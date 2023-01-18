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Зеленський доручив СБУ та Нацполіції з’ясувати всі обставини трагедії у Броварах

бровари

На місці трагедії працюють усі служби. Точне число жертв трагедії наразі встановлюється.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС, на місці падіння виникла пожежа. Станом на цю хвилину 15 людей загинули (за іншими даними, 18 загиблих. - Ред.). Точне число жертв трагедії наразі встановлюється", - нагадує глава держави.

Він підтвердив, що серед жертв - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гвинтокрила.

"Травмовано 25 людей, серед них 10 дітей. Станом на цю хвилину загинули три дитини. Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків. Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося", - додає Зеленський.

На місці трагедії працюють усі служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дитячий садочок у Броварах після авіакатастрофи. ВIДЕО

"Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих! Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла памʼять! Світла памʼять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!" - резюмує глава держави.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 18 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Бровари (280) Зеленський Володимир (23803) Нацполіція (15163) СБУ (12809) Єнін Євген (348) Монастирський Денис (392) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+23
А якби не доручив то нікому було б встановлювати чи що?
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18.01.2023 12:16
+21
Як воно вже забембало! Типу як Зеленський не доручити то ні хто і розслідувати не буде!??

Ска як же він вже заграв зі своїм піаром на крові.
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18.01.2023 12:18
+18
А якби галімий шут не доручив, то не зясовували би? Від піару цього щура-колаборанта вже аш трісьот!
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18.01.2023 12:17
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А якби не доручив то нікому було б встановлювати чи що?
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18.01.2023 12:16 Відповісти
а якби не доручив, то все пішло б шкереберть!
Ця новина каже про те, що "батько нації " контролює все, всюди він у курсі справ і нічого в цій країні без його "ока" не відбувається. Мудрий нарід має знати, що "отец нации" турбується про ВСЕ.
Це небезпечні тенденції
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18.01.2023 17:10 Відповісти
А якби галімий шут не доручив, то не зясовували би? Від піару цього щура-колаборанта вже аш трісьот!
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18.01.2023 12:17 Відповісти
Ця тенденція по типу доручив, поставив на вид, наказав та ін. тягнеться ще з довбаного совка. Я колись писав, що совок з нас буде виходити ще дуже довго. В цьому маразмі виросло декілька поколінь. У кожної служби чи структури прописані обовєязки та сфера діяльності які вони повинні чітко виконувати не чикаючи доручень від керівницта, навіть керівництва держави.
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18.01.2023 12:21 Відповісти
Термін "виходу совка" в повній мірі залежить від розумових здібностей людини - чим тупіша, тим довший цей процес. А бубачка якраз і є тупий совок.
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18.01.2023 12:26 Відповісти
Бери під особистий контроль.
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18.01.2023 12:17 Відповісти
Як воно вже забембало! Типу як Зеленський не доручити то ні хто і розслідувати не буде!??

Ска як же він вже заграв зі своїм піаром на крові.
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18.01.2023 12:18 Відповісти
Существо без эмпатии и без любых моральных принципов. Шоу важнее жизни людей.

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18.01.2023 12:25 Відповісти
О велосипеде забыли сразу после выборов
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18.01.2023 12:24 Відповісти
Вони тупи,і СБУ і Нацполіция.Одна надія не Ермака.Той точно щось придумае.
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18.01.2023 12:19 Відповісти
А без особистого доручення найвеличнішого лідора вони це робити не зобов'язані?
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18.01.2023 12:22 Відповісти
У нас сонечко встає бо Зеленський так так наказав...
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18.01.2023 12:29 Відповісти
Доведеться опублікувати списки всіх хто находився на борту Надіюсь міністри летіли в гарячі точки без масажисток.
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18.01.2023 12:22 Відповісти
А ЧОМУ ЦЕ РОЗСЛІДУВАННЯМ БУДЕ ЗАЙМАТИСЬ СБУ І ПОЛІЦІЯ А НЕ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА КОМІСІЯ, ЯК ЗА ЗВИЧАЙ?
ЦІКАВО ПОДИВИТИСЬ НА СПИСОК "ПОМІЧНИКІВ ЗАГИБЛИХ" ОСОБЛИВО НА ЇХНІ ФОТКИ В МЕРЕЖАХ.
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18.01.2023 12:23 Відповісти
туманище до сих пор стоит
вчера теплый фронт зашел
99% ошибка пилотов
мое субъективное мнение
зацепились за что то
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18.01.2023 12:28 Відповісти
коли Аваков придбавав ці бувші у вжитку старі гелекоптери за непрозорою корупціонною схемою...начебто для ДСНС...всі писали, що замість ДСНС на них удуть літати керівники МВС...що ми і бачемо...і бачемо наслідки...В Дніпро розбирати завали вони не полетіли...проте полетіли в "гарячу точку"..Яку ще гарячу точку? Для чого брехати...кажить вже як є, буде меньше іміджевих втрат
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18.01.2023 12:30 Відповісти
Снідати.
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18.01.2023 12:36 Відповісти
той хто підписав маршрут, має сидіти пожиттево
бо той, хто захотів політати над містом, долітався
шкода простих людей
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18.01.2023 14:10 Відповісти
Дебил-совкодрочер опять что то там поручил, с то и без его сраных поручений они бы расследованием бы не занялись. Вова, когда ты, паяць поймеш, что это их ОБЯЗАННОСТЬ, и твои типа поручения нах не нужны. Кстати, хорошо, что оно под личный контроль не взяло......
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18.01.2023 14:49 Відповісти
Хтось гарно прибрав главу МВД. Я навіть здогадуюся хто.
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18.01.2023 18:07 Відповісти
 
 