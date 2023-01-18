Екіпаж гелікоптера був підготовлений і мав необхідні години нальотів, - ДСНС про трагедію у Броварах

Зранку 18 січня гвинтокрил ДСНС впав біля будівлі дитячого садочка у Броварах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Серед авіаційних суден системи МВС цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225, - стверджують у ДСНС.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 18 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.

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