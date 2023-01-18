Розпочато провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Серед версій - технесправність, порушення правил польоту, умисні дії, - СБУ

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:

- порушення правил польоту;

- технічна несправність гелікоптера;

- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.

За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини.

Керівництво та весь колектив СБУ висловлюють щирі співчуття сім’ям та близьким загиблих і постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екіпаж гелікоптера був підготовлений і мав необхідні години нальотів, - ДСНС про трагедію у Броварах

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 18 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.