф прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників", - йдеться в повідомленні.

До того ж, за даними розвідників, заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей. Найбільший інтерес воєнкомів привертають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності.

"Передбачається, що нова хвиля мобілізації в рф характеризуватиметься підвищеною увагою до населення "центральних регіонів":

  • на підприємства столиці рф прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників;
  • заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей;
  • найбільший інтерес воєнкомів викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності;
  • посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян (зокрема, мігрантів з колишніх республік срср): чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства рф, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично;
  • власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити "добровільні" пожертви на користь збройних сил рф (подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів);
  • у москві формуються "добровільні" групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів. Їхнє завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно з отриманими інструкціями, "підозрілим" вважаються будь-які групи понад 20 осіб", - повідомили в ГУР.

Читайте також: Найближчим часом Путін може оголосити другу хвилю мобілізації в РФ, - ISW

Автор: 

розвідка (3858) росія (65122) мобілізація (3053)


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Топ коментарі
+27
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18.01.2023 12:07
+26
***** таки переплюнув кончаного виродка і маньяка сраліна тепер у Мордорі ГУЛАГ на всій території!!!!!
і це не сюр, це банальний, смердючий і антилюдяний "рузькій мір" у всій красі і без маски.
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18.01.2023 12:12
+24
а в москві багато кімнатних Рембо, готових "мачить хахлов"... доведеться змінити диван на чорний пакет... во имя путэна!
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18.01.2023 12:09
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Маасква теж отримає бандерольки від бандер.
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18.01.2023 12:05 Відповісти
В нас звісно не набагато краще сітуація з мобілізацією. Але на нашому боці правда і справедливість..
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18.01.2023 12:06 Відповісти
Значно краще. Коли я прийшов в воєнкомат то сказали- тобі 51 а отже 3тя черга. Поки не потрібен.
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18.01.2023 12:24 Відповісти
звичайно,що потрібні фахівці.
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18.01.2023 12:53 Відповісти
а на їхньому боці перевага по населенню у п'ять разів, перевага по бюджетам у десятки разів, перевага у озброєні у десятки разів. бої теж не на їх території ведуться. а ще у них є потужний впк, а у нас лише симулякр.
світом править підлість, сила та нахабність, а не справедливість.
до речі про правду і справедливість: подивись хто нами керує і подумай, яка у нас репутація в очах закордонних правителів.
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18.01.2023 12:30 Відповісти
Рахувати навчіться - які "5 разів"?.. Хіба легше показати власну тупість, ніж витратити хвилину на те, щоб подивитись кількість бидла в Какцаплянді?
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18.01.2023 13:08 Відповісти
ну впк у них...
і ніби за кордоном немає у владі корупції, проросійських пропогандонів і проросійського лоббі. Хоч дупою їсти.
Нам більше перед собою має бути соромно.
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18.01.2023 17:17 Відповісти
1) Завдяки допомозі западних партнерів вже нема в них переваги в озброєнні в десятки раз. Хиба що в кораблях, але додаткові кораблі рашистів Туреччина не пропускає Босфором. І допомога буде йти кожен місяць.

2) Так в них ВПК працює ліпше, але знову дивися пункт 1) і Укроборонпром наладив виробництво снарядів за кордоном.
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19.01.2023 13:24 Відповісти
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18.01.2023 12:07 Відповісти
Запасы российских "чмобиков" выхолащиваются.
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18.01.2023 12:07 Відповісти
а в москві багато кімнатних Рембо, готових "мачить хахлов"... доведеться змінити диван на чорний пакет... во имя путэна!
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18.01.2023 12:09 Відповісти
не тільки. є і багато зомбованих пропагандою,але так "диванних воїнів" вдосталь, масква привикла жити найкраще, все найкраще масквічам, на них працювали і працюють вихідці з регіонів з середньої азії,обслуговують.можна сказати за масквічами дупу підтирають..тому вона і "масковія" всі крім них раби і чєрнь....а от пітер,вже трохи інше ставлення.
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18.01.2023 12:25 Відповісти
то колись було, зараз в пітері такі сама наволоч що й в москві.
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18.01.2023 17:18 Відповісти
***** таки переплюнув кончаного виродка і маньяка сраліна тепер у Мордорі ГУЛАГ на всій території!!!!!
і це не сюр, це банальний, смердючий і антилюдяний "рузькій мір" у всій красі і без маски.
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18.01.2023 12:12 Відповісти
поки ще н!, Срал!н замочив десятки м!льон!в
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18.01.2023 13:56 Відповісти
Їх їпуть, вони "кріпчають"...
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18.01.2023 12:12 Відповісти
А на тимчасово окупованих територіях збиратись менше двадцяти орків категорично заборонено , тільки від п'ятдесяти і більше
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18.01.2023 12:14 Відповісти
А краще так, як у Макіївці. Та бажано біля складів з боєкомплектами.
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18.01.2023 12:18 Відповісти
20 то ***** ! А вот собиратся группами более 1го человека это пизпец ! 👉🇷🇺🤮💩😁
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18.01.2023 12:19 Відповісти
На фоне всех этих новостей я вспоминаю наши наивные разглагольствования в 2014 году: "Вот увидите - как только в Россию пойдут гробы, они там сразу одумаются и скинут Путина! Представьте себе - если почти тысяча гробов придет туда! Да там же сразу революция случится и нам тут же выдадут Януковича!"

