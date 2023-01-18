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Новини
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Розпочато провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Серед версій - технесправність, порушення правил польоту, умисні дії, - СБУ

бровари

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:

- порушення правил польоту;

- технічна несправність гелікоптера;

- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.

За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини.

Керівництво та весь колектив СБУ висловлюють щирі співчуття сім’ям та близьким загиблих і постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екіпаж гелікоптера був підготовлений і мав необхідні години нальотів, - ДСНС про трагедію у Броварах

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 18 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.

Автор: 

Бровари (280) дитячий садок (361) МВС (3501) СБУ (12809) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+6
В Харків.

На "Інтерсіті" - не по рангу, мабуть, було. То най усілякі Дуди, Джонсони потягами їздять.
Просто немає слів з культурного лексикону...
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18.01.2023 13:24
+5
диверсия 100%
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18.01.2023 13:34
+3
Люди пишуть і відео є, що вони так постійно літали над Броварами. Я Бог при владі,що хочу те і роблю.
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18.01.2023 13:20
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куда летел?
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18.01.2023 13:17 Відповісти
В сауну.
В Броварах вистачає високовольтних ліній.
Дітей дуже шкода.
Вижили при обстрілах, загинули від п'яних ментів.
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18.01.2023 13:22 Відповісти
НЕ ГОНИ ПОРОЖНЯК!!!!
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18.01.2023 13:28 Відповісти
В Харків.

