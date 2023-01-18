У РФ готуються до нової хвилі мобілізації та вводиться заборона збиратися групами понад 20 осіб, - ГУР

У Росії готуються до нової хвилі мобілізації – під прицілом військкоматів жителі Москви, вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки України.

"Нова хвиля мобілізації в РФ характеризуватиметься підвищеною увагою до населення центральних регіонів.

На підприємства столиці рф прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників", - йдеться в повідомленні.

До того ж, за даними розвідників, заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей. Найбільший інтерес воєнкомів привертають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності.

"Передбачається, що нова хвиля мобілізації в рф характеризуватиметься підвищеною увагою до населення "центральних регіонів":

на підприємства столиці рф прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників;

заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей;

найбільший інтерес воєнкомів викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності;

посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян (зокрема, мігрантів з колишніх республік срср): чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства рф, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично;

власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити "добровільні" пожертви на користь збройних сил рф (подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів);

у москві формуються "добровільні" групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів. Їхнє завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно з отриманими інструкціями, "підозрілим" вважаються будь-які групи понад 20 осіб", - повідомили в ГУР.

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