Как молоды мы были... Как верили в рабов.
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18.01.2023 12:19 Відповісти
це ,ще раз підкреслює у якому столітті живе рашка, і так само буде сталіттями жити.
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18.01.2023 12:28 Відповісти
В первую очередь это подчеркивает то, что каждый из нас склонен выдавать желаемое за действительное. И от этой болезни мы не вылечились до сих пор. Мой предыдущий комментарий был не о российских рабах, а о нас самих. Ношение розовых очков считается патриотизмом, а попытка их снять наказывается обструкцией.
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18.01.2023 12:31 Відповісти
точно так ...так само ми віримо і в Гаагу.
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18.01.2023 12:38 Відповісти
Не вірю я в Гаагу, не зміниться там настільки нічого, максимум - назначить русня винуватого, типу якогось Гєрасімова, і він втече до якоїсь Еритреї.
Хіба шо надіюся на наш майбутній Моссад, який їх після війни переріже
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18.01.2023 13:19 Відповісти
Ещё не вечер. Скоро запретят больше трёх собираться дальше 10 метров от пивных.
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18.01.2023 12:19 Відповісти
Это даже не 1937 . ℵуйло строит себе гробницу .
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18.01.2023 12:22 Відповісти
Знакомых с ********* полно, они это подтверждают. Говорят, идёт какой-то нехороший движ и напряженка чувствуется в воздухе. Так что, ВСУ нужно больше хаймарсов, которые взрываются в воздухе вольфрамовыми шариками и делают из живой силы кровавое решето.
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18.01.2023 12:22 Відповісти
Типа у нас примерно не тоже самое...напомнить вам, что за законы недавно понапринимали?
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18.01.2023 12:23 Відповісти
Кучками больше трёх не собираться, слово "свобода" не произносить !
П.С.
Кто служил в армии, тот подтвердит, что москвич - самый чмошный, гнилой, трусливый солдат !
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18.01.2023 12:23 Відповісти
пескова сынка и соловьева тоже заберут?
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18.01.2023 12:23 Відповісти
киркорова и баскова, в разведку голубцов
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18.01.2023 12:26 Відповісти
натуральний бландін і чудо в пєрьях і стразах, в окопах,над ними стоїть ,отой шо кричав -гойда...сцена для кіно
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18.01.2023 12:31 Відповісти
Так, заберуть. Або на Лазурний берег, або на Багами.
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18.01.2023 23:17 Відповісти
Правильно, кадирівським оверлордам треба більше нерухомості в мац-квє.
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18.01.2023 12:25 Відповісти
курбан-байрам.масква
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18.01.2023 12:34 Відповісти
А где наша дополнительная мобилизация и обучение? Как бы потом не плакать, что орков слишком дофига, а нас мало!

ps: когда на нас покатится колесо из 500 000 орков, то мало не покажется.
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18.01.2023 12:33 Відповісти
Із 5 млн.! І всі на танках т-55 і т-34, бо новіші вже згоріли в лісах і полях України.
І з автоматами ППШ, на БМП-1 і БТР-60, бо новіші вже згоріли в лісах і полях.
Ілларіанов те ж саме "пророчить". А почнеться це все прямо завтра!
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18.01.2023 13:00 Відповісти
Еще активно по предприятиями начали присылать листы, что бы руководителя ознакомили работников под подпись в приказе. И это даже не уточнение данных, там четко написано -прийти в ТЦК СП на медкомиссию. Не мусорню, не плокулолов с судьями, не сбвушников, ни погранцов, а простых работяг. Согласен и работяги должны воевать, но сначала пусть пойдет повоюет 300 тысячная армия бездельников с силового блока мвд и иже с ними. Или кто тогда будет защищать режим Зеленского или режим любого другого президента и властных элит?
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18.01.2023 13:26 Відповісти
Ми знаємо, яка там медкомісія)
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19.01.2023 13:30 Відповісти
Кваша напомни мне куда делось колесо из 300 000 орков которых набрали в сентябре? Где оно то колесо, докатилось до Бахмута и Соледара и там и застряло.
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18.01.2023 14:13 Відповісти
Йти з орками в розмін це тупа тактика, їх фізично в рази більше. В нас швидко закінчаться чоловіки ,а в них ні.
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19.01.2023 13:27 Відповісти
Більше трьох не збиратись. Як це це все мені знайомо з совка. У них в рашкостані нічого не змінилось з 91 року. Кляті козломорді і нас туди хочуть затягти знову.
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18.01.2023 12:36 Відповісти
москва, по ком звонят твои колокола...? риторичне питання
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18.01.2023 12:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IDjEXrVWi8I
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18.01.2023 12:42 Відповісти
Ви ж вже обіцяли то 5, то числа, то 15 мобілізацію і закриття кордонів. Звиздаболи.
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18.01.2023 12:52 Відповісти
Якщо ***** вже за маскву взявся, діла в нього хрінові.
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18.01.2023 13:12 Відповісти
для росии сакральное число это три. если бы его запретили сразу был бы бунт
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18.01.2023 14:46 Відповісти
Двадцять то є надто багато. Півтора -- буде оптимально (3 х 0,5 =1,5). Карочє, 1 (один) чорний пластиковий пакет.
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18.01.2023 23:13 Відповісти
 
 