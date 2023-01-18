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Екіпаж гелікоптера був підготовлений і мав необхідні години нальотів, - ДСНС про трагедію у Броварах

бровари

Зранку 18 січня гвинтокрил ДСНС впав біля будівлі дитячого садочка у Броварах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Серед авіаційних суден системи МВС цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225, - стверджують у ДСНС.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 18 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.

Також читайте: "Гвинтокрил кружляв, горів і полетів убік", - очевидиця трагедії у Броварах. ВIДЕО

Автор: 

Бровари (280) МВС (3501) ДСНС (5104) Єнін Євген (348) Монастирський Денис (392) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+7
там є "чорний ящик"..... Все буде розглянуто, всі версії... НЕ потрібно так про пілотів! ПРОШУ!
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18.01.2023 13:21
+5
Зачекайте.В ОЛ ще методічку не розробили
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18.01.2023 13:06
+5
навіщо так? ситуація в повітрі виникає раптово... Командир екіпажу не смертник, знає що робить!
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18.01.2023 13:10
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Тобто, причина технічна?
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18.01.2023 13:00 Відповісти
Зачекайте.В ОЛ ще методічку не розробили
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18.01.2023 13:06 Відповісти
Зачекай! Не гони порожняк...!
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18.01.2023 13:12 Відповісти
Впізнаю дамбаський девіз: - Дамбас паражняк нігоніт.
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18.01.2023 13:16 Відповісти
Вони можливо і гонять..., але ми ж не повинні??? я про порожняк...
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18.01.2023 14:29 Відповісти
Касапські чаклуни-шамани??
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18.01.2023 13:00 Відповісти
https://t.me/prmfm/5159 Згідно з попередньою версією слідства, причиною авіакатастрофи в Броварах стала помилка пілота

