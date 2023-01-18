УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8167 відвідувачів онлайн
Новини
1 714 12

"Нафтогаз" домовився про резервування додаткових обсягів газу для завершення цьогорічного опалювального сезону

нафтогаз

"Нафтогаз" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовився про резервування додаткових обсягів природного газу на поточний опалювальний сезон.

Про це у Facebook повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.

"Чудові новини з Давосу - газу вистачить!

Домовилися про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону. Під час Всесвітнього економічного форуму World Economic Forum мав конструктивні зустрічі з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями", - написав Чернишов.

Так, за його словами, "в результаті цих та попередніх домовленостей маємо такі новини:

  • з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу;
  • з нашими західними партнерами - ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією - про фінансування закупівлі;
  • з провідними нафтогазовими компаніями - про резервування необхідних обсягів".

Також читайте: Україна домовилася про поставку майже пів мільярда кубометрів газу для проходження зими, - "Нафтогаз"

Автор: 

Нафтогаз (4412) опалювальний сезон (1748) Олексій Чернишов (275)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Чекайте! А хіба восени ви не били себе п'ятою в груди і рапортували, що газу в сховищах вистачить на ВЕСЬ опалювальний сезон??? Пройшла половина зими (до речі, дуже тепла половина) і ви з радістю рапортуєте про резервування газу для подальшої закупівлі щоб пройти ту частину опалювального сезону, що лишилась???
Я розумію, що ви брешете завжди, але: коли ви брехали більше - восени чи зараз?
показати весь коментар
18.01.2023 12:52
+7
Синоптики прогнозують що цього року зима відміняється. Завтра буде хрещенський мороз +11.
показати весь коментар
18.01.2023 12:39
+6
І це Шмигло дрочило про 14 лярдів, які по-мінімуму достатньо, ну і...+11, ну і?
показати весь коментар
18.01.2023 12:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Синоптики прогнозують що цього року зима відміняється. Завтра буде хрещенський мороз +11.
показати весь коментар
18.01.2023 12:39 Відповісти
от би, )(уйло втопився
показати весь коментар
18.01.2023 12:48 Відповісти
І це Шмигло дрочило про 14 лярдів, які по-мінімуму достатньо, ну і...+11, ну і?
показати весь коментар
18.01.2023 12:43 Відповісти
Не знаю як у кого, у нас,на Оболони в цьому році батареї жарять як ніколи..
показати весь коментар
18.01.2023 12:50 Відповісти
коли ми почуємо,такі ж "чудові новини" з електроенергією.?
показати весь коментар
18.01.2023 12:50 Відповісти
Чекайте! А хіба восени ви не били себе п'ятою в груди і рапортували, що газу в сховищах вистачить на ВЕСЬ опалювальний сезон??? Пройшла половина зими (до речі, дуже тепла половина) і ви з радістю рапортуєте про резервування газу для подальшої закупівлі щоб пройти ту частину опалювального сезону, що лишилась???
Я розумію, що ви брешете завжди, але: коли ви брехали більше - восени чи зараз?
показати весь коментар
18.01.2023 12:52 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2023 13:01 Відповісти
А пам'ятаєте, чому "відмінили" окрему ціну на "газ для насєлєнія"? Тому що "окремі газові принци і принцеси" списували колосальні обсяги газу "на насєлєніє", а самі продавали той газ підприємствам і за кордон "па риначнай ценє". А зараз ми що маємо? Окрему ціну "для насєлєнія". Ось і знадобилися додаткові обсяги "для прахаждєнія апалювальнава сєзона" теплою зимою.
показати весь коментар
18.01.2023 13:22 Відповісти
Це все будуть кредити. Кредити, які ми не зможемо віддати. Чим з нас візмуть за кредити, здогадатися неважко.
показати весь коментар
18.01.2023 12:53 Відповісти
Розрахуємось "зерновими коридорами".
показати весь коментар
18.01.2023 13:24 Відповісти
 
 