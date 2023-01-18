"Нафтогаз" домовився про резервування додаткових обсягів газу для завершення цьогорічного опалювального сезону
"Нафтогаз" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовився про резервування додаткових обсягів природного газу на поточний опалювальний сезон.
Про це у Facebook повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.
"Чудові новини з Давосу - газу вистачить!
Домовилися про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону. Під час Всесвітнього економічного форуму World Economic Forum мав конструктивні зустрічі з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями", - написав Чернишов.
Так, за його словами, "в результаті цих та попередніх домовленостей маємо такі новини:
- з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу;
- з нашими західними партнерами - ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією - про фінансування закупівлі;
- з провідними нафтогазовими компаніями - про резервування необхідних обсягів".
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