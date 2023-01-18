Розпочато провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Серед версій - технесправність, порушення правил польоту, умисні дії, - СБУ
Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:
- порушення правил польоту;
- технічна несправність гелікоптера;
- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.
За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини.
Керівництво та весь колектив СБУ висловлюють щирі співчуття сім’ям та близьким загиблих і постраждалих.
Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 18 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.
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В Броварах вистачає високовольтних ліній.
Дітей дуже шкода.
Вижили при обстрілах, загинули від п'яних ментів.
На "Інтерсіті" - не по рангу, мабуть, було. То най усілякі Дуди, Джонсони потягами їздять.
Просто немає слів з культурного лексикону...
На Харків через Бровари тільки бішена собака добирається!
2. Дітей дуже шкода: від своїх гинуть!
3. Піаніст ше собі набере т.з. керівників на оті посади серед екс-ригів та екс-опзжистів (ну, там, де він зазвичай набирає контингент на усі держпосади).
4. Шкода, дуже шкода, що на борту не було афєрістовіча. Була б велика надія на те, що воно б заткнуло своє смердюче їб@ло назавжди.
"Дуже багато літаків було збито над київщиною зі сторони РБ, особливо коли в повітрі А-50 ..... ТОму літають низенько!"
Приклади про "дуже багато літаків" можеш навести?
В результате гибныт нормальные люди и особенно дети.
прямо від парадного зразу в гелікоптер
а найближчими роками буде ще більша катастрофа
це ЖК СОФІЯ яка розташована вздовж злету-посадки аеропорта Жуляни
і це станеться рано чи пізно
бо якесь ***** вирішило
1що можна літати над містом
2дало дозвіл на будівництво
на це треба дивитися СБУ....
Уже куча свидетелей есть.
Зачем летать в туман на таком одоробле.
Это тяжёлый вертолёт и нужно летать не так низко, тем более над пригородом Киева.
У него 5 тн топлива очень взрывоопасного, в общем правила полётов не для них писались.