На "Інтерсіті" - не по рангу, мабуть, було. То най усілякі Дуди, Джонсони потягами їздять.
Просто немає слів з культурного лексикону...
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18.01.2023 13:24 Відповісти
Який Харків!
На Харків через Бровари тільки бішена собака добирається!
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18.01.2023 13:31 Відповісти
Якийсь чинуша з Харківа заявив, що мав їх зустрічати. Нажаль прізвище проґавив.
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18.01.2023 15:05 Відповісти
Невже питання куди летіли має сенс. Українці загинули, діти, посадові особи.
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18.01.2023 13:33 Відповісти
У нас пишут что летел в горячую точку.
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18.01.2023 13:45 Відповісти
Была инфа, шо на передок.
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18.01.2023 14:15 Відповісти
Люди пишуть і відео є, що вони так постійно літали над Броварами. Я Бог при владі,що хочу те і роблю.
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18.01.2023 13:20 Відповісти
Ольга! Дуже багато літаків було збито над київщиною зі сторони РБ, особливо коли в повітрі А-50 ..... ТОму літають низенько! А тим більш, з керівним складом МВС...
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18.01.2023 13:26 Відповісти
Літати низенько над містом , де повно багатоповерхівок , це ще треба розуму .
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18.01.2023 13:32 Відповісти
в Броварах полно многоэтажек?
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18.01.2023 13:32 Відповісти
Так . Бровари місто , а не село .
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18.01.2023 13:34 Відповісти
там так много этажек как в Киеве?
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22.01.2023 03:13 Відповісти
а ти звідки, чоловічку, що не знаєш, що з себе є Бровари?
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18.01.2023 13:59 Відповісти
C лахты.
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18.01.2023 18:43 Відповісти
ты с пестытвоей тупоймамаши
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22.01.2023 03:10 Відповісти
А ты мабуть с ануса аваки мардовскай.
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22.01.2023 09:50 Відповісти
а ты откуда знаешь -с немецкого колхоза?
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22.01.2023 03:14 Відповісти
я ж не завжди жив в "нЄмЄцком колхозє". був час, коли я своїми ногами Бровари обійшов. А от такі як ти, точно ніякого "колхоза" не знають, бо ботяки...
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22.01.2023 13:31 Відповісти
.... можливо із-за туману намагалися виконати посадку десь на більш-менш зручному майданчику! З повітря вони могли не помітити дитячий садок!!!! ТУМАН!!!!
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18.01.2023 13:36 Відповісти
А облетіти населені пункти не можна? Саме сумне в таких ситуаціях,люди не довіряли і не довіряють владі тому така реакція в мережі.
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18.01.2023 13:41 Відповісти
Ставлю на першу версію.
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18.01.2023 13:21 Відповісти
Очевидці говорять що коли гелікоптер падав - в нього горів двигун .
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18.01.2023 13:27 Відповісти
ГОРІВ двигун.... Не все там було так просто!
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18.01.2023 13:29 Відповісти
Так а що там ще могло горіти ?
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18.01.2023 13:33 Відповісти
якщо горить двигун - не вистачає потужності двигунів (працює не 2 а 1 двигун) і тоді політ неможливий! Потрібно виконувати посадку....)
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18.01.2023 13:37 Відповісти
Так они имеют право летать над городами,если да,то почему?
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18.01.2023 13:29 Відповісти
МАють право... Іноді обмежують висоту польоту, але при заході на посадку висота не мпє значення...
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18.01.2023 13:30 Відповісти
диверсия 100%
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18.01.2023 13:34 Відповісти
"чорний ящик" розшифрують і все буде ЯСНО
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18.01.2023 13:41 Відповісти
Оте "ясно" буде за сімома замками, принаймі для загалу. А щоб журналісти не діставали вигадають якусь казочку, може даже стрілочника знайдуть (такого собі невгодоного) з'їдять його і ще й героями себе зроблять.
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18.01.2023 14:08 Відповісти
1. Якого біса літати у такий щільний туман? У яких таких термінових справах?
2. Дітей дуже шкода: від своїх гинуть!
3. Піаніст ше собі набере т.з. керівників на оті посади серед екс-ригів та екс-опзжистів (ну, там, де він зазвичай набирає контингент на усі держпосади).
4. Шкода, дуже шкода, що на борту не було афєрістовіча. Була б велика надія на те, що воно б заткнуло своє смердюче їб@ло назавжди.
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18.01.2023 13:42 Відповісти
Погано що тебе там не було. Менше срачу стало б.
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18.01.2023 14:05 Відповісти
Luk Viktor, ти часом не зайняв вже місце Абдристовича?
"Дуже багато літаків було збито над київщиною зі сторони РБ, особливо коли в повітрі А-50 ..... ТОму літають низенько!"
Приклади про "дуже багато літаків" можеш навести?
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18.01.2023 13:44 Відповісти
Мо, за компас хтось сокіру засунув?
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18.01.2023 13:45 Відповісти
Какого фига летать над городом, да еще несколько кругов делать? Зажрались чиновники, привыкли к кортежам, мигалкам и бешенной скорости на обычных дорогах. Теперь и вертолет к крыльцу им подавай - думаю, не с киевского аэродрома вылетали.
В результате гибныт нормальные люди и особенно дети.
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18.01.2023 13:53 Відповісти
Если диверсия то установят с большой долей вероятности. А если головотяпство то вопросы к.....
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18.01.2023 13:54 Відповісти
паскуда одна з другою, не могла перевезти свою сраку за місто...
прямо від парадного зразу в гелікоптер
а найближчими роками буде ще більша катастрофа
це ЖК СОФІЯ яка розташована вздовж злету-посадки аеропорта Жуляни
і це станеться рано чи пізно
бо якесь ***** вирішило
1що можна літати над містом
2дало дозвіл на будівництво
на це треба дивитися СБУ....
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18.01.2023 14:07 Відповісти
Замість того щоб співчуття виразити, почали брудом на вентилятор кидати. Якісь посібники пуйла.
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18.01.2023 14:08 Відповісти
Провадьте, провадьте. Шкода людей. З таким самим успіхом можна відкрити провадження, чому в Україні неможливо викорінити корупцію, кумівство, хабарництво.
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18.01.2023 14:09 Відповісти
Шкода лише цивільних.але не вірю я,що міністрів возив п'яний пілот,чи була поламана техніка,не літають міністри на гівні або з п'яним екіпажем
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18.01.2023 14:28 Відповісти
За мою бытность власть неоднократно избавлялись от ненужных ей или опасных для неё лидеров: партийный лидер Беларуси Машеров; командующий 14-й армией Приднестровья генерал Лебедев; украинский национальный лидер Черновол, теперь вот глава силовиков Монастырский с компанией единомышленников. Устраняли всех их по-разному, но есть и совпадения. Машерова и Черновола - через автомобильную аварию, Лебедева и Монастырского - через аварию вертолётов; Леха Качинского - через аварию самолёта. Убийство Гонгадзе и Шеремета так по-настоящему не расследовано и заказчики не названы. В данном случае всё спишут на ошибку пилота. Ходили слухи, что силовики и военные не хотят, чтобы З. оставался на второй срок.
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18.01.2023 15:07 Відповісти
Какой срок...пока в стране военное положение - никаких выборов не будет, о чем вы...
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18.01.2023 15:21 Відповісти
преступная халатность мелиции...Регламент полетов растоптан. .Откровенный *******
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18.01.2023 16:01 Відповісти
Я можу запропонувати свою кандитатуру в склад комісії по розслідуванню...??? Маю досвід (брав участь в розслідуванні "справа генерала Назарова - Іл -76") Професійний пілот - вертольотчик.... Льотчик - випробувач 1-го класу! Якщо ВИ - ЗА, ставте + в підтримку....
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18.01.2023 20:22 Відповісти
Не дружит наша преемственная власть с полицией. Видимо причины находятся глубоко и скрываются от народа. Неужели мы забыли таинственное убийство/самоубийство министра МВС Кравченко. Полиция раскапывает и выходит на власть, а власть устраняет копающих. СБУ уже давно на коротком поводке у власти.
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27.01.2023 11:42 Відповісти
В кран врезались в тумане.
Уже куча свидетелей есть.
Зачем летать в туман на таком одоробле.
Это тяжёлый вертолёт и нужно летать не так низко, тем более над пригородом Киева.
У него 5 тн топлива очень взрывоопасного, в общем правила полётов не для них писались.
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02.02.2023 12:00 Відповісти
 
 