Вертоліт летів у тумані і зачепив дах дитячого садка.
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18.01.2023 13:00 Відповісти
Це ж на якій висоті треба летіти щоб зачепитись за будівлю.
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18.01.2023 13:06 Відповісти
ДСНС для того й потрібно, щоб рятувати і літати там, де потрібно... І над містом теж!
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18.01.2023 13:11 Відповісти
У гелікоптера є висотомір? Адже був туман.
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18.01.2023 13:13 Відповісти
на такій висоті пілот літає візуально! Там висотомір не самий важливий для польоту прилад! ОЧІ пілота ....
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18.01.2023 13:15 Відповісти
Нафіга взагалі літати над містом на такій висоті враховуючи багатоповерхові будинки.
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18.01.2023 13:18 Відповісти
Причина, яка змусила пілота там літати - не відома!!!! Але з часом взнаємо, не панікуй....
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18.01.2023 14:31 Відповісти
я літав на вертольотах 43 роки і можу тебе запевнити - пілот не хотів ЗАГИНУТИ((((
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18.01.2023 13:17 Відповісти
Але ж дитячий садочок,це лише два поверхи,дуже низько.Хіба міг на такій висоті серед багатоповерхівок летіти гвинтокрил?Я щодня бачу,як вони летять над Києвом,але не так низько.Ви,як спец,що думаєте?Хіба таке можливо?
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18.01.2023 13:26 Відповісти
Я допускаю, що летіли вище "9"- поверхівок.... АЛЕ (ось тут поки що робимо паузу) щось змусило пілота прийняти рішення знизитися і можливо виконувати посадку.... І уже потім, на посадці, щось виникло... ЯКАСЬ СКЛАДНА СИТУАЦІЯ!!!!(((( І пілот не справився...((((
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18.01.2023 13:46 Відповісти
Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225, - стверджують у ДСНС. Джерело:
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18.01.2023 13:07 Відповісти
туман !!!!! можливо хотіли приземлитися і шукали зручне місце для посадки? В керівних документах є таке право для командира екіпажу....
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18.01.2023 13:08 Відповісти
Чому пишуть біля а не на
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18.01.2023 13:01 Відповісти
а какого х.. нужно было лететь над городом?!
все адекватные облетают населённый пункт воизбежание подобных катастроф.
пилот дурак, или его командир, или начальник командира, который благополучно сдох?
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18.01.2023 13:07 Відповісти
навіщо так? ситуація в повітрі виникає раптово... Командир екіпажу не смертник, знає що робить!
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18.01.2023 13:10 Відповісти
ми побачили що наробив
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18.01.2023 13:12 Відповісти
командир екіпажу має виконувати приказ свого керівництва.
то хто дурний? той, що наказав летіти понад містом, той, що виконав цей наказ, чи той, хто керував гвинтокрилом?
врешті, загинули всі разом, а щей дітей повбивали.
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18.01.2023 13:14 Відповісти
наказ був!!! Звичайно! Але погода могла змінитися раптово! РАПТОВО! Зачекаємо висновків комісії....
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18.01.2023 13:19 Відповісти
Прогноз погоди ж є від гідрометцентрів, а завдяки супутникам події погоди зараз пророкують набагато раніше ,адже не початок 20 століття, крім того туман різко не з'являється, інша справа форс мажор типу технічної несправності, наприклад відмова рульового гвинта і т.д.
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18.01.2023 14:38 Відповісти
дебіли ***** .. угробили дітей
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18.01.2023 13:11 Відповісти
Вони з повітря не бачили що то садочок(((((((((( ТУМАН
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18.01.2023 13:22 Відповісти
Диверсія -30%, технічна несправність - 30%, шеф дай порулить - 40%
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18.01.2023 13:12 Відповісти
там є "чорний ящик"..... Все буде розглянуто, всі версії... НЕ потрібно так про пілотів! ПРОШУ!
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18.01.2023 13:21 Відповісти
Перевезення тубуса від джавеліна - 0,01%
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18.01.2023 14:22 Відповісти
ще скажіть, що двірник винуватий, який мітлою хмари над дітсадком розганяв, та раптово зачепив той гвинтокрил.
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18.01.2023 13:21 Відповісти
.... люди загинули, а Ви можете жартувати??????
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18.01.2023 13:48 Відповісти
До такого, вочевидь, вони не були готові
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18.01.2023 13:23 Відповісти
Години нальоту до дупи. Їх може бути хоч тисяча на цьому типі ПС. Куди важливіше, який метеомінімум цього типу ВС, та пілота, який їм керував, і чи відповідали вони метеоумовам на момент авіаційної події.
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18.01.2023 13:25 Відповісти
Здається, ще дехто ******** користуватися гвинтокрилами ДСНС. Той, що зараз "верховний".
Може, це трохи відіб'є у нього звичку незаконно користуватися спец. технікою.
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18.01.2023 13:25 Відповісти
Точно бухать летели. Завтрв в проруби покупаться где нибудь в Карпатах. В "горячую точку"- не смешите мои тапочки. На гражданском вертолете, без вертолета прикрытия ЗСУ. Может хватит киздеть?
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18.01.2023 13:26 Відповісти
шлях в Карпати із Києва не пролягає через БРОВАРИ! вивчайте георгафію - ось що я Вам скажу!
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18.01.2023 13:49 Відповісти
и что?
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18.01.2023 13:53 Відповісти
пишіть ... по темі, а не "агульно"...((((( Я сам іноді можу сполихнути і .... Але люди загинули, і пілоти... Як можна звинуватити людей в тому, що можливо не є правдою...?
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18.01.2023 14:00 Відповісти
буду писати те що вважаю за потрібне
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18.01.2023 14:05 Відповісти
Ваше право! Я Вас поважаю і Ваше право! Будемо писати .... Ми вільні люди, МОЖНА ВСЕ, ЩО НЕ ЗАБОРОНЕНО!!!!
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18.01.2023 14:12 Відповісти
Luk Viktor, ти часом не зайняв вже місце Абдристовича?
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18.01.2023 13:41 Відповісти
ні! я рідко взагалі щось пишу, просто літав на вертольотах і трохи знаю "що і до чого"
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18.01.2023 13:51 Відповісти
ну то яка версія, на твою думку?
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18.01.2023 13:57 Відповісти
1. Зліт з Ніжина - погода проста або трохи з "натяжкою" Міністр... ".2. Київ - погода погана, але аеропорт Януковича дозволив виконати посадку і зліт 3. Бровари - ще одного забрати пасажира- а тут відмова двигуна......(((((
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18.01.2023 14:02 Відповісти
прокоментуй, будь ласка свій допис:
"Дуже багато літаків було збито над київщиною зі сторони РБ, особливо коли в повітрі А-50 ..... ТОму літають низенько!"
Приклади про "дуже багато літаків" можеш навести?
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18.01.2023 14:01 Відповісти
... після перемоги! Послухай радіообмін пілотів РФ (є в інтернеті)
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18.01.2023 14:04 Відповісти
А чому після перемоги? бла-бла-бла...
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18.01.2023 14:31 Відповісти
тому що _ якщо я в своїх коментарях відкрию ворогу спосіб впливати на нашу ППО - я ворог буду, я буду орком!!! а я не хочу допомогати ворогу!!!! А після перемоги я в мемуарах про це напишу
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18.01.2023 16:04 Відповісти
Абдристовичи вырастают из таких как ты.
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18.01.2023 13:56 Відповісти
кацап? іди на*уй звідси
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18.01.2023 13:59 Відповісти
Я не розумію - це був гелікоптер чи гвинтокрил?
Та все ж сподіваюсь що не вертольот.
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18.01.2023 14:30 Відповісти
Дивує кількість насправді тупих коментів від людей, які вочевидь не дуже розуміють, про що пишуть. Що тут, що інших темах. Наприклад про балкер, який сів на мілину у Босфорі. І якась навіть гордість за свою необізнаність у питанні, що обговорюється....
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18.01.2023 15:27 Відповісти
